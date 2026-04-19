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Cuatro aparatos que debes alejar del router de WiFi para evitar que el internet funcione lento

Electrodomésticos como el microondas, dispositivos y otros obstáculos físicos pueden ocasionar y prolongar problemas en la red del hogar

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría de personas solo le ponen cuidado a la ubicación del módem cuando el servicio falla de forma constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación de un router WiFi en el hogar suele pasar desapercibida hasta que comienzan los problemas de conexión a internet. La velocidad y estabilidad del servicio pueden verse afectadas por múltiples factores, y uno de los más frecuentes tiene relación con los aparatos y dispositivos que rodean al módem.

Según expertos, la proximidad de ciertos dispositivos o electrodomésticos, como el horno microondas, puede provocar interferencias y disminuir la calidad de la señal inalámbrica.

Qué aparatos se deben alejar del router WiFi para evitar problemas con el servicio

De acuerdo con High Speed Internet, al menos cuatro dispositivos comunes pueden afectar el rendimiento del router: teléfonos inalámbricos, monitores de bebés, microondas y bocinas Bluetooth. Estos aparatos funcionan con ondas de radio que compiten con la señal WiFi, provocando fallas y reducciones de velocidad.

Un microondas negro en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aparatos como microondas suelen generar interferencias en la red inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microondas utiliza una frecuencia similar a la banda de 2,4 GHz de muchos routers, lo que puede generar interferencias directas cada vez que se usa en la cocina.

Por su parte, las bocinas Bluetooth y los monitores de bebés transmiten señales en rangos cercanos al WiFi, lo que incrementa la posibilidad de colisiones de datos.

En este sentido, separar estos dispositivos del router y evitar que permanezcan encendidos en las inmediaciones puede ayudar a mantener una conexión más estable.

Dónde conviene ubicar el router en el hogar

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Ubicar el router en un punto central, elevado y lejos de obstáculos mejora la cobertura y la velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición del router es clave para garantizar una cobertura uniforme en toda la casa. Los expertos sugieren evitar colocar el router en sótanos, armarios o esquinas, porque estas ubicaciones suelen bloquear la señal y generan zonas sin cobertura.

Además, materiales como el metal, el azulejo, la piedra y el agua absorben o desvían las ondas WiFi, lo que limita el alcance. Otro error es colocar el router cerca de un baño, detrás de muebles metálicos o junto a un acuario puede reducir la velocidad y estabilidad del internet.

La ubicación ideal para el router es un espacio abierto, preferentemente en el centro del área donde más se utiliza la red, para distribuir la señal de manera más uniforme.

Cuáles son las bandas de frecuencia del router de WiFi

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La elección entre 2,4 GHz y 5 GHz depende de la necesidad de alcance o velocidad y de las interferencias en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers modernos suelen operar en dos bandas de frecuencia principales: 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 2,4 GHz es la más usada y tiene mayor alcance, pero suele estar más saturada porque la usan otros dispositivos inalámbricos. La de 5 GHz permite velocidades superiores, aunque su cobertura es menor y atraviesa menos obstáculos.

Asimismo, los expertos indican que cambiar entre bandas puede mejorar la calidad de la conexión según la ubicación y la cantidad de interferencias. Si la banda de 2,4 GHz presenta lentitud por saturación, conviene probar la de 5 GHz, que suele figurar como una red diferente en los dispositivos conectados.

En qué momento se debe reiniciar el router de WiFi

Reiniciar el router puede solucionar diversos problemas de conectividad que surgen con el uso cotidiano. La medida es útil cuando se presentan problemas persistentes o tras cambios en la ubicación del router o en la configuración de la red.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El reinicio permite solucionar errores que generan interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe desconectar el módem durante 30 segundos y luego volver a conectarlo cuando se detecten caídas o lentitud en la red. Luego de reiniciar el router, conviene apagar el WiFi en los dispositivos conectados y reactivarlo tras unos segundos.

Por qué utilizar cable Ethernet es una opción con múltiples ventajas

La conexión mediante cable Ethernet ofrece ventajas importantes frente al WiFi, sobre todo en dispositivos que requieren alta velocidad y baja latencia.

Las conexiones cableadas suelen ser más rápidas y estables, así que conviene conectar por cable computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o televisores inteligentes cuando sea posible.

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