Puedes salvar a tus hijos de los riesgos digitales: Google ofrece una guía para que lo logres

Estas son las herramientas del Modo presente, que guía a padres en el universo digital y entender cómo lo usan sus hijos.

Ser papás en el entorno digital de hoy tiene muchos retos por resolver, por lo que padres, cuidadores y docentes necesitan de herramientas para estar listos y responder a las necesidades que exigen los niños y adolescentes. Para conseguirlo, Google anunció, junto a la Fundación Estrategia País, un programa que brinda una guía para el acompañamiento a menores en Colombia y Perú.

La iniciativa, llamada Modo Presente, busca empoderar a padres, madres y cuidadores con herramientas concretas para acompañar la vida digital de los menores, promoviendo el diálogo, la construcción de acuerdos y el uso responsable de la tecnología.

Cómo es el programa Modo Presente para ser padres digitales

La llegada temprana de la tecnología a la vida de los menores plantea retos inéditos para los adultos responsables de su crianza. Jorge Restrepo, Líder de Educación en Estrategia País, explicó: “Yo nací en el 78. Mi papá y mi mamá no tuvieron el problema de darme o no un celular. Por lo que yo no tengo elementos heredados para acompañar eso y es muy nuevo para muchos”.

El programa Modo Presente parte de la premisa de que los adultos pueden acompañar la vida digital de niños y adolescentes cuando cuentan con herramientas para abrir conversaciones, construir acuerdos y actuar con criterio. Restrepo sintetizó: “Si nosotros estamos presentes, ellos están seguros”.

Google y Fundación Estrategia País lanzan el programa Modo Presente para el acompañamiento digital de menores en Colombia y Perú.

Esta “capa humana” es el eje que diferencia la propuesta, en un contexto donde lo digital suele convertirse en un “chupete digital” para calmar o entretener a los menores, en vez de un espacio de aprendizaje y diálogo.

Por lo que esta es una iniciativa de educación en seguridad digital y alfabetización mediática, diseñada para que padres, madres, educadores y líderes comunitarios puedan tomar el control de la experiencia tecnológica de los niños y adolescentes a su cargo.

Qué ofrece este programa a padres y cuidadores

El programa se apoya en tres grandes pilares para garantizar su alcance y eficacia:

Guía práctica y kit digital (en modopresente.co): incluye escenarios cotidianos, ejercicios y herramientas de Google como Family Link, que permiten a los padres gestionar el tiempo y los contenidos a los que acceden sus hijos. La guía parte de situaciones reales para ayudar a construir acuerdos familiares y resolver dudas de forma informada y dialogante. Red de Embajadores Digitales: el proyecto impulsa la formación de 400 multiplicadores voluntarios en Colombia y Perú, quienes replicarán el conocimiento en colegios, comunidades y asociaciones de padres. “La invitación es a que todos se vuelvan embajadores de este movimiento para que en los colegios, en el trabajo, puedan llevar un mensaje de protección digital”, aseguró Restrepo. Experiencia inmersiva y formación continua: A partir del segundo semestre del año, se desarrollará una experiencia inmersiva en Bogotá, similar a museos interactivos como Maloka o Parque Explora, destinada a sensibilizar y capacitar a familias y profesionales sobre los desafíos de la vida digital.

El programa ofrece una guía práctica y un kit digital con Family Link de Google para orientar el control parental en el entorno tecnológico.

El objetivo general de este programa es el acompañamiento y convertir a la tecnología en una forma de conexión familiar. “La respuesta no es la prohibición. Yo siento que siempre la respuesta está entre dos extremos: la prohibición total o la libertad total y anarquía total. Modo Presente no nació para decirte qué prohibir, sino para enseñarte a preguntar. Cuando cambias el control por el diálogo, la dinámica en casa se transforma”, dijo Restrepo.

El apoyo de Google.org permitirá que más de 6.000 familias en Colombia y Perú accedan este año a los recursos del programa.

Irene Velandia, Gerente Sénior de Política Pública y Relaciones con Gobierno para la Región Andina en Google, afirmó: “Este apoyo de 150.000 dólares desde Google.org permitirá que más familias puedan dialogar y tomar el control sobre su experiencia con la tecnología, apoyando a niños, niñas y adolescentes a explorar, aprender y crear”.

El apoyo de Google.org permitirá que más de 6.000 familias accedan a los recursos de Modo Presente para fortalecer el acompañamiento digital. (REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)

A través de la Red de Embajadores Digitales, el contenido y la propuesta de Modo Presente se replicarán en redes escolares, comunidades y asociaciones de padres, ampliando el impacto y consolidando una cultura de acompañamiento digital.