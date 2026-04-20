Celular viejo en casa: 5 formas inteligentes de reutilizarlo y ahorrar dinero

Otra alternativa para un móvil en desuso es transformarlo en reproductor de música exclusivo para el hogar o el automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas, al cambiar de teléfono móvil, suelen guardar el antiguo en un cajón sin saber que puede convertirse en una herramienta útil para el hogar. Antes de desecharlo, existen alternativas prácticas que no solo ayudan a optimizar recursos y evitar gastos innecesarios, sino que también contribuyen a reducir la basura electrónica y el impacto ambiental.

El crecimiento de la basura electrónica representa un desafío global. Según la ONU, en 2022 se generaron más de 62 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos, y apenas una quinta parte se recicló de manera adecuada.

Los dispositivos móviles en desuso contribuyen a este problema, pero ofrecerles una segunda vida retrasa su llegada al vertedero y reduce la presión sobre el medioambiente. Al mismo tiempo, los usuarios evitan gastos en otros dispositivos que podrían suplirse con el celular viejo.

Muchas personas, al cambiar de teléfono móvil, suelen guardar el antiguo en un cajón sin saber que puede convertirse en una herramienta útil para el hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Usar el celular antiguo como centro de entretenimiento

Una de las maneras más sencillas de aprovechar un teléfono que ya no se utiliza para llamadas o mensajería es convertirlo en un dispositivo de entretenimiento. Guardar series, películas, música y juegos en el celular antiguo permite liberar espacio en el teléfono principal y disfrutar de contenido sin interrupciones.

Esta práctica resulta útil para quienes no desean saturar la memoria de su dispositivo principal, y es especialmente práctica si el uso se limita al hogar, evitando el desgaste y el riesgo de pérdida fuera de casa.

Convertir el teléfono en almacenamiento extra o nube personal

Otra función práctica es utilizar el celular como un espacio adicional para guardar archivos. Puede alojar fotos, videos o documentos que ocupan demasiado lugar en el dispositivo principal.

Así se transforma en una especie de “nube personal” física, accesible cuando se necesita y sin depender de servicios de almacenamiento de pago. Esta opción resulta especialmente útil para quienes desean mantener una copia de seguridad de archivos importantes sin costos adicionales.

Descargar listas de reproducción y podcasts en el dispositivo y conectarlo vía Bluetooth al equipo de sonido permite escuchar audio sin interrumpir la reproducción con llamadas o mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transmitir contenido a un televisor inteligente con el celular viejo

El celular antiguo también puede servir para enviar contenido multimedia directamente al televisor inteligente. Basta con que ambos dispositivos compartan la misma red Wi-Fi. Al reproducir una película o video en el teléfono, es posible transmitir la imagen al televisor usando la función de compartir pantalla o aplicaciones compatibles.

Si el equipo no incluye esta función de fábrica, existen apps confiables que pueden descargarse para habilitar la transmisión. De este modo, se utiliza el teléfono como un puente entre plataformas, facilitando la visualización de series y películas en pantalla grande.

Cámara de seguridad o monitor de mascotas: otra vida útil para el teléfono

El hardware de los teléfonos móviles incluye cámaras y micrófonos que pueden ser aprovechados para funciones de vigilancia. Así lo dio a conocer El Universal. Un celular viejo, con la aplicación adecuada y conexión permanente a la red eléctrica y wifi, se convierte en cámara de seguridad o monitor para mascotas.

El hardware de los teléfonos móviles incluye cámaras y micrófonos que pueden ser aprovechados para funciones de vigilancia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen varias aplicaciones que simplifican el proceso de configuración, permitiendo supervisar espacios a distancia. Esta solución evita invertir en cámaras especializadas y aprovecha un dispositivo que, de otro modo, quedaría inutilizado.

Reproductor multimedia dedicado para casa o auto

Otra alternativa para un móvil en desuso es transformarlo en reproductor de música exclusivo para el hogar o el automóvil, según Gemini. Descargar listas de reproducción y podcasts en el dispositivo y conectarlo vía Bluetooth al equipo de sonido permite escuchar audio sin agotar la batería del teléfono principal ni interrumpir la reproducción con llamadas o mensajes.

Además, si el teléfono queda en el auto, el riesgo ante cualquier incidente es menor que con el dispositivo de uso diario, y se evita comprar otro aparato específico para esa función.

Explorar estos cinco usos ayuda a prolongar la vida útil del celular, reducir la generación de residuos electrónicos y optimizar recursos en casa, sin necesidad de vender ni desechar el dispositivo.