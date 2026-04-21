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Cambios en Google Fotos: así funcionan sus nuevas herramientas para mejorar rostros

La herramienta identifica múltiples caras y permite editar cada una por separado

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Google Fotos trae una nueva herramienta que permite realizar retoques faciales al instante.
Google Fotos trae una nueva herramienta que permite realizar retoques faciales al instante. (Google)

Google Fotos ha comenzado a desplegar de forma global una de sus funciones más esperadas: nuevas herramientas de retoque facial impulsadas por inteligencia artificial. La actualización permite realizar ajustes precisos en los rostros dentro de una imagen, con controles personalizados que buscan mejorar la apariencia sin alterar en exceso el resultado original. La función ya está disponible en dispositivos Android compatibles y se activa progresivamente.

La novedad, denominada “Touch Up” (Retoque), introduce opciones para suavizar la piel, eliminar imperfecciones, mejorar la mirada o blanquear los dientes. Todo se realiza desde el editor de la aplicación, donde el usuario puede seleccionar un rostro específico y ajustar distintos parámetros con niveles de intensidad regulables.

Edición más precisa y personalizada

A diferencia de los filtros tradicionales, que aplican cambios generales a toda la imagen, esta herramienta permite intervenir directamente sobre partes concretas del rostro. Entre los ajustes disponibles se incluyen la corrección de ojeras, el realce del iris, modificaciones en labios y cejas, así como mejoras en el tono de la piel.

Google Fotos estrena nueva fución de retoque de fotos, el cual te permite mejorar al instante tus imágenes.
Google Fotos estrena nueva fución de retoque de fotos, el cual te permite mejorar al instante tus imágenes. (Google)

El proceso está diseñado para ser intuitivo: basta con elegir una fotografía, seleccionar una cara y aplicar los cambios deseados mediante controles deslizantes. Esto permite obtener resultados más naturales, alineados con el objetivo de la compañía de que las imágenes reflejen cómo se percibe la persona en ese momento.

Inteligencia artificial que distingue cada rostro

Uno de los avances más destacados es la capacidad del sistema para identificar múltiples personas dentro de una misma imagen. La inteligencia artificial puede detectar hasta seis rostros en una fotografía grupal, permitiendo editar cada uno de forma independiente.

Esto representa un cambio importante frente a soluciones anteriores, donde los efectos se aplicaban de manera uniforme. Ahora, por ejemplo, es posible suavizar la piel de una persona sin modificar el rostro de otra, o ajustar detalles específicos en cada individuo sin afectar al resto.

Google Fotos estrena nueva fución de retoque de fotos, el cual te permite mejorar al instante tus imágenes.
La nueva herramienta de Google Fotos te permite ejecutarlo a nivel local, solo necesitas un celular Android. (Google)

Procesamiento local y enfoque en privacidad

Desde el punto de vista técnico, la herramienta funciona con modelos de aprendizaje automático que se ejecutan directamente en el dispositivo. Para ello, se requiere la descarga inicial de un paquete de aproximadamente 16 MB, que habilita el procesamiento sin necesidad de enviar las imágenes a servidores externos.

Este enfoque permite aplicar los cambios de forma más rápida y, al mismo tiempo, refuerza la privacidad del usuario, ya que gran parte del análisis se realiza de manera local.

Un despliegue progresivo

Google ha confirmado que la función se está distribuyendo gradualmente a nivel global. Para acceder a ella, es necesario contar con un dispositivo Android con al menos 4 GB de memoria RAM y sistema operativo Android 9 o superior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Google Fotos incluye nuevas herramientas de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta se encuentra dentro de la pestaña de “Acciones” del editor de imágenes y forma parte de una serie de mejoras que la aplicación ha ido incorporando en los últimos meses, incluyendo cambios en la búsqueda y organización de fotografías.

Una evolución esperada

El desarrollo de estas funciones no ha sido repentino. Desde octubre ya se habían detectado referencias en el código de la aplicación que apuntaban a la llegada de herramientas de retoque facial. Posteriormente, en diciembre, algunos usuarios pudieron acceder de forma anticipada a versiones preliminares, lo que permitió adelantar cómo sería la experiencia final.

Con su lanzamiento oficial, Google Fotos refuerza su posición como una de las aplicaciones más completas para la gestión y edición de imágenes en dispositivos móviles. La incorporación de inteligencia artificial en este tipo de herramientas refleja una tendencia creciente en el sector: ofrecer ediciones cada vez más precisas, rápidas y personalizadas sin necesidad de conocimientos avanzados.

Aunque la función busca facilitar mejoras sutiles en las fotografías, su impacto dependerá del uso que le den los usuarios. Por ahora, representa un paso más en la evolución de la edición móvil, donde la automatización y el control detallado empiezan a convivir en una misma herramienta.

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