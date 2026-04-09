Tecno

SteamGPT podría ser una realidad: Valve empieza a probar la IA en la plataforma de videojuegos

Valve utilizaría SteamGPT para analizar cuentas, detectar fraudes y combatir trampas en juegos

Guardar
Malware en Steam
Steam integraría una IA que ayuda a la plataforma internamente. (Europa Press)

Una nueva actualización de Steam ha revelado indicios de que Valve estaría probando una inteligencia artificial propia dentro de su plataforma. Bautizada como “SteamGPT”, esta tecnología ha sido detectada en el código interno del sistema, lo que sugiere que la compañía ya trabaja en integrar herramientas basadas en IA para optimizar distintos procesos, aunque por ahora su uso sería exclusivamente interno.

El hallazgo fue realizado por un usuario conocido como Gabe Follower, quien analizó los archivos de la última actualización del cliente de Steam. Según las referencias encontradas, SteamGPT aparece vinculada a múltiples funciones, lo que abre la puerta a una transformación más profunda en la forma en que la plataforma gestiona cuentas, seguridad y experiencia de usuario.

Una IA orientada a tareas internas

De acuerdo con los análisis preliminares, SteamGPT estaría siendo utilizada para automatizar procesos internos como la creación de colas de tareas, el etiquetado de información y la generación de resúmenes de datos. Estas funciones apuntan a mejorar la eficiencia operativa dentro del ecosistema de Steam, especialmente en áreas donde se manejan grandes volúmenes de información.

Steam empieza a probar funciones de IA de manera interna.
Steam empieza a probar funciones de IA de manera interna.

Uno de los componentes más llamativos es un sistema denominado “SteamGPTSummary”, que aparentemente genera perfiles detallados de los usuarios. Este resumen incluiría datos como el estado de seguridad de la cuenta, el historial de actividad, alertas de fraude, país de origen y tiempo de juego.

Este tipo de herramientas podría facilitar procesos clave como la recuperación de cuentas, un problema frecuente en plataformas digitales. Al automatizar el análisis de datos, la IA permitiría acelerar la verificación de identidad y reducir los tiempos de respuesta ante solicitudes de los usuarios.

Seguridad y lucha contra trampas

Otro de los ámbitos donde SteamGPT tendría un rol relevante es en la seguridad. El sistema aparece vinculado a los mecanismos de “confianza” de Valve, que evalúan factores como la antigüedad de la cuenta, su comportamiento y posibles conexiones con otras cuentas.

Además, su integración con el sistema Valve Anti-Cheat —conocido como VAC— sugiere que la IA podría estar siendo utilizada para detectar trampas en juegos multijugador. En títulos competitivos como Counter-Strike 2, donde el uso de software ilegal es un problema constante, una herramienta basada en inteligencia artificial podría mejorar la identificación de patrones sospechosos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva IA de Steam ayudaría a identificar a usuarios que usan trampas en videojuegos multijugador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valve enfrenta diariamente miles de casos relacionados con trampas y seguridad, por lo que el uso de IA podría representar un avance significativo en la moderación automatizada. Sin embargo, no está claro si estas decisiones cuentan con supervisión humana, un aspecto clave en sistemas de este tipo.

Un posible paso hacia funciones para usuarios

Aunque SteamGPT parece estar enfocada en tareas internas, su versatilidad abre la posibilidad de que en el futuro llegue a los usuarios. La integración de inteligencia artificial en plataformas digitales es una tendencia creciente, y Steam no sería la excepción.

En este sentido, no se descarta que la compañía pueda desarrollar herramientas como chatbots para recomendar juegos, responder consultas o mejorar la navegación dentro de la tienda. Este tipo de funciones ya se ha visto en otros servicios digitales, donde la IA actúa como asistente personalizado.

SteamGPT se encuentra enfocado en tareas internas, aunque no se descarta su llegada a los usuarios.
SteamGPT se encuentra enfocado en tareas internas, aunque no se descarta su llegada a los usuarios.

Un cambio en la gestión de plataformas digitales

La aparición de SteamGPT refleja cómo la inteligencia artificial está comenzando a integrarse en infraestructuras digitales más allá de los usos tradicionales. En lugar de limitarse a la generación de contenido, estas tecnologías ahora se aplican a la gestión de sistemas complejos, seguridad y análisis de datos.

Para Valve, esto podría traducirse en una plataforma más eficiente y segura, capaz de responder con mayor rapidez a los desafíos que implica gestionar millones de usuarios activos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la transparencia y el control de estos sistemas.

Por ahora, SteamGPT sigue siendo una función en desarrollo y sin anuncio oficial. Pero su presencia en el código interno sugiere que la compañía ya está dando pasos concretos hacia la adopción de inteligencia artificial, en línea con una tendencia que está redefiniendo la industria tecnológica y del entretenimiento digital.

Temas Relacionados

SteamInteligencia artificialVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Qué es la papelera oculta de WhatsApp y cómo usarla para liberar espacio en tu teléfono

Archivos eliminados desde la app pueden seguir ocupando memoria en rutas internas, por lo que revisar y limpiar periódicamente la papelera oculta es clave

Qué es la papelera oculta de WhatsApp y cómo usarla para liberar espacio en tu teléfono

Cuatro formas de reutilizar un pendrive USB que ya no usas

Un USB antiguo puede transformarse en una herramienta útil para seguridad, entretenimiento y productividad

Cuatro formas de reutilizar un pendrive USB que ya no usas

Cargar el celular en modo avión: para qué sirve y cuáles son sus límites

Aunque el modo avión puede ayudar en modelos antiguos o en zonas de mala cobertura, su utilidad para acelerar la carga es cada vez menor en dispositivos recientes

Cargar el celular en modo avión: para qué sirve y cuáles son sus límites

“Los videojuegos están acabados”: la dura advertencia del fundador de la desarrolladora, No More Robots, sobre la IA en Steam

El crecimiento exponencial de juegos publicados gracias a la IA reabre el debate sobre la innovación, la creatividad y el valor real en la industria del entretenimiento digital

“Los videojuegos están acabados”: la dura advertencia del fundador de la desarrolladora, No More Robots, sobre la IA en Steam

La nueva función de Google Gemini que cambiará la forma en que estudias e investigas

La herramienta de cuadernos posibilita agrupar archivos y conversaciones previas en un único espacio

La nueva función de Google Gemini que cambiará la forma en que estudias e investigas
DEPORTES
Los Pumas 7s confirmaron el plantel para afrontar la definición del circuito mundial de rugby seven

Los Pumas 7s confirmaron el plantel para afrontar la definición del circuito mundial de rugby seven

Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición de la F1 en Argentina: “Entrega especial a Buenos Aires”

El momento en el que Messi le rompió la cámara a un fotógrafo de un pelotazo en la previa del partido del Inter Miami

El llanto de una estrella de Italia en medio de la polémica interna por no clasificar al Mundial: “No le pedí un euro a la Selección”

Platense tendrá su estreno en Copa Libertadores ante un rival de peso como Corinthians: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna

Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna

Emilia Mernes mostró cómo se come sushi en un restaurante de Japón: “Con la lengua”

La muerte de Silvina Luna: se conoció el primer tráiler del documental en primera persona sobre su calvario

“¿Le diste a algún compañero de Sex?“: la inesperada respuesta de Cachete Sierra sobre su experiencia en la obra

José Chatruc enfrentó las burlas por su relación con Sabrina Rojas: “Me putean más que cuando jugaba”

INFOBAE AMÉRICA

Capturan en Quito a hombre que producía y almacenaba material de abuso sexual infantil

Capturan en Quito a hombre que producía y almacenaba material de abuso sexual infantil

El túnel que se convirtió en pasadizo secreto y hoy es uno de los museos más sorprendentes del Reino Unido

Ecuador entregó a Colombia a alias “Mison”, capo del narcotráfico urbano vinculado al Tren de Aragua

Ecuador trasladó a 61 mujeres de alta peligrosidad a la cárcel La Roca en un operativo de máxima seguridad

Rodrigo Paz aprueba ley de reclasificación de la tierra pese a advertencias de grupos campesinos