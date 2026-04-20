Qué marca de celulares creció más en 2026 pese a la caída global del mercado

HONOR resistió la escasez de semiconductores con una logística robusta y promociones localizadas que sostuvieron su expansión global. (Foto: Infobae)

El primer trimestre de 2026 marcó un punto de inflexión para la industria global de celulares, caracterizado por una abrupta reversión en el crecimiento tras diez trimestres consecutivos de expansión previos a mediados de 2023.

En ese escenario adverso, HONOR emergió como el fabricante con mayor tasa de crecimiento mundial, al registrar un 24% interanual según IDC y superar el 25% de incremento interanual de acuerdo con Counterpoint Research.

Mientras el resto del sector experimentaba una contracción significativa, con caídas globales de 4,1% según IDC y 6% de acuerdo a Counterpoint Research, HONOR capitalizó una estrategia a contracorriente que desbordó la tendencia general del mercado.

Cómo se ha comportando el mercado tecnológico en 2026

El espectro tecnológico de principios de 2026 se ha visto dominado por una escasez crítica de memoria DRAM y NAND, resultado directo de que los fabricantes priorizaran centros de datos de inteligencia artificial frente a los productos de electrónica de consumo.

La crisis de componentes por la prioridad dada a inteligencia artificial encareció la memoria DRAM y NAND hasta un 50% en mercados emergentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta decisión estratégica desató precios récord en los componentes y disparó los costos de producción. Los precios en mercados emergentes aumentaron entre 40% y 50%, provocando una disminución en la demanda, en particular en los segmentos de gama baja y media, los más sensibles al impacto.

Al mismo tiempo, las tensiones en Medio Oriente incrementaron los costos energéticos y logísticos, acentuando todavía más la presión sobre las cadenas de suministro.

De qué forma HONOR ha respondido al comportamiento del sector tecnológico en 2026

HONOR experimentó un avance sostenido gracias a una expansión internacional estratégica y a la adaptación regional de su catálogo de productos.

HONOR lidera el crecimiento global de smartphones con un 25% según Counterpoint Research (Foto: HONOR)

La marca combinó promociones localizadas con una ejecución logística robusta, factores que le permitieron soportar con éxito el alza en los costos de los componentes y esquivar los obstáculos que frenaron a sus principales competidoras.

Qué dicen las proyecciones sobre la crisis de componentes en el sector tecnológico

La proyección para el mercado mundial sigue siendo de alerta. Los analistas pronosticaron que la escasez de memoria persistirá durante el resto de 2026 y podría extenderse hasta fines de 2027.

Durante este período, la tendencia del sector será hacia el aumento de los precios promedio por unidad y hacia la denominada “premiumización”, un movimiento que se mantendría incluso en el caso de que los precios de la memoria logren estabilizarse en la segunda mitad de 2027.

Cuáles fueron las novedades que presentó HONOR en el MWC 2026

La ofensiva tecnológica de HONOR tuvo otro avance en el Mobile World Congress 2026, donde la marca apostó por una redefinición de la interacción entre usuarios y tecnología.

HONOR presentó su Alpha Plan de inteligencia artificial, integrando movimiento autónomo y percepción sensorial en sus dispositivos. (Foto: Infobae)

Durante el evento, la compañía presentó su estrategia de inteligencia Humana Aumentada, con el Robot Phone como estandarte principal y una cartera de innovaciones agrupadas bajo el denominado ALPHA PLAN, su hoja de ruta de aceleración en inteligencia artificial.

James Li, CEO de HONOR, destacó: “Con lo centrado en el ser humano como nuestro faro, navegamos el crecimiento de la IA a través de dos rayos: el CI y la CE, uniendo tres formas de inteligencia”.

El ejecutivo sumó que exploran tres paradigmas AI: dispositivos específicos con Alpha Phone, un ecosistema propio con Alpha Store, y el modelo experimental Alpha Lab, orientado a una “civilización silicio-carbono”. “Con las tres olas del Alpha Plan, ahora tenemos todos los componentes en su lugar y estamos impulsando este viaje a máxima velocidad”, puntualizó.

Qué es todo lo que se sabe del Robot Phone de HONOR

La principal novedad exhibida por HONOR en el Mobile World Congress fue el Robot Phone, un dispositivo que trasciende la definición tradicional de smartphone al introducir conceptos de inteligencia corpórea y conciencia espacial.

El Robot Phone de HONOR incorpora un micromotor patentado y gimbal 4DoF, permitiendo movimientos autónomos y gran estabilización de video. (Foto: HONOR)

El dispositivo integra movimientos autónomos, seguimiento de objetos en tiempo real e interacción física, características orientadas a aproximar la experiencia digital a una dimensión física, expresiva y humanizada.

Entre sus prestaciones, sobresale la capacidad para identificar sonidos, detectar y seguir el movimiento del usuario y mantener una conciencia visual permanente.

Asimismo, su arquitectura de hardware presenta un micromotor patentado por HONOR y un gimbal ultracompacto 4DoF instalado en el interior del teléfono, una configuración que dota al sistema de alta resistencia estructural y permite la estabilización de movimientos de nivel robótico.