Estos son los iPhone que no podrían actualizarse a iOS 27

Apple dejaría fuera a los iPhone 11 y SE 2 de la actualización de iOS 27 por requerimientos de hardware más estrictos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inminente llegada de iOS 27, la próxima actualización del sistema operativo para móviles de Apple, no estaría disponible para una generación de iPhone, como suele ser habitual cada año.

Según el filtrador Momentary Digital, la empresa estaría planeando recortar la lista de modelos compatibles con iOS 27. Entre los principales candidatos a quedar fuera se encuentran el iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación. Estos dispositivos fueron lanzados entre 2019 y 2020, y comparten el chip A13 Bionic.

Las versiones previas del sistema operativo habían mantenido la compatibilidad con estos modelos, lo que contribuyó a su vigencia en el mercado. Sin embargo, los reportes más recientes sugieren que la compañía haría un corte generacional, estableciendo como línea de base la familia del iPhone 12 y el iPhone SE de tercera generación en adelante.

Se espera que Apple presente oficialmente iOS 27 durante su Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, programada para junio. Allí se confirmarán —o desmentirán— estas filtraciones, aunque la expectativa crece a medida que se acerca la fecha. Las razones técnicas detrás de este posible recorte están en el centro de la discusión.

Las funcionalidades avanzadas de Apple Intelligence en iOS 27 exigirán mayor potencia de procesamiento y memoria RAM que los iPhone 11 pueden ofrecer. (REUTERS/Abdul Saboor)

Por qué el iPhone 11 y el SE 2 quedarán fuera de iOS 27

Apple estaría endureciendo los requisitos de hardware para iOS 27, con un enfoque especial en el rendimiento y la integración de funciones avanzadas de inteligencia artificial. Este salto tecnológico, conocido como Apple Intelligence, demandaría mayor capacidad de procesamiento y memoria RAM.

Por ejemplo, la serie iPhone 11 incorpora 4 GB de RAM, mientras que el iPhone SE (2ª generación) tiene 3 GB. En contraste, los modelos más recientes de Apple pueden alcanzar cifras superiores en memoria y eficiencia energética, lo que permitiría ejecutar las nuevas funciones de iOS 27 sin limitaciones.

El resultado: los dispositivos más antiguos, aunque siguen en perfecto estado de funcionamiento, podrían no cumplir con los requisitos mínimos para garantizar una experiencia óptima con la nueva versión del sistema operativo.

La decisión de excluir a los iPhone 11 y SE 2 marcaría uno de los recortes más amplios de Apple por el gran número de usuarios afectados. (REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

El iPhone 11y el iPhone SE (2ª generación) fueron presentados en 2019 y 2020, respectivamente. Si se confirma su exclusión de iOS 27, se alinearía con la política histórica de la empresa, aunque marcaría uno de los recortes más notorios de los últimos años debido al volumen de usuarios que aún emplean estos dispositivos.

Qué pasará con los usuarios que actualmente tienen un iPhone 11

Para los usuarios de los modelos que quedarían fuera, el principal impacto sería la imposibilidad de acceder a las nuevas funciones, el rediseño de la interfaz y las mejoras centradas en Apple Intelligence que llegarán con iOS 27. No obstante, estos dispositivos seguirán funcionando normalmente con la versión actual del sistema operativo.

Un punto relevante es que Apple suele mantener durante un tiempo adicional los parches de seguridad para los equipos que ya no reciben actualizaciones mayores. Esto significa que los iPhone 11 y SE de segunda generación, aunque no accedan a iOS 27, continuarían recibiendo actualizaciones menores para corregir vulnerabilidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas aplicaciones podrían dejar de ser compatibles, lo que es habitual en cada transición generacional.

El iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 y iPhone Air serían compatibles con iOS 27 según los reportes más recientes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuáles son los modelos de iPhone que sí recibirían iOS 27

La lista de dispositivos que, según los rumores, sí podrán instalar iOS 27 incluye a la familia del iPhone 12 (iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max) y todos los modelos siguientes: las series iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 y el iPhone Air. En el caso de la línea SE, solo el iPhone SE de tercera generación y posteriores aparecerían en la lista de compatibilidad.

Así, el corte estaría definido por el salto tecnológico entre el chip A13 Bionic y los procesadores más recientes, capaces de manejar las innovaciones en inteligencia artificial y las mejoras de interfaz que promete iOS 27.