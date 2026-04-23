Google lanza Gemini Enterprise y apuesta por agentes inteligentes para empresas

Gemini Enterprise de Google impulsa la adopción masiva de agentes inteligentes. (Google)

En el marco de Google Cloud Next ’26, Google presentó Gemini Enterprise, una plataforma integral que transforma la forma en que las organizaciones desarrollan, orquestan y gestionan agentes de inteligencia artificial a gran escala.

Esta solución unificada marca el inicio de una nueva etapa, donde la IA no solo responde a consultas, sino que automatiza procesos, opera de manera autónoma y ejecuta flujos complejos dentro del entorno empresarial.

Gemini Enterprise: desarrollo y gestión avanzada de agentes de IA

En el corazón de Gemini Enterprise se encuentra la Gemini Enterprise Agent Platform, una evolución de Vertex AI que proporciona a los desarrolladores las herramientas necesarias para crear y ampliar agentes inteligentes capaces de realizar tareas en varias etapas y conservar información relevante para recordar contextos y preferencias de los usuarios.

Gemini Enterprise es una plataforma avanzada de inteligencia artificial generativa de Google Cloud diseñada para empresas. (Google)

Además, el Agent Development Kit (ADK) facilita el desarrollo de soluciones flexibles al permitir el uso de subagentes, lo que favorece la construcción de sistemas modulares adaptados a las necesidades de cada empresa.

Gracias a la incorporación de herramientas no-code como Agent Designer, la plataforma permite que usuarios sin experiencia técnica automatizen flujos de trabajo complejos empleando solo lenguaje natural. La nueva Gemini Enterprise app se convierte en el centro donde los equipos crean, comparten y ejecutan agentes en un entorno seguro y colaborativo, alineando la innovación tecnológica con la operatividad diaria de la empresa.

Seguridad, control y ecosistema abierto para empresas

La seguridad ha sido un eje prioritario en Gemini Enterprise. La plataforma implementa un enfoque “secure-by-design” que abarca desde la identidad única de cada agente (Agent Identity) hasta la supervisión de todas las interacciones de datos mediante Agent Gateway.

Así luce la interfaz de Gemini Enterprise. (cloud.google.com)

Tecnologías como Model Armor refuerzan la protección frente a amenazas emergentes, incluyendo intentos de manipulación de instrucciones (prompt injection) o filtraciones de información sensible.

La monitorización y optimización del rendimiento se gestionan a través de herramientas como Agent Simulation y Agent Observability, que permiten probar agentes en escenarios reales y analizar su comportamiento antes del despliegue definitivo. Además, el ecosistema abierto de Gemini se ve fortalecido por integraciones con empresas líderes como Salesforce, Oracle y ServiceNow, facilitando el acceso a una biblioteca de agentes y extensiones especializadas directamente desde la plataforma.

Con esta iniciativa, Google Cloud busca resolver el reto de administrar miles de agentes de IA en una organización, poniendo énfasis en el control centralizado, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio, sin sacrificar la velocidad de innovación.

Google Cloud busca resolver el reto de administrar miles de agentes de IA en una organización.

Así funciona Gemini Enterprise

Para comprender el funcionamiento real de Gemini Enterprise, es útil visualizarlo como un sistema operativo centralizado para agentes de inteligencia artificial dentro de una empresa.

La plataforma estructura su operación en varias capas clave. En la fase de creación, cualquier empleado puede generar asistentes personalizados mediante la aplicación principal y la herramienta Agent Designer, simplemente describiendo en lenguaje natural las tareas que desea automatizar, sin necesidad de programar.

Por su parte, los desarrolladores cuentan con el Agent Development Kit (ADK) para construir agentes mucho más avanzados y adaptados a procesos críticos o grandes bases de datos.

A diferencia de los chatbots tradicionales, los agentes de Gemini Enterprise pueden conservar información y recordar interacciones previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los chatbots convencionales, los agentes de Gemini Enterprise poseen memoria persistente. Esto les permite recordar interacciones pasadas y gestionar tareas de manera autónoma a lo largo del tiempo, como dar seguimiento a procesos de inducción de personal o coordinar acciones entre agentes especializados en distintas áreas, como contabilidad y redacción de informes.

En la etapa de ejecución, estos agentes pueden interactuar con plataformas empresariales externas y herramientas internas gracias a integraciones con socios y APIs. Así, pueden realizar tareas como consultar datos en Salesforce, actualizar registros en Oracle, programar eventos en calendarios o enviar correos electrónicos, todo de forma automatizada y sin la intervención directa de usuarios humanos.