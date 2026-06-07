El Salvador

Oleaje inusual en las costas salvadoreñas podría llegar a 2.6 metros debido a tormentas extratropicales

El Ministerio de Medio Ambiente prevé un mar de fondo incrementado por tormentas extratropicales del Pacífico Sur, con olas que podrían alcanzar 60 kilómetros por hora del 8 al 10 de junio, por encima del promedio

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El litoral de El Salvador afrontará oleajes más fuertes y rápidos que lo habitual, según el boletín del MARN. EFE/Rodrigo Sura
El litoral de El Salvador afrontará oleajes más fuertes y rápidos que lo habitual, según el boletín del MARN. EFE/Rodrigo Sura

El litoral de El Salvador afrontará en los próximos días oleajes más fuertes y rápidos que lo habitual, según el más reciente boletín emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El fenómeno provocará un mar de fondo incrementado, con olas de mayor velocidad y altura a lo largo de la franja costera. Las autoridades han identificado condiciones atípicas para la época, como parte de un evento oceánico que involucra tormentas extratropicales originadas frente a la Antártida.

De acuerdo con el reporte oficial, el incremento del oleaje se atribuye a tormentas extratropicales en el Pacífico Sur, situadas entre Oceanía y Sudamérica. Estas tormentas generan olas que, al desplazarse a través del océano, alcanzan la costa salvadoreña con una intensidad considerable. El MARN detalló que la velocidad de las olas podría llegar hasta 60 kilómetros por hora el 8 de junio, reduciéndose a 55 kilómetros por hora el 9 de junio y a 50 kilómetros por hora el 10 de junio. Estos valores superan los promedios históricos de la región, donde el registro habitual es de 35 kilómetros por hora.

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Además de la velocidad, la altura de las olas también experimentará un aumento significativo. Se prevén olas cuya altura oscilará entre 1 y 2.6 metros, y para el 10 de junio, entre 1.4 y 2.3 metros. El promedio habitual de altura en la zona ronda los 1.5 metros, lo que refleja la magnitud del fenómeno. Medio Ambiente subrayó la importancia de monitorear estos valores, ya que pueden alterar las actividades cotidianas en el litoral.

Las condiciones en el mar estarán influenciadas por varios factores atmosféricos y marinos. El flujo del Este, conocido como Vientos Alisios, soplará desde el mar Caribe atravesando el istmo centroamericano y los lagos de Nicaragua, mientras que el flujo del Norte, asociado a frentes fríos, cruzará el Golfo de México hasta el sur de México. Esta combinación de corrientes y vientos contribuye a la formación de un mar de fondo más enérgico y a la presencia de corrientes de retorno más intensas cerca de la costa salvadoreña.

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Durante este periodo, se observarán olas rompiendo con mayor fuerza y rapidez, así como un desplazamiento inusual de aguas en la zona litoral. Según la información proporcionada, estos factores pueden modificar la dinámica habitual del mar, afectando especialmente a quienes se dedican a la pesca y la navegación artesanal.

Un joven se encuentra en la orilla del malecón en Acajutla informando sobre el fuerte oleaje, cuando de repente una ola masiva lo golpea y lo sumerge por completo. A pesar del susto, continúa con su reporte.

Guardavidas rescatan a dos personas arrastradas por corrientes en La Puntilla

La Unidad de Guardavidas de Protección Civil auxilió este fin de semana a dos hombres que fueron arrastrados por una corriente de retorno en la playa La Puntilla, ubicada en el distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz. Según informó la institución, las personas se encontraban en estado de ebriedad al momento del incidente. La rápida intervención del personal permitió poner a salvo a ambos afectados, quienes recibieron atención en el lugar y se mantienen estables.

Este suceso se registró poco después de las advertencias emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre el aumento de oleaje y el mayor riesgo de corrientes de retorno en la costa salvadoreña. Las autoridades han señalado que estas condiciones pueden arrastrar a bañistas mar adentro y generar riesgos adicionales en playas y zonas de embarcaciones, especialmente entre el 8 y el 10 de junio.

Rescatan a dos personas que fueron arrastradas por una corriente de retorno en la playa La Puntilla, distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro.

Continúan las lluvias por baja presión en el Pacífico

A la situación oceánica se suma un panorama meteorológico marcado por la persistencia de lluvias en gran parte del territorio. El Ministerio de Medio Ambiente reportó la influencia de una zona de baja presión en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), ubicada frente a la costa pacífica salvadoreña. Este sistema mantiene una alta probabilidad de evolucionar a ciclón tropical, con un 80 % de posibilidades tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

El desplazamiento de la baja presión cerca de Centroamérica facilita el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, lo que incrementa la nubosidad y las lluvias, especialmente en la franja costera, la cadena volcánica y las zonas montañosas del país. Se prevén acumulados significativos de lluvia desde el domingo hasta el jueves en los municipios próximos a la cadena volcánica y zona costera.

A este contexto se suma la vigilancia sobre la Depresión Tropical Dos-E, cuyo desplazamiento e interacción con la baja presión frente a Centroamérica refuerzan el ingreso de aire húmedo y favorecen la continuidad de las lluvias sobre El Salvador. El Observatorio de Amenazas mantiene el monitoreo constante de estos sistemas.

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