Las señales de unos padres permisivos con el uso de internet: descubre si eres uno de ellos

El 53% de los padres colombianos se muestra más permisivo con el tiempo en línea de sus hijos, pese al temor por la seguridad digital infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contradicción entre la creciente preocupación por la seguridad digital infantil y la flexibilización de reglas sobre el uso de pantallas en los hogares colombianos alcanzó un nuevo punto de inflexión este año, según reveló un estudio nacional. El 53% de padres admitió ser más permisivo con el tiempo en línea de sus hijos, a pesar de que el 43% reconoció temer por los riesgos asociados, como fraudes, contacto con desconocidos o acceso a contenido inapropiado.

La tecnología, hoy insustituible en la vida cotidiana de niños y adolescentes para estudio y entretenimiento, despliega un dilema urgente: cómo acompañar la conectividad con protección concreta.

En el informe de Kaspersky, la experta, Carolina Mojica, responsable del área de productos para el consumidor en América Latina, define la tensión actual: “En Colombia estamos viendo una contradicción clara: aunque muchos padres reconocen los riesgos digitales, en la práctica han relajado las reglas porque las pantallas ya hacen parte de la vida diaria, desde el estudio hasta el entretenimiento. El riesgo es que, sin límites claros ni supervisión, los niños pueden quedar expuestos a fraudes, contacto con desconocidos o contenido inapropiado. La clave no es eliminar la tecnología, sino usarla con reglas y herramientas que ayuden a reducir esos riesgos de manera sencilla”.

Expertos resaltan la contradicción entre la normalización del uso de pantallas y la escasa supervisión activa de los menores en el entorno digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kaspersky relevó que solo una proporción minoritaria de padres revisa periódicamente los dispositivos de sus hijos o establece límites específicos respecto a horarios, ubicaciones y actividades permitidas. Los datos del informe muestran que la adopción de herramientas digitales avanzadas para control parental y supervisión permanece rezagada, pese al aumento de los incidentes reportados relativos a privacidad y seguridad.

El informe identifica la paradoja: el 53% de padres colombianos se muestra más flexible sobre el tiempo frente a pantallas, aunque el 43% teme por la seguridad digital infantil. Expertos subrayan que la normalización del uso de dispositivos vino acompañada de una desprotección frente a los riesgos cotidianos en línea. La relajación de normas tiende a coincidir con menor supervisión activa y los especialistas advierten que esto crea un terreno fértil para vulnerabilidades.

Más conectividad, más riesgos: el 43% teme por la seguridad digital de sus hijos

Carolina Mojica, sostiene que restringir la tecnología no es razonable, ni posible: “La clave no es eliminar la tecnología, sino usarla con reglas y herramientas que ayuden a reducir esos riesgos de manera sencilla”.

La adopción de controles parentales y herramientas digitales avanzadas de seguridad sigue siendo limitada en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, los especialistas sugieren retomar reglas definidas dentro del hogar acerca del uso de celulares, tablets y computadoras: fijar horarios claros, delimitar los espacios de navegación a áreas comunes, evitar la utilización sin supervisión nocturna y hablar de forma directa sobre qué constituye un riesgo digital, como perfiles falsos o el contacto con desconocidos. La recomendación incluye revisar periódicamente aplicaciones instaladas y permisos activos, eliminando las apps innecesarias.

La supervisión de dispositivos en Colombia es baja: menos de la mitad de los padres implementa controles parentales avanzados o utiliza soluciones como Kaspersky Safe Kids, que permiten filtrar contenido, establecer límites de tiempo en línea y recibir alertas sobre actividades riesgosas.

El avance tecnológico también propone nuevas barreras de protección familiar

La protección no radica únicamente en políticas de uso familiar. El desarrollo de routers domésticos con inteligencia de seguridad integrada se ha convertido en un elemento clave para reforzar el blindaje digital en el entorno doméstico.

Nuevos routers domésticos con inteligencia de seguridad integrada y tecnología de cifrado refuerzan la protección digital en el hogar, especialmente con los niños.

Existen sistemas en estos dispositivos que adopta sistema de doble banda con velocidades de hasta 3.6 Gbps y proporciona cobertura en malla en hogares de varios niveles, adaptándose automáticamente a la señal más poderosa disponible.

Más allá del rendimiento técnico, el dispositivo sobresale por la implementación de la tecnología HomeSec, que emplea cifrado avanzado y un chip de seguridad dedicado para identificar y bloquear en tiempo real intentos sospechosos de acceso. Según Huawei, el sistema distingue entre un error de usuario y una acción potencialmente peligrosa, restringiendo accesos no autorizados en cuestión de minutos, según especificaciones técnicas del fabricante.

La protección puede ser supervisada y ajustada con facilidad a través de la aplicación AI Life, que permite a las familias verificar el estatus de la seguridad en su conexión doméstica sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Este enfoque automatizado pretende reducir la brecha entre la preocupación de los adultos y la seguridad activa de los menores de edad mientras navegan.