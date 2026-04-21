¿Se puede instalar Steam en una Nintendo Switch? Este experimento lo hace totalmente posible

Un usuario logró abrir Steam en una Nintendo Switch.

Steam ya ha sido ejecutado de forma experimental en una Nintendo Switch, gracias a una combinación de herramientas que permiten superar las limitaciones técnicas del dispositivo. Aunque no se trata de una solución oficial ni de una experiencia plenamente funcional, la prueba demuestra que, con el software adecuado, es posible iniciar la plataforma de juegos de PC en una consola que no fue diseñada para ello.

El experimento fue compartido por un usuario en la red social X, quien utilizó la última versión beta de Proton para lograr que Steam se abriera en la Switch. Este avance no implica que los juegos funcionen de manera fluida o estable, pero sí representa un paso significativo en términos de compatibilidad entre sistemas tradicionalmente incompatibles.

Una combinación de tecnologías detrás del experimento

La clave de este logro está en el uso conjunto de varias herramientas desarrolladas para ampliar la compatibilidad en entornos Linux. Proton, desarrollado por Valve Corporation, permite ejecutar juegos diseñados para Windows en sistemas Linux. Sin embargo, el reto en este caso va más allá, ya que la Nintendo Switch utiliza una arquitectura distinta a la de los ordenadores tradicionales.

Usuario logró abrir Steam en una Switch usando Proton.

Aquí entra en juego FEX, una herramienta que actúa como traductor entre arquitecturas. Su función es convertir instrucciones pensadas para procesadores x86 —comunes en PC— a ARM, que es la arquitectura que utiliza la Switch. Esta traducción es lo que hace posible que un software como Steam, originalmente incompatible, pueda iniciarse en la consola.

Una prueba técnica, no una solución práctica

A pesar de lo llamativo del experimento, los resultados están lejos de ser utilizables en la práctica. Si bien Steam puede llegar a abrirse, el rendimiento es limitado y la estabilidad del sistema no está garantizada. Esto significa que ejecutar juegos de PC en la consola sigue siendo, por ahora, inviable.

El hardware de la Nintendo Switch está optimizado para ejecutar juegos diseñados específicamente para su sistema, priorizando la eficiencia energética y el equilibrio entre rendimiento y autonomía. Intentar correr títulos de PC implicaría una demanda de recursos muy superior, lo que afectaría directamente el desempeño y el consumo de batería.

Steam logró ser instalado en una Nintendo Switch. Valve

En ese sentido, incluso si se lograra iniciar un juego, es probable que la experiencia sea deficiente o que la consola no pueda sostener la ejecución durante mucho tiempo. Por ello, los especialistas consideran este tipo de pruebas como demostraciones técnicas más que soluciones reales para los usuarios.

Lo que revela sobre el futuro de la compatibilidad

Más allá de sus limitaciones actuales, el experimento ofrece una señal clara sobre la evolución de la tecnología. Hace algunos años, ejecutar juegos de Windows en sistemas Linux era una tarea compleja y limitada. Hoy, gracias a herramientas como Proton, esta posibilidad se ha vuelto cada vez más común.

Este tipo de avances sugiere que la brecha entre plataformas podría seguir reduciéndose en el futuro. La idea de ejecutar software diseñado para un sistema en otro completamente distinto —como un juego de PC en una consola portátil— ya no parece tan lejana, aunque aún existan barreras importantes.

Con sistemas Linux, una Nintendo Switch pudo lograr correr Steam.

Un vistazo a lo que podría venir

La posibilidad de ver Steam funcionando en una Nintendo Switch, aunque sea de forma experimental, abre la puerta a nuevas formas de interacción entre hardware y software. También plantea interrogantes sobre el futuro de las consolas y su relación con el ecosistema de PC.

Por ahora, la prueba se mantiene como una curiosidad técnica que evidencia hasta dónde pueden llegar las herramientas de compatibilidad actuales. Sin embargo, también deja en claro que, aunque el concepto ya es posible, su aplicación práctica todavía requiere avances significativos en rendimiento, optimización y soporte.

En definitiva, el experimento no convierte a la Switch en una plataforma para juegos de PC, pero sí muestra un camino que, con el tiempo, podría transformar la manera en que se utilizan los dispositivos de entretenimiento digital.