ChatGPT no es médico, pero América Latina lo usa así: los riesgos de confiar tu salud a la Inteligencia Artificial

ChatGPT transforma la salud digital en América Latina y plantea retos de privacidad - REUTERS/Dado Ruvic

La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una novedad en América Latina para convertirse en una herramienta central en la vida cotidiana.

La tercera edición del Índice de Innovación Regional del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló que ChatGPT se consolidó como una de la herramientas digitales más utilizadas para consultas de salud en la región y ascendió al segundo puesto en el ámbito educativo, superando a plataformas históricas como Duolingo.

La relevancia de este avance radica en su impacto directo sobre millones de usuarios. Según el informe, el 84% de la población en Argentina, Brasil, Colombia y México considera que las herramientas de IA tienen un efecto positivo en su vida diaria.

Casi la mitad de los encuestados ya utiliza aplicaciones basadas en inteligencia artificial, y el 51% afirma haber reducido el uso de otras plataformas desde que incorporó la IA a su rutina.

Cómo ChatGPT y la IA generativa transforman el bienestar y la educación en la región - (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

Cuál fue la app más utilizada para temas de salud en Latinoamérica

En el sector de la medicina, el chatbot de ChatGPT ha comenzado a desplazar aplicaciones tradicionales enfocadas en áreas de salud como cartillas médicas, portales de sanatorios y herramientas de fitness. En 2025, se convirtió en la app más utilizada para consultar temas de salud, sobre todo entre usuarios jóvenes.

El fenómeno es especialmente fuerte en Colombia, donde el 20% de la población ya utiliza ChatGPT para consultas relacionadas con su bienestar, frente a un 15% en el resto de los países analizados.

Por su parte, en el ámbito educativo, ChatGPT se posiciona como la segunda herramienta más utilizada después de YouTube. El 30% de los usuarios emplea el chatbot de OpenAI para fines pedagógicos, lo que demuestra el avance de la inteligencia artificial en segmentos antes dominados por grandes plataformas tecnológicas.

El informe del ITBA ha señalado que la penetración de la inteligencia artificial es acelerada, aunque no uniforme. Entre los mayores de 65 años, el liderazgo de ChatGPT no se replica: en este grupo, los portales de medicina prepaga y Facebook siguen siendo los canales preferidos para gestionar salud o comunicarse.

La integración de la inteligencia artificial en la vida diaria impulsa nuevos hábitos, aunque exige precaución ante riesgos de privacidad y la necesidad de consultar especialistas para temas críticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, un 29% de la población regional manifiesta desinterés en emplear tecnología para administrar su salud y un 18% tampoco recurre a la IA para educación.

Un dato relevante es la diferencia según nivel socioeconómico y educativo. En Argentina, los sectores de menores recursos utilizan más las aplicaciones educativas que quienes tienen mayor poder adquisitivo. Sin embargo, a nivel regional, la adopción de IA en personas con estudios universitarios completos alcanza el 43%, frente al 19% en quienes solo terminaron la primaria.

Cuáles son las limitaciones de ChatGPT en el sector salud

Uno de los aspectos destacados por parte del mismo chatbot de OpenAI es que puede ser utilizado como una herramienta para consultar algunos aspectos de la salud generales, pero no debe ser usada como un reemplazo de las opiniones profesionales ni tratamientos:

“No puedo diagnosticarte con certeza, recetarte tratamientos personalizados ni sustituir la evaluación de un profesional de salud, por lo que mis respuestas deben servir solo como guía informativa y no como un reemplazo de la consulta médica”, fue la respuesta del chatbot en medio de una interacción con un periodista de Infobae.

El auge de ChatGPT en el ámbito de la salud plantea interrogantes sobre la privacidad, la protección de datos personales y la fiabilidad de la información. Expertos en ciberseguridad alertan sobre el riesgo de compartir datos confidenciales, como contraseñas, información bancaria o detalles médicos personales, ya que las conversaciones con IA no están cifradas de extremo a extremo.

Para proteger la privacidad, los usuarios deben evitar ingresar datos identificables, revisar las configuraciones de privacidad de la plataforma y establecer límites claros en las consultas. Los sistemas de IA pueden complementar tareas y aportar información general, pero no reemplazan la consulta con profesionales de la salud, abogados o asesores financieros.

El último índice del ITBA revela que ChatGPT desplaza a apps tradicionales en consultas médicas y aprendizaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué no preguntar a ChatGPT y cómo usarlo de forma segura

Evitar ingresar información personal o confidencial.

No compartir datos empresariales o profesionales sensibles.

No consultar diagnósticos médicos, legales o financieros críticos.

No buscar apoyo emocional profundo en la IA.

La popularidad de ChatGPT y sistemas equivalentes demuestra su potencial para transformar hábitos, pero también subraya la importancia de un uso informado y responsable.

El futuro de la salud digital en América Latina dependerá tanto de la innovación tecnológica como de la capacidad de los usuarios para proteger su privacidad y acudir a especialistas ante situaciones complejas.