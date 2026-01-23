¿El fin de Ubisoft? Videojuegos cancelados, pérdidas masivas y cierre de estudios

Ubisoft confirmó el cierre de sus estudios en Estocolmo y Halifax como parte de su reestructuración global. (Ubisoft)

Ubisoft enfrenta la mayor crisis financiera de su historia tras anunciar pérdidas récord, cancelación de videojuegos y cierre de estudios clave en Europa y América del Norte. La editora francesa ha comunicado una profunda reestructuración interna acompañada de una previsión negativa de resultados para el cierre del año fiscal en marzo.

La dirección de la compañía, encabezada por la familia Guillemot, actualizó sus estimaciones y anticipó unas pérdidas operativas que alcanzan los 1.000 millones de euros. Este resultado representa las cifras más adversas en la trayectoria de Ubisoft. La noticia sacudió de inmediato a los mercados, donde la firma sufrió una fuerte caída en su cotización bursátil.

Reestructuración y cancelaciones marcan la crisis

Las consecuencias de la crisis no se limitan a las cifras. Ubisoft confirmó el cierre definitivo de sus estudios en Estocolmo y Halifax, así como la cancelación de seis proyectos, entre ellos la nueva versión de Prince of Persia: Las arenas del tiempo. Además, siete títulos adicionales han quedado en suspenso sin fecha definida de lanzamiento.

La empresa ha comenzado una reestructuración profunda, dividiendo su producción en cinco nuevas unidades creativas.

El deterioro de las reservas financieras de Ubisoft, que ahora se sitúan en 1.500 millones de euros, contribuye al panorama adverso. La amortización extraordinaria de 650 millones de euros y la caída de 330 millones en el margen bruto respecto a previsiones anteriores han agravado la situación. El flujo de caja proyectado para el ejercicio 2025-2026 será negativo, con una estimación de entre 400 y 500 millones de euros.

Dentro del nuevo esquema organizativo, Ubisoft anunció la creación de cinco “casas creativas” para gestionar el desarrollo de videojuegos. La primera, denominada Vantage, nació tras un acuerdo con el gigante chino Tencent y centralizará las franquicias más rentables como Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six.

Las cuatro divisiones restantes se enfocarán en juegos de disparos competitivos (The Division, Ghost Recon y Splinter Cell), experiencias seleccionadas (For Honor, The Crew, Skull & Bones), mundos de fantasía y narrativos (Anno, Rayman, Prince of Persia) y videojuegos familiares (Just Dance, Uno, Hasbro).

Un sector en transformación y la presión del capital extranjero

La crisis de Ubisoft no es un fenómeno aislado. En los últimos cinco años, la compañía ha perdido el 95% de su valor en bolsa. Pese a que la industria de videojuegos genera más ingresos que el cine y la música juntos, el sector atraviesa una etapa de fuerte competencia y presión sobre los estudios. Las pérdidas continuadas se suman a los desafíos derivados de un mercado saturado.

Durante este periodo de declive, Tencent adquirió progresivamente mayor peso en el capital social de Ubisoft. El año pasado, la familia Guillemot y la multinacional china cerraron un acuerdo financiero que incluyó la creación de Vantage y un aporte de 1.150 millones de euros por parte de Tencent.

Con este movimiento, la compañía francesa busca reducir un pasivo cercano a los 3.000 millones de euros, mientras Tencent obtiene una participación mayoritaria en la nueva división.

El escenario de Ubisoft se compara con otras operaciones internacionales recientes, como la compra de Niantic por parte de Arabia Saudita, tasada en 3.500 millones de dólares, o la oferta pública de adquisición de Electronic Arts por USD 55.000 millones, impulsada por inversiones del Reino saudí y allegados a Donald Trump. Estas operaciones evidencian el dinamismo y la concentración de capital en la industria global del entretenimiento digital.

Ubisoft intenta reposicionarse en un contexto de cambios rápidos y consolidaciones. La empresa afronta no solo la presión de sus propios resultados, sino también el avance de competidores respaldados por grandes fondos internacionales.

El futuro de la editora francesa permanece incierto ante el desafío de reconducir su rumbo creativo y financiero, mientras sus franquicias históricas quedan en manos de una nueva estructura y bajo la influencia decisiva de capital extranjero.