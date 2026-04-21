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El iPhone Air 2 buscará diferenciarse con un rediseño y mejoras técnicas importantes

El nuevo modelo apostaría una vez más por un diseño ultradelgado, pero sin descuidar el rendimiento ni la experiencia de uso

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Apple prepara su nuevo iPhone Air 2.
Apple prepara su nuevo iPhone Air 2. (Apple)

iPhone Air 2 apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más llamativos de Apple en los próximos años, con una propuesta centrada en un rediseño enfocado en la extrema delgadez y mejoras relevantes en rendimiento, pantalla y fotografía. Según PhoneArena, este modelo buscará perfeccionar la fórmula de la primera generación sin perder su identidad: ser uno de los teléfonos más delgados del mercado.

El aspecto más destacado del iPhone Air 2 sería su grosor, que rondaría los 5,5 milímetros. Este perfil no solo responde a una apuesta estética, sino también a una mejora en la experiencia de uso, al ofrecer un dispositivo más cómodo de sostener y transportar.

Para lograrlo, Apple habría rediseñado la estructura interna del equipo, integrando varios componentes en el módulo de cámara y utilizando materiales más avanzados. La intención sería demostrar que un smartphone ultradelgado no tiene por qué comprometer su resistencia o durabilidad, un desafío habitual en este tipo de diseños.

En el plan inicial, el iPhone Air representaba entre el 10% y el 15% de la producción total de los nuevos iPhone para este año.
En el plan inicial, el iPhone Air representaba entre el 10% y el 15% de la producción total de los nuevos iPhone para este año. (Reuters)

Pantalla fluida y experiencia visual mejorada

En el frontal, el dispositivo mantendría una pantalla de 6,5 pulgadas con tecnología OLED, acompañada de ProMotion con tasa de refresco de 120 Hz. Esta combinación permitiría una navegación más fluida, con transiciones suaves al desplazarse por la interfaz, jugar o consumir contenido multimedia.

Los paneles OLED, además, destacan por ofrecer negros más profundos y un mayor contraste, lo que reforzaría la calidad visual del equipo en diferentes escenarios de uso.

Más potencia con enfoque en eficiencia

En el apartado de rendimiento, el iPhone Air 2 incorporaría el procesador A20 Pro, acompañado de 12 GB de memoria RAM. Este salto permitiría una mayor agilidad en tareas cotidianas como cambiar entre aplicaciones o ejecutar procesos exigentes.

iPhones air hang during an Apple's event at the Steve Jobs Theater on its campus in Cupertino, California, U.S. September 9, 2025. REUTERS/Manuel Orbegozo
iPhones air hang during an Apple's event at the Steve Jobs Theater on its campus in Cupertino, California, U.S. September 9, 2025. REUTERS/Manuel Orbegozo

Más allá de la potencia, uno de los objetivos clave sería mejorar la eficiencia energética. Esto resulta especialmente relevante en un dispositivo tan delgado, donde el espacio para la batería es más limitado. El equilibrio entre rendimiento y consumo será determinante en la experiencia final.

Evolución en fotografía y sonido

El sistema de cámaras también mostraría avances importantes. A diferencia de la primera generación, que contaba con un solo sensor, el nuevo modelo integraría un sistema dual compuesto por una cámara principal de 48 megapíxeles y un lente ultra gran angular.

Esta configuración ampliaría las posibilidades al momento de capturar imágenes, permitiendo desde fotografías de paisajes hasta escenas en espacios reducidos. En paralelo, el apartado de audio incorporaría altavoces estéreo, ubicados en la parte superior e inferior del equipo, lo que mejoraría la experiencia en consumo de contenido y videollamadas.

Posible cámara del iPhone Air 2.
Posible cámara del iPhone Air 2. (Geeky Gadgets)

Autonomía optimizada sin grandes cambios en batería

Uno de los puntos más sensibles en dispositivos ultradelgados es la batería. En este caso, el iPhone Air 2 no apostaría por un aumento significativo en la capacidad, sino por optimizaciones a través de un nuevo chip de eficiencia energética, identificado como N2.

Gracias a este componente y a ajustes en el software, se espera una autonomía más equilibrada, aunque sin grandes saltos respecto a otros modelos. La estrategia apunta a compensar las limitaciones físicas del diseño con mejoras tecnológicas.

Conectividad y enfoque en seguridad

Entre las novedades, también se incluiría conectividad vía satélite. Esta función permitiría enviar mensajes de emergencia o mantener una comunicación básica en zonas sin cobertura móvil, lo que podría resultar clave en situaciones específicas, como viajes o actividades en lugares remotos.

09/09/2025 IPhone 17 Air POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE
09/09/2025 IPhone 17 Air POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE

Precio y lanzamiento estimado

Las informaciones disponibles sitúan al iPhone Air 2 dentro del segmento premium, aunque sin alcanzar los niveles más altos de otros modelos de la marca. Su lanzamiento se espera para inicios de 2027, en una ventana distinta a la de la línea Pro, lo que le permitiría tener un posicionamiento propio dentro del catálogo.

Con este modelo, Apple buscaría consolidar una nueva categoría dentro de su ecosistema, apostando por el diseño como principal factor diferencial sin dejar de lado mejoras técnicas que refuercen su rendimiento general. Asimismo, tendría un precio inicial de 999 dólares con un almacenamiento de 256 GB.

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