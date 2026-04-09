SteamGPT podría ser una realidad: Valve empieza a probar la IA en la plataforma de videojuegos

Steam integraría una IA que ayuda a la plataforma internamente. (Europa Press)

Una nueva actualización de Steam ha revelado indicios de que Valve estaría probando una inteligencia artificial propia dentro de su plataforma. Bautizada como “SteamGPT”, esta tecnología ha sido detectada en el código interno del sistema, lo que sugiere que la compañía ya trabaja en integrar herramientas basadas en IA para optimizar distintos procesos, aunque por ahora su uso sería exclusivamente interno.

El hallazgo fue realizado por un usuario conocido como Gabe Follower, quien analizó los archivos de la última actualización del cliente de Steam. Según las referencias encontradas, SteamGPT aparece vinculada a múltiples funciones, lo que abre la puerta a una transformación más profunda en la forma en que la plataforma gestiona cuentas, seguridad y experiencia de usuario.

Una IA orientada a tareas internas

De acuerdo con los análisis preliminares, SteamGPT estaría siendo utilizada para automatizar procesos internos como la creación de colas de tareas, el etiquetado de información y la generación de resúmenes de datos. Estas funciones apuntan a mejorar la eficiencia operativa dentro del ecosistema de Steam, especialmente en áreas donde se manejan grandes volúmenes de información.

Steam empieza a probar funciones de IA de manera interna.

Uno de los componentes más llamativos es un sistema denominado “SteamGPTSummary”, que aparentemente genera perfiles detallados de los usuarios. Este resumen incluiría datos como el estado de seguridad de la cuenta, el historial de actividad, alertas de fraude, país de origen y tiempo de juego.

Este tipo de herramientas podría facilitar procesos clave como la recuperación de cuentas, un problema frecuente en plataformas digitales. Al automatizar el análisis de datos, la IA permitiría acelerar la verificación de identidad y reducir los tiempos de respuesta ante solicitudes de los usuarios.

Seguridad y lucha contra trampas

Otro de los ámbitos donde SteamGPT tendría un rol relevante es en la seguridad. El sistema aparece vinculado a los mecanismos de “confianza” de Valve, que evalúan factores como la antigüedad de la cuenta, su comportamiento y posibles conexiones con otras cuentas.

Además, su integración con el sistema Valve Anti-Cheat —conocido como VAC— sugiere que la IA podría estar siendo utilizada para detectar trampas en juegos multijugador. En títulos competitivos como Counter-Strike 2, donde el uso de software ilegal es un problema constante, una herramienta basada en inteligencia artificial podría mejorar la identificación de patrones sospechosos.

La nueva IA de Steam ayudaría a identificar a usuarios que usan trampas en videojuegos multijugador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valve enfrenta diariamente miles de casos relacionados con trampas y seguridad, por lo que el uso de IA podría representar un avance significativo en la moderación automatizada. Sin embargo, no está claro si estas decisiones cuentan con supervisión humana, un aspecto clave en sistemas de este tipo.

Un posible paso hacia funciones para usuarios

Aunque SteamGPT parece estar enfocada en tareas internas, su versatilidad abre la posibilidad de que en el futuro llegue a los usuarios. La integración de inteligencia artificial en plataformas digitales es una tendencia creciente, y Steam no sería la excepción.

En este sentido, no se descarta que la compañía pueda desarrollar herramientas como chatbots para recomendar juegos, responder consultas o mejorar la navegación dentro de la tienda. Este tipo de funciones ya se ha visto en otros servicios digitales, donde la IA actúa como asistente personalizado.

SteamGPT se encuentra enfocado en tareas internas, aunque no se descarta su llegada a los usuarios.

Un cambio en la gestión de plataformas digitales

La aparición de SteamGPT refleja cómo la inteligencia artificial está comenzando a integrarse en infraestructuras digitales más allá de los usos tradicionales. En lugar de limitarse a la generación de contenido, estas tecnologías ahora se aplican a la gestión de sistemas complejos, seguridad y análisis de datos.

Para Valve, esto podría traducirse en una plataforma más eficiente y segura, capaz de responder con mayor rapidez a los desafíos que implica gestionar millones de usuarios activos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la transparencia y el control de estos sistemas.

Por ahora, SteamGPT sigue siendo una función en desarrollo y sin anuncio oficial. Pero su presencia en el código interno sugiere que la compañía ya está dando pasos concretos hacia la adopción de inteligencia artificial, en línea con una tendencia que está redefiniendo la industria tecnológica y del entretenimiento digital.