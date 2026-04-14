Tecno

Nintendo tiene más de 900 juegos gratis para Switch: así puedes conseguirlos

Entre los títulos destacados se encuentran ¡Hola, Yoshi!, Tetris 99, Super Kirby Clash, Asphalt Legends, entre otros

Guardar
La tienda digital de Nintendo ofrece descuentos en una amplia selección de títulos para Nintendo Switch. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo
Nintendo ofrece más de 900 juegos gratuitos en su tienda digital, compatibles con Nintendo Switch de primera y segunda generación.

Entre los títulos disponibles se encuentran ¡Hola, Yoshi!, Tetris 99, Super Kirby Clash, Asphalt Legends y Subnautica, entre otros, lo que demuestra la variedad de géneros presentes en el catálogo.

Cómo acceder a los juegos gratuitos de Nintendo

Para acceder a los juegos gratuitos de Nintendo en la Nintendo Switch, los usuarios deben ingresar a la Nintendo eShop desde la consola. Una vez dentro de la tienda digital, es posible buscar juegos filtrando por el precio “gratuito” o utilizando palabras clave en el buscador. Luego, se selecciona el título deseado y se descarga directamente a la consola sin costo.

Entre los juegos rebajados se encuentran lanzamientos recientes y clásicos populares de la consola. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Qué juegos gratuitos hay para Nintendo

  • Opus Castle
  • Overwatch
  • Guardian Tales
  • PunchMan Online
  • Cyber Protocol Prologue
  • Puzzle Galaxy
  • Fall Guys
  • Roller Champions
  • FRAG Pro Shooter
  • Pinball FX
  • Omega Strikers
  • Disney Speedstorm
  • Tray Racers!
  • Retrograde Arena
Las promociones incluyen tanto videojuegos exclusivos como títulos de desarrolladores independientes. REUTERS/Issei Kato/File Photo
  • Coloring Pages: Lumberhill Tales
  • Experiencia gratuita de Just Dance
  • Eggy Party
  • Rec Room
  • Faaast Penguin
  • World of Tanks Blitz: paquete de bonificación
  • Stumble Guys
  • THE NEW DENPA MEN
  • Bleach: Brave Souls
  • Hamster Playground
  • Lynked: Banner of the Spark
  • DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
  • Hollow Knight: Silksong – Nintendo Switch 2 Edition
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Crossout Legends
  • Apex Legends
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
  • Shadow Labyrinth
Hombre sostiene una Nintendo Switch 2 en sus manos, jugando un partido de fútbol en la pantalla de la consola, con un fondo desenfocado de sala.
Los descuentos tienen una duración limitada, por lo que se recomienda revisar la Nintendo eShop para aprovechar las ofertas vigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • BALL x PIT – Nintendo Switch 2 Edition
  • Little Nightmares III: Prueba gratuita
  • Clicker Heroes
  • FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
  • Hades II – Nintendo Switch 2 Edition
  • LEGO Voyagers Friend’s Pass
  • Sail Forth – Nintendo Switch 2 Edition
  • Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition
  • Factorio – Nintendo Switch 2 Edition
  • Cup Heroes
  • Subnautica - Paquete de mejora
  • Asphalt Legends – Paquete de mejora
  • Asphalt Legends – Nintendo Switch 2 Edition
  • Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition upgrade
  • Core Keeper – Nintendo Switch 2 Edition
  • Dispatch Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack
  • Astro Party EX
  • Artifact Seekers
  • Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
  • Disney Dreamlight Valley
  • Warframe
  • Cozy Grove
  • Planet of Lana II - Nintendo Switch 2 Edition
  • Minishoot’ Adventures - Nintendo Switch 2 Edition
  • Royal Vermin
  • Subnautica: Below Zero
La eShop de Nintendo permite filtrar por “ofertas” para visualizar rápidamente todos los juegos con descuento. REUTERS/Benoit Tessier
Juegos en descuento para Nintendo Switch

Por otro lado, Nintendo cuenta con una serie juegos en descuento para sus consolas por tiempo limitado. Entre los títulos que se encuentran en rebaja están:

  • Capcom Fighting Collection 2
  • BALL x PIT
  • BALL x PIT – Nintendo Switch 2 Edition
  • Cult of the Lamb: Woolhaven Edition
  • Mega Man Legacy Collection 2
  • Mega Man 11
  • OKAMI HD
  • Capcom Fighting Collection
  • Mega Man X Legacy Collection
  • Mega Man Battle Network Legacy Collection
  • Mega Man Zero/ZX Legacy Collection
  • Mega Man Legacy Collection
  • The Great Ace Attorney Chronicles
  • Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
  • MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection
  • Mega Man X Legacy Collection 2
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
  • Monster Hunter Stories Collection
  • Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy
  • Ace Attorney Investigations Collection
  • Monster Hunter Rise + Sunbreak
  • Monster Hunter Generations Ultimate™
  • Monster Hunter Rise: Sunbreak
  • Monster Hunter Rise
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Descarga videojuegos solo de plataformas seguras para proteger tus datos y evitar riesgos.

Qué otros plataformas cuentan con juegos en descuento

Otras plataformas con descuentos destacados son Epic Games y Steam, donde es posible encontrar rebajas en títulos para PC como Football Manager 26, Frozen Skylands, Spirit Catcher 93′, dontcrush, Plambra Dash: The Parkour Game Part II, Cats Ritual, Farmer’s Dynasty 2 y TOMAK: Save the Earth Regeneration.

Por otra parte en la tienda de PlayStation se encuentran titulos en descuento para sus consolas como por ejemplo RESIDENT EVIL 2, No Man’s Sky y Marvel’s Spider-Man 2.

Es fundamental descargar videojuegos únicamente desde plataformas confiables para evitar riesgos de seguridad, proteger tus datos personales y garantizar la autenticidad del contenido.

Temas Relacionados

NintendoJuegos gratisVideojuegosSwitchTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

