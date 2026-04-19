Los verdaderos problemas que enfrenta la Generación Z con la inteligencia artificial, según la propia IA

En el aspecto educativo, la IA pone en riesgo el desarrollo de habilidades fundamentales. (Imagen ilustrativa Infobae)

A medida que la inteligencia artificial generativa se integra cada vez más en la vida cotidiana, la Generación Z —los nacidos entre finales de los 90 y principios de los 2010— se encuentra en la primera línea de este cambio tecnológico. Para comprender a fondo los desafíos reales que enfrentan estos jóvenes, consultamos a Gemini sobre cuáles son los principales obstáculos y riesgos que la IA introduce en sus vidas académicas, profesionales y personales.

Lejos de los estereotipos que presentan a esta generación como nativos digitales sin problemas gracias a su dominio de la tecnología, Gemini advierte que la irrupción de la inteligencia artificial plantea dificultades inéditas y profundas, tanto a nivel económico como psicológico y social. Estos son los retos más relevantes identificados por la propia IA.

La desaparición de los empleos “junior”: un acceso laboral más difícil

Gemini señala que el impacto económico más duro para la Generación Z está en la “desaparición de los empleos ‘junior’”. Tradicionalmente, los recién graduados accedían al mundo laboral mediante tareas básicas o repetitivas —redacción de borradores, programación inicial, análisis de datos—, pero ahora “las empresas están utilizando la IA para automatizar exactamente esas tareas de nivel de entrada”.

En el ámbito educativo, la inteligencia artificial puede afectar la adquisición de competencias esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema resultante es claro: “se les exige experiencia previa para puestos intermedios, pero la IA les ha quitado la oportunidad de obtener esa experiencia en los puestos ‘junior’”, advierte Gemini.

Riesgo de atrofia cognitiva y pérdida de pensamiento crítico

En el aspecto educativo, la IA pone en riesgo el desarrollo de habilidades fundamentales. Gemini lo resume: “La fricción es necesaria para el aprendizaje. Cuando te enfrentas a una página en blanco o a un problema matemático difícil, tu cerebro desarrolla vías neuronales para resolverlo”.

El fácil acceso a herramientas como ChatGPT o Claude, que resuelven problemas en segundos, puede conducir a una “atrofia cognitiva”. Según la IA, “los jóvenes están perdiendo la capacidad de estructurar argumentos largos, investigar fuentes primarias o tolerar la frustración que conlleva el proceso creativo o analítico”.

El uso inmediato de asistentes como ChatGPT o Claude puede provocar una disminución en las capacidades cognitivas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Paranoia académica y ansiedad por los falsos positivos

El uso de la inteligencia artificial para detectar plagio ha creado un ambiente de incertidumbre en las instituciones educativas. Gemini explica que los sistemas de detección de IA, como Turnitin, “han demostrado ser profundamente inexactos”.

Esto genera “ansiedad constante de ser acusados injustamente de plagio por un algoritmo defectuoso, incluso cuando escribieron sus ensayos 100 % por su cuenta”. Como resultado, muchos estudiantes viven en un clima de “desconfianza constante entre profesores y alumnos”.

Aislamiento social y relaciones con chatbots de IA

La soledad y el aislamiento social, ya agravados por las redes sociales y la pandemia, se ven ahora potenciados por la aparición de chatbots de acompañamiento emocional. Gemini advierte que “la IA está añadiendo una nueva capa a esto: los chatbots de acompañamiento emocional”.

Aunque pueden ofrecer apoyo temporal, “relacionarse con una IA diseñada para darte siempre la razón y complacerte reduce la tolerancia de los jóvenes a las relaciones humanas reales, las cuales son complejas, requieren empatía y, a veces, traen conflictos”.

El uso de la inteligencia artificial para detectar plagio ha creado un ambiente de incertidumbre en las instituciones educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis de la verdad y agotamiento digital

Para la Generación Z, la autenticidad de la información es una preocupación constante. “Ahora se enfrentan a un internet inundado de deepfakes fotorrealistas, voces clonadas y noticias fabricadas por IA”, explica Gemini.

Esta situación produce un “agotamiento mental profundo”, ya que deben estar “constantemente en guardia, verificando si una foto es real, si un video de un político pasó de verdad o si un mensaje de voz pidiendo ayuda es realmente de su familiar o una estafa cibernética”.