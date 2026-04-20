Qué pasa si apagas y reinicias tu celular todos los domingos

Otro beneficio clave es que ayuda a detener procesos problemáticos que pueden afectar la batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apagar y reiniciar el celular una vez por semana, especialmente cada domingo, se ha consolidado como una de las prácticas más recomendadas para reforzar la seguridad digital y mantener el teléfono en óptimas condiciones.

Este hábito, avalado por expertos y organismos internacionales, ayuda a proteger los datos personales frente a amenazas informáticas, mejora el rendimiento del dispositivo y previene problemas de funcionamiento relacionados con el uso diario.

Beneficios de reiniciar el celular semanalmente

La costumbre de reiniciar el teléfono de manera regular no responde a un capricho, sino a una estrategia respaldada por profesionales en ciberseguridad. Según sugieren los especialistas, un reseteo semanal cierra la puerta a posibles ataques informáticos, ya que interrumpe procesos maliciosos que podrían estar activos sin que el usuario lo perciba.

Una persona sostiene un smartphone que muestra la pantalla de 'Reiniciando...' con un icono de carga, buscando resolver un problema técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este procedimiento contribuye a que el sistema arranque “limpio” cada semana, dificultando que los ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades y obtengan acceso a información sensible.

El consejo de hacerlo siempre el mismo día, como los domingos por la noche, responde a la necesidad de convertirlo en una rutina fija y fácil de recordar. No se recomienda reiniciar el dispositivo diariamente ni dejar pasar meses sin hacerlo.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) ha señalado que esta acción es especialmente efectiva para protegerse contra los denominados “exploits de día cero”, que aprovechan fallas desconocidas en el sistema antes de que sean reparadas por los fabricantes.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo mejora el funcionamiento del celular al reiniciarlo cada semana

Más allá de la seguridad, reiniciar el celular ofrece ventajas técnicas que inciden directamente en la experiencia del usuario. Uno de los efectos inmediatos es la liberación de la memoria RAM, según Gemini. Con el uso cotidiano, múltiples aplicaciones dejan fragmentos de información en la memoria, lo que puede ralentizar el funcionamiento del teléfono. Al reiniciar, se elimina esa “basura digital”, devolviendo agilidad y velocidad al sistema.

Otro beneficio clave es que ayuda a detener procesos problemáticos que pueden afectar la batería. A veces, ciertas aplicaciones se quedan ejecutándose en segundo plano y consumen energía de manera constante. Reiniciar el teléfono fuerza el cierre de todos estos procesos, lo que puede mejorar notablemente la autonomía del dispositivo.

Además, el reinicio semanal contribuye a restablecer las conexiones inalámbricas. Si durante la semana se presentan fallas en el Wi-Fi, el Bluetooth o los datos móviles, un simple apagado y encendido obliga a las antenas del celular a buscar de nuevo la mejor señal disponible, reduciendo los problemas de conectividad.

Una persona presiona el símbolo de apagado en la pantalla táctil de su teléfono inteligente, representando la decisión de desconectar o reiniciar la actividad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones sobre reseteo y actualización del smartphone

Los especialistas insisten en que la protección del celular no depende solo de apagarlo y encenderlo periódicamente. Otras medidas complementarias incluyen mantener siempre activadas las actualizaciones automáticas del sistema operativo y de las aplicaciones instaladas.

Instalar manualmente cualquier actualización nueva también resulta fundamental para corregir errores y blindar el aparato frente a amenazas emergentes.

La descarga de aplicaciones es otro punto crítico. Se aconseja obtenerlas únicamente de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, ya que las apps provenientes de fuentes desconocidas pueden contener software malicioso capaz de robar datos personales, acceder a cuentas bancarias o interceptar mensajes.

Una persona reinicia su teléfono Samsung con la opción "Reiniciar" visible en pantalla, mientras un periódico y una taza de café se encuentran desenfocados en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar los permisos que cada aplicación solicita y eliminar aquellos que no sean necesarios es otra acción sencilla que fortalece la seguridad del dispositivo.

Adicionalmente, evitar el uso de redes Wi-Fi públicas ayuda a prevenir la interceptación de datos y la propagación de virus. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) destaca la importancia de activar las actualizaciones automáticas y reducir la exposición a redes inseguras como parte de una estrategia integral de protección.

El hábito de reiniciar el celular los domingos responde más a una cuestión de organización personal que a una necesidad técnica. Elegir un día fijo de la semana facilita que la acción se convierta en una rutina y no se olvide. El domingo, al ser un día generalmente asociado al descanso y la planificación, resulta ideal para realizar tareas de mantenimiento digital y comenzar la semana con el equipo en perfectas condiciones.

Aunque el reinicio podría hacerse cualquier día, establecerlo en domingo ayuda a consolidar la costumbre y asegura que el teléfono funcione correctamente, manteniendo protegidos tanto los datos personales como el propio dispositivo durante toda la semana.