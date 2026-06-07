La racha de compra de dólares del Banco Central ya es la tercera más larga de la historia

Un camión blindado frente a una de las puertas de acceso al BCRA REUTERS/Irina Dambrauskas

Un informe privado destacó el hecho de que el Banco Central ya encadenó más de 100 ruedas consecutivas de compras en lo que hasta ahora es “la tercera racha más prolongada de la historia”.

Esa racha compradora solo fue superada por los ciclos de febrero-noviembre de 2004 (184 ruedas) y septiembre de 2006-mayo de 2007 (161 ruedas), dice un informe de Maximiliano Gutiérrez, especialista en temas monetarios y cambiarios del Ieral de la Fundación Mediterránea. “No obstante -agrega- el balance adquiere mayor relevancia al evaluar los montos acumulados: bajo esta métrica, el ciclo actual escala al segundo puesto histórico, quedando únicamente por detrás del período 2006-2007, cuando se adquirieron USD 11.100 millones”.

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Por otra parte, si la serie de jornadas compradoras se extendiera sin interrupciones hasta fines de septiembre, podría convertirse también en la más prolongada, aunque mantener la tendencia se dificultará una vez que termine el “período dorado” de liquidación de divisas de la agro-exportación, que normalmente culmina cerca de mediados de año.

Más de una quinta parte del mercaso de cambios

El informe precisa que el BCRA ya absorbió cerca del 21% del volumen total operado en el mercado libre de cambios, “cuatro veces la meta inicialmente estimada por el equipo económico, y ya acumula compras por poco más de USD 10.000 millones, a razón de un promedio diario de USD 100 millones). Con el primer hito de la hoja de ruta oficial formalmente cumplido, dice el autor, “el Gobierno ya apunta hacia el segundo objetivo de compras fijado en USD 17.000 millones”.

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Detrás de la oferta de divisas que absorbe el Central, explica Gutiérrez, están el aumento del superávit comercial y la venta de dólares provenientes de Obligaciones Negociables del sector privado y las colocaciones de deuda de algunas provincias. Desde las elecciones a la fecha, calcula, ambas fuentes aportaron casi USD 15.500 millones).

Según el economista, que el Central esté realizando este ritmo de compra de divisas “robustece la sostenibilidad del esquema cambiario al reforzar la credibilidad de la banda cambiaria y “empuja” la economía hacia un equilibrio “bueno”.

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El actual costo de endeudamiento en dólares, cercano al 9,5% anual, aún veda el acceso al crédito internacional voluntario

La estrategia, agrega, gana relevancia ante la existencia de dos factores de riesgo. De un lago, “la volatilidad latente de cara a las elecciones presidenciales de 2027” y del otro, un exigente cronograma de vencimientos en moneda dura ante el escaso rollover de los vencimientos, en 2027. Sobre esto último el informe señala que el actual costo de endeudamiento en dólares, cercano al 9,5% anual, “aún veda el acceso al crédito internacional voluntario” porque “si bien el riesgo país perforó la barrera de los 500 puntos básicos, el mercado global sigue con cautela la curva de los bonos del Tesoro de EEUU, ya que el panorama que enfrenta la FED (Banco Central de EEUU) siembra incertidumbre. De hecho, observa, “el mercado ya descuenta más chances de subas que de bajas hacia el primer trimestre del año que viene” y en un marco así, más allá de que Caputo & Cía reafirmaron que no les interesa “emitir deuda Ley New York, una eventual suba de la tasa de interés en EEUU lleva a un rollover de deuda más costoso, escenario que no ayuda”.

Según el informe, Wall Street ya descuenta más chances de suba que de baja de tasas hacia el primer trimestre de 2027

El clima del mercado local

En cuanto al mercado local, el informe señala que pasa por un el mercado cambiario “transita un período de relativa estabilidad”: el dólar fluctuando entre $1.400 y 1.440, “con un leve repunte luego del vencimiento del contrato para mayo 2026 (que llegó a representar el 66% del interés abierto total). En lo que va de junio, precisa, el spot acumula una suba del 2,2% y se sitúa un 18,5% por debajo del techo de la banda cambiaria. La pax cambiaria se refleja también en el mercado de futuros del dólar, con valores “holgadamente por debajo del techo de la banda (con una brecha del 19,5%)”. A su vez, eso se traduce “en una sensible baja de las expectativas de depreciación, las cuales pasaron de un 30% anual al actual 26 por ciento”.

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Cabe preguntarse dónde se ubicaría la prima de riesgo soberano si la autoridad monetaria hubiera permanecido al margen del mercado de cambios

El informe discrepa con quienes sugieren que en ausencia de compra de dólares por parte del BCRA el tipo de cambio (esto es, el precio del dólar) bajaría. Por el contrario, explica, “sin el rol comprador del BCRA, el stock de reservas netas exhibiría un desgaste sensiblemente mayor y esto hubiese exacerbado las dudas respecto al cumplimiento de las obligaciones del Tesoro y la potencial capacidad de respuesta del esquema ante un shock adverso (…) cabe preguntarse dónde se ubicaría la prima de riesgo soberano si la autoridad monetaria hubiera permanecido al margen del mercado de cambios y eso nos daría una idea aproximada si era esperable (o no) un menor tipo de cambio al actual”.

Un eslabón débil del panorama monetario y cambiario es que la demanda de dinero sigue sin aparecer. Esa carencia “representa el eslabón pendiente de un esquema que, en el plano cambiario, viene exhibiendo resultados mejores a los previstos” pero que llevó al Gobierno a una estrategia de “esterilización” (de los pesos emitidos para comprar dólares) mediante la colocación de títulos en moneda local por parte del Tesoro y operaciones de mercado abierto del Banco Central (vía Pases y compraventa en el mercado secundario). Así las cosas, explica Gutiérrez, “la compra de divisas se da contra deuda pública en pesos”.

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En cinco meses, las "reservas brutas" del BCRA aumentaron USD 7.030 millones (FOTO: La Prensa)

El Talón de Aquiles

Por último, el economista repasa los niveles de reservas “brutas” y “netas” Las brutas, precisa, ya alcanzan los los USD 48.400 millones, el nivel más alto desde octubre de 2019, con un incremento de USD 7.030 millones en cinco meses, algo en lo que tuvo su parte el reciente desembolso de USD 1.000 millones por parte del FMI, que recordó que si bien los criterios de desempeño se alcanzaron, la meta de reservas netas sigue siendo un “Talón de Aquiles”. El gobierno, dice el informe, usó el desembolso del FMI para recomprar Letras Intransferibles y mejorar el activo del BCRA sustituyendo un instrumento denominado en dólares, pero completamente ilíquido, por un activo también en dólares, pero de disponibilidad inmediata, estrategia opuesta a la previa, que se hacía con pesos provenientes del giro de utilidades, “un mero asiento contable” que no mejora la posición del BCRA.

En cuanto a las reservas netas, el informe las considera una “prueba de acidez”, pues surgen de restar a los activos en dólares del BCRA los pasivos con vencimiento inferior a un año (Swap chino, encajes en dólares, obligaciones del BCRA con organismos internacionales y operaciones de Repo). Allí cita que según el informe de Política Monetaria del propio Banco Central “este neteo cobra relevancia si la disponibilidad de una parte relevante de las reservas brutas se le atribuye carácter parcial, contingente o de muy corto plazo debido a la naturaleza de los pasivos que las respaldan”.

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Según los cálculos de Gutiérrez, a inicios de junio, las reservas netas arrojan un saldo positivo de USD 3.950 millones, o de USD 2.520 millones si se restan las obligaciones de pago de Bopreales de los próximos doce meses

El informe señala que la “plena autonomía” del Banco Central es todavía una asignatura pendiente y que “ante un ancla fiscal bajo presión, la política monetaria debe asumir un rol protagónico en la lucha contra la inflación de cara a los próximos meses. El esquema actual de agregados es aún rudimentario y sin una función de reacción explícita ante cambios en el mercado, lo que dificulta la previsibilidad” .Es vital, concluye, “que la política de comunicación cuente con mayor sobriedad: evitar el exceso de narrativa es fundamental para preservar la confianza social y la credibilidad del programa”.

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