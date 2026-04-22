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Ubisoft confirma la fecha de lanzamiento de Assassins Creed Black Flag Resynced: así podrás ver el evento

El remake promete mejoras visuales y jugables respecto al título original de 2013

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Assasins Creed
Ubisoft confirma el evento de presentación de Assassin’s Creed Black Flag Resynced para el 23 de abril. (Ubisoft)

Ubisoft ha puesto fin a meses de rumores y filtraciones al confirmar oficialmente la fecha de presentación de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, el esperado remake de una de las entregas más aclamadas de la saga.

El evento titulado Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Worldwide Reveal Showcase se celebrará este jueves 23 de abril de 2026 a las 16:00 GMT y podrá verse en directo a través del canal de YouTube de Ubisoft.

Con tono humorístico, la compañía ha calificado la presentación como la revelación de “el secreto peor guardado de los videojuegos”, aludiendo a las múltiples filtraciones que han rodeado el proyecto.

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El evento Worldwide Reveal Showcase podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube. (Ubisoft/YouTube)

Un secreto a voces: el regreso de Edward Kenway

El nombre de Black Flag Resynced comenzó a circular en diciembre pasado, cuando apareció listado por un organismo europeo de clasificación por edades. Desde entonces, desarrolladores y filtradores alimentaron las expectativas de la comunidad, sumando pistas sobre el regreso del actor principal del juego original y la incorporación de mejoras visuales y jugables.

Todo apunta a que Resynced será un remake de gran envergadura, con un apartado gráfico y técnico actualizado que pretende situarlo al nivel de lanzamientos recientes como Assassin’s Creed Shadows.

Entre los detalles filtrados, destaca que la nueva versión se centrará en la aventura pirata en solitario, lo que sugiere la ausencia del modo multijugador. Además, se espera la adición de contenido inédito que profundice en la historia de Edward Kenway, aunque las secciones modernas del juego habrían sido eliminadas, un cambio que ha generado debate entre los seguidores más fieles.

Black Flag Resynced se centrará en la experiencia en solitario, sin modo multijugador. (Reuters)
Black Flag Resynced se centrará en la experiencia en solitario, sin modo multijugador. (Reuters)

Así podrás seguir el evento de presentación

Ubisoft ha invitado a los fans a sumarse a la retransmisión en directo del Showcase a través del canal oficial de Assassin’s Creed en YouTube, el jueves 23 de abril a las 18:00, hora peninsular española. Se espera que en el evento se muestren por primera vez imágenes del gameplay, detalles sobre las mejoras implementadas y novedades respecto al contenido que diferenciará a Black Flag Resynced de la entrega original de 2013.

La compañía ha asumido con humor las filtraciones, reconociendo abiertamente que la existencia del remake era conocida por la comunidad. Esta estrategia ha incrementado la expectativa y el interés en torno a la presentación, que buscará responder a las preguntas de los jugadores sobre las diferencias y mejoras respecto al juego original.

El futuro de Assassin’s Creed: más allá de Black Flag

El remake de Black Flag es solo uno de los proyectos en marcha dentro de la franquicia. Ubisoft ha confirmado que sigue trabajando en Assassin’s Creed Hexe, una nueva entrega con un enfoque más oscuro y narrativo, ambientada en un contexto de brujería.

Assasins Creed
Ubisoft continúa ampliando la saga con proyectos como Assassin’s Creed Hexe e Invictus. (Ubisoft)

El desarrollo está a cargo del equipo de Ubisoft Montreal, que ha prometido tomarse el tiempo necesario para materializar su ambiciosa visión.

Además, la compañía tiene en preparación Codename Invictus, un título multijugador PvP que busca evolucionar con el feedback de la comunidad, y Assassin’s Creed Jade, una propuesta que recuperará la experiencia cooperativa para la saga. Así, Ubisoft asegura que el universo Assassin’s Creed continuará creciendo, ofreciendo nuevas experiencias para los jugadores en los próximos años.

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