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Día Mundial del Libro: cuatro lugares de Latinoamérica para conectarse con la literatura

Esta fecha invita a los viajeros a explorar la huella de autores icónicos como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Rubén Darío

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Un hombre de sombrero sentado en un banco de madera lee un libro en primer plano; al fondo, una imponente iglesia con dos torres y otras personas en una plaza soleada.
Los recorridos literarios en Latinoamérica acercan a los viajeros a la historia y el legado de grandes escritores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 23 de abril se celebra una jornada especial para la literatura. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), busca reconocer el poder de los libros como puente entre culturas y generaciones, fomentar la lectura y homenajear a los autores. Esta fecha coincide con el aniversario de la muerte de tres referentes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

La plataforma digital de experiencias turísticas Civitatis señaló que la efeméride es también una oportunidad para valorar el legado literario de distintos destinos. En los últimos años, cada vez más viajeros optan por descubrir ciudades a través de su historia literaria, los espacios que marcaron a grandes escritores y las huellas que dejaron en sus obras.

En este contexto, cuatro ciudades de Latinoamérica ofrecen recorridos que conectan a los visitantes con autores emblemáticos como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Rubén Darío.

Barranquilla y la huella de Gabriel García Márquez

Barranquilla, en la costa norte de Colombia, forma parte esencial de la biografía y la obra de Gabriel García Márquez, autor de ‘Cien años de soledad’ y premio Nobel de Literatura. El itinerario literario por la capital del Atlántico propone una visita a lugares emblemáticos para la vida cultural de la ciudad, entre ellos la plaza de San Nicolás, la antigua Sodería La Estrella y la sede del periódico El Heraldo, donde el escritor publicó su columna “La Jirafa”.

Gabriel García Márquez, autor de 'Cien Años de Soledad'. EFE/Mario Guzmán/Archivo
Gabriel García Márquez, autor de 'Cien Años de Soledad'. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Durante el tour, se destacan también las figuras que influyeron en la formación intelectual de García Márquez. Entre ellas, la del escritor y dramaturgo catalán Ramón Vinyes, quien, aunque no era latinoamericano, se integró en la vida cultural barranquillera y fue homenajeado por el propio Gabo en su novela más célebre. Barranquilla fue una ciudad fundamental para el desarrollo intelectual de García Márquez.

Valparaíso y la inspiración de Pablo Neruda

Valparaíso, puerto de Chile, está ligada de forma especial a la figura de Pablo Neruda, autor de ‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’ y premio Nobel. El recorrido literario por la ciudad incluye puntos emblemáticos como la Plaza Sotomayor y el Muelle Prat, en una travesía que permite conocer la geografía única de Valparaíso, marcada por cerros y miradores.

Una foto del poeta chileno y premio Nobel Pablo Neruda en su casa museo. REUTERS/Rodrigo Garrido
Una foto del poeta chileno y premio Nobel Pablo Neruda en su casa museo. REUTERS/Rodrigo Garrido

El recorrido culmina en La Sebastiana, la casa museo de Neruda, donde el poeta encontró inspiración y refugio. La visita a este espacio permite entender el vínculo entre Neruda y la ciudad, así como la influencia del paisaje portuario en su poesía. La Sebastiana es una parada imprescindible para quienes buscan acercarse a la vida y obra del poeta chileno.

Buenos Aires y el universo de Jorge Luis Borges

La capital de Argentina, Buenos Aires, resulta clave para comprender la obra de Jorge Luis Borges, ‘autor de Ficciones’ y uno de los escritores más influyentes del siglo XX. El llamado tour de Borges recorre sitios fundamentales de la ciudad, especialmente en el barrio de Palermo, donde el autor pasó parte de su infancia y forjó su visión literaria.

Muchos relatos de Borges están centrados en la ciudad de Buenos Aires. EFE/Manuel Hernández de León
Muchos relatos de Borges están centrados en la ciudad de Buenos Aires. EFE/Manuel Hernández de León

Durante la experiencia, los visitantes pueden recorrer calles y esquinas mencionadas en los relatos de Borges y descubrir cómo la ciudad se convierte en un personaje más de su universo narrativo. Borges transformó a Buenos Aires en parte de su mito personal y literario. El recorrido permite explorar la relación entre los espacios porteños y la obra del escritor.

León y el legado de Rubén Darío

En Nicaragua, la ciudad de León ocupa un lugar central para quienes desean acercarse a la vida y obra de Rubén Darío, considerado el mayor representante del modernismo literario en español. El recorrido literario incluye la catedral de León, donde descansan los restos del poeta, y la casa museo Rubén Darío, que conserva objetos y documentos de su vida.

Homenaje de Nicaragua al poeta Rubén Darío en el aniversario 157 de su natalicio. EFE/Archivo
Homenaje de Nicaragua al poeta Rubén Darío en el aniversario 157 de su natalicio. EFE/Archivo

La experiencia se amplía con la visita a León Viejo, un sitio histórico cercano al volcán Momotombo. Este enclave ayuda a comprender el contexto en el que Darío desarrolló su obra y su influencia en la literatura hispanoamericana. León es una parada especial para quienes desean entender la dimensión cultural de Rubén Darío.

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