Tecno

Los verdaderos problemas que enfrenta la Generación Z con la inteligencia artificial, según la propia IA

Gemini señala que el impacto económico más duro para los jóvenes está en la “desaparición de los empleos ‘junior’”

Guardar
Generación Z - IA - jóvenes - tecnología - 19 de abril
En el aspecto educativo, la IA pone en riesgo el desarrollo de habilidades fundamentales. (Imagen ilustrativa Infobae)

A medida que la inteligencia artificial generativa se integra cada vez más en la vida cotidiana, la Generación Z —los nacidos entre finales de los 90 y principios de los 2010— se encuentra en la primera línea de este cambio tecnológico. Para comprender a fondo los desafíos reales que enfrentan estos jóvenes, consultamos a Gemini sobre cuáles son los principales obstáculos y riesgos que la IA introduce en sus vidas académicas, profesionales y personales.

Lejos de los estereotipos que presentan a esta generación como nativos digitales sin problemas gracias a su dominio de la tecnología, Gemini advierte que la irrupción de la inteligencia artificial plantea dificultades inéditas y profundas, tanto a nivel económico como psicológico y social. Estos son los retos más relevantes identificados por la propia IA.

La desaparición de los empleos “junior”: un acceso laboral más difícil

Gemini señala que el impacto económico más duro para la Generación Z está en la “desaparición de los empleos ‘junior’”. Tradicionalmente, los recién graduados accedían al mundo laboral mediante tareas básicas o repetitivas —redacción de borradores, programación inicial, análisis de datos—, pero ahora “las empresas están utilizando la IA para automatizar exactamente esas tareas de nivel de entrada”.

Generación Z - IA - jóvenes - tecnología - 19 de abril
En el ámbito educativo, la inteligencia artificial puede afectar la adquisición de competencias esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema resultante es claro: “se les exige experiencia previa para puestos intermedios, pero la IA les ha quitado la oportunidad de obtener esa experiencia en los puestos ‘junior’”, advierte Gemini.

Riesgo de atrofia cognitiva y pérdida de pensamiento crítico

En el aspecto educativo, la IA pone en riesgo el desarrollo de habilidades fundamentales. Gemini lo resume: “La fricción es necesaria para el aprendizaje. Cuando te enfrentas a una página en blanco o a un problema matemático difícil, tu cerebro desarrolla vías neuronales para resolverlo”.

El fácil acceso a herramientas como ChatGPT o Claude, que resuelven problemas en segundos, puede conducir a una “atrofia cognitiva”. Según la IA, “los jóvenes están perdiendo la capacidad de estructurar argumentos largos, investigar fuentes primarias o tolerar la frustración que conlleva el proceso creativo o analítico”.

Generación Z - IA - jóvenes - tecnología - 19 de abril
El uso inmediato de asistentes como ChatGPT o Claude puede provocar una disminución en las capacidades cognitivas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Paranoia académica y ansiedad por los falsos positivos

El uso de la inteligencia artificial para detectar plagio ha creado un ambiente de incertidumbre en las instituciones educativas. Gemini explica que los sistemas de detección de IA, como Turnitin, “han demostrado ser profundamente inexactos”.

Esto genera “ansiedad constante de ser acusados injustamente de plagio por un algoritmo defectuoso, incluso cuando escribieron sus ensayos 100 % por su cuenta”. Como resultado, muchos estudiantes viven en un clima de “desconfianza constante entre profesores y alumnos”.

Aislamiento social y relaciones con chatbots de IA

La soledad y el aislamiento social, ya agravados por las redes sociales y la pandemia, se ven ahora potenciados por la aparición de chatbots de acompañamiento emocional. Gemini advierte que “la IA está añadiendo una nueva capa a esto: los chatbots de acompañamiento emocional”.

Aunque pueden ofrecer apoyo temporal, “relacionarse con una IA diseñada para darte siempre la razón y complacerte reduce la tolerancia de los jóvenes a las relaciones humanas reales, las cuales son complejas, requieren empatía y, a veces, traen conflictos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de la inteligencia artificial para detectar plagio ha creado un ambiente de incertidumbre en las instituciones educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis de la verdad y agotamiento digital

Para la Generación Z, la autenticidad de la información es una preocupación constante. “Ahora se enfrentan a un internet inundado de deepfakes fotorrealistas, voces clonadas y noticias fabricadas por IA”, explica Gemini.

Esta situación produce un “agotamiento mental profundo”, ya que deben estar “constantemente en guardia, verificando si una foto es real, si un video de un político pasó de verdad o si un mensaje de voz pidiendo ayuda es realmente de su familiar o una estafa cibernética”.

Temas Relacionados

Generación ZJóvenesChatbot

Últimas Noticias

Mira YouTube en segundo plano desde tu móvil con la nueva actualización de Microsoft Edge

Por ahora, la función de reproducción en segundo plano solo está disponible en Edge Canary para Android

Mira YouTube en segundo plano desde tu móvil con la nueva actualización de Microsoft Edge

Tesla integra funciones de robotaxi: guía para usuarios sobre las novedades de la actualización

Este despliegue anticipado prepara tanto la base de clientes como el ecosistema de Tesla para la llegada del Cybercab

Tesla integra funciones de robotaxi: guía para usuarios sobre las novedades de la actualización

El uso de chatbots de inteligencia artificial en salud incrementa el riesgo de información errónea, según un nuevo estudio

Las plataformas que emplean modelos conversacionales para resolver dudas médicas muestran deficiencias que comprometen la seguridad de los usuarios, de acuerdo a una investigación que evaluó la calidad y fiabilidad de sus respuestas en distintas áreas clínicas

El uso de chatbots de inteligencia artificial en salud incrementa el riesgo de información errónea, según un nuevo estudio

Cuatro aparatos que debes alejar del router de WiFi para evitar que el internet funcione lento

Electrodomésticos como el microondas, dispositivos y otros obstáculos físicos pueden ocasionar y prolongar problemas en la red del hogar

Cuatro aparatos que debes alejar del router de WiFi para evitar que el internet funcione lento

Los videos que grabas con tu iPhone estarían arruinándose por culpa de esta función

El Audio Zoom está generando problemas al eliminar sonidos ambientales importantes

Los videos que grabas con tu iPhone estarían arruinándose por culpa de esta función
DEPORTES
La contundente opinión de Javier Castrilli sobre la polémica del final del River-Boca: “Claro desplazamiento con el brazo”

La contundente opinión de Javier Castrilli sobre la polémica del final del River-Boca: “Claro desplazamiento con el brazo”

Luego de la victoria de Boca ante River, así quedaron las tablas y los hipotéticos cruces de playoffs

Leandro Paredes explicó por qué festejó con el Topo Gigio su gol ante River: el tremendo elogio a un compañero de Boca

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River: Claudio Úbeda, Paredes, Chacho Coudet y el “Arenazo”

La polémica del final: por qué el árbitro no sancionó penal de Blanco a Martínez Quarta en el triunfo de Boca ante River

TELESHOW
Oriana Sabatini celebró sus 30 años con su hija Gia y recibió un emotivo mensaje de Paulo Dybala: “Te amamos”

Oriana Sabatini celebró sus 30 años con su hija Gia y recibió un emotivo mensaje de Paulo Dybala: “Te amamos”

Murió María Nieves, ícono del tango argentino, a los 91 años

Así vivieron los famosos el Superclásico entre Boca y River: de Wanda Nara, Franco Colapinto hasta Jorge Rial y Pedro Rosemblat

Con paillettes y un guiño a ABBA, Juana Viale deslumbró con su look de alta costura

El romántico gesto de Thiago Medina a Daniela Celis en medio de los rumores de romance con Nick Sícaro: “No de canje”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el ecologismo histérico hundió a Europa

Cómo el ecologismo histérico hundió a Europa

María Corina Machado alertó que retrasar las elecciones en Venezuela agravaría la crisis: “Los venezolanos pueden perder la paciencia”

Capturan a hondureño por tráfico ilegal de ciudadanos chinos

Lula viajó a Alemania y se reunió con el canciller Friedrich Merz: ambos destacaron la importancia del acuerdo UE-Mercosur

Daniel Noboa recibió al jefe de la DEA para fortalecer la alianza de Ecuador y EEUU en la lucha contra el narcotráfico