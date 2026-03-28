Así enseñan historia con Assassin’s Creed Syndicate y una PlayStation 5

Un caso viral demuestra que la integración de recursos interactivos, como Assassin’s Creed Syndicate, permite abordar la Revolución Industrial con rigor, creatividad y una participación estudiantil sin precedentes - crédito @TheFigen_/X

La innovación educativa suele surgir donde menos se la espera. Un profesor ha logrado captar la atención de miles de personas en redes sociales al utilizar Assassin’s Creed Syndicate como recurso didáctico en el aula, llevando una PlayStation 5 para mostrar a los estudiantes una recreación interactiva y detallada del Londres victoriano durante la Revolución Industrial.

La relevancia de este enfoque radica en el impacto visual que ofrece el videojuego de Ubisoft, ambientado en 1868. A través de esta experiencia, los alumnos pueden explorar fábricas, calles y las condiciones laborales de la época, observando de primera mano aspectos como la industrialización, el trabajo infantil o la desigualdad social.

Todo esto, sin abandonar el rigor histórico ni la posibilidad de debatir temas complejos en clase. La iniciativa ha sido celebrada por la comunidad educativa y digital, que la considera un ejemplo de cómo los videojuegos pueden aportar valor real en la enseñanza.

La educación da un salto con Assassin’s Creed Syndicate y PlayStation 5 en el aula - UBISOFT

Por qué es positivo el uso de Assassin’s Creed en el aula de clases

En vez de limitarse a los libros de texto, el docente optó por una aproximación visual e interactiva. El recorrido virtual por la ciudad permite que los estudiantes comprendan el contexto social y económico de la Revolución Industrial de manera inmersiva.

Esta metodología fue ampliamente aplaudida en redes sociales, donde se destacó la capacidad del profesor para adaptarse a los intereses del alumnado y mantener su atención en temas complejos.

La saga Assassin’s Creed, conocida por su fidelidad en la recreación de periodos históricos, ya había sido utilizada en el pasado con fines educativos. En 2024, otro docente se hizo viral por emplear Assassin’s Creed Odyssey para explicar la batalla de las Termópilas. Estos casos demuestran que los videojuegos pueden integrarse al aprendizaje, ofreciendo un enfoque más dinámico y visual sin desplazar los métodos tradicionales.

Cuál es el valor de los juegos en el desarrollo de los estudiantes

El debate sobre si los videojuegos o los juegos de mesa pueden incrementar la inteligencia sigue vigente. Según el Dr. Fernand Gobet, científico cognitivo y autor de Moves in Mind: The Psychology of Board Games, los juegos no aumentan la inteligencia general, pero sí potencian habilidades específicas.

Ahora los videojuegos se convierten en una estrategia para el aprendizaje en el aula de clases - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajedrez, por ejemplo, estimula la planificación y la toma de decisiones, mientras que títulos como Monopoly refuerzan conceptos matemáticos y de negocios.

Gobet sostiene que los juegos de mesa fomentan el pensamiento anticipado y la función ejecutiva, habilidades esenciales para resolver problemas y actuar con eficacia ante situaciones complejas. Además, estos juegos promueven la inteligencia social, el respeto por el oponente y la competencia sana, cualidades que trascienden la partida y enriquecen la vida cotidiana.

Estudios recientes, como el publicado en la revista PLOS ONE, sugieren que los videojuegos pueden tener un impacto aún mayor en el desarrollo cognitivo que los juegos de mesa. La razón es que obligan a procesar información simultánea, tomar decisiones rápidas y adaptar estrategias en tiempo real.

El Dr. Kurt Dean Squire, profesor de informática en la Universidad de California, Irvine, resalta que enfrentarse a desafíos nuevos y desarrollar soluciones creativas estimula funciones cognitivas como la atención, la memoria y la resolución de problemas.

La utilización de un título de Ubisoft en clases de historia ejemplifica el valor de la tecnología para lograr una educación más inmersiva, visual y adaptada a los intereses del alumnado de hoy - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Nathan Carroll, psiquiatra y autor de Internet Gaming Disorder, ha llegado a afirmar que los videojuegos fortalecen diferentes tipos de inteligencia según su naturaleza. Juegos de rol, con abundante texto y narrativas complejas, potencian la inteligencia lingüística.

Títulos cooperativos, como Minecraft o Animal Crossing, desarrollan la inteligencia social, mientras que los juegos de estrategia y construcción, como Minecraft y Valheim, refuerzan la lógica y la capacidad de organización. Los juegos con realidad aumentada o virtual, como Beat Saber, favorecen la inteligencia cinestésica.

La integración de videojuegos como Assassin’s Creed Syndicate en el aula no pretende sustituir los métodos tradicionales, sino complementarlos. Permite abordar temas históricos desde una perspectiva diferente y motiva a los estudiantes a explorar, preguntar y debatir.

Al aprovechar la tecnología de última generación y el atractivo de los videojuegos, los docentes pueden conectar con sus alumnos y ofrecerles experiencias de aprendizaje memorables.