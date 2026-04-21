Apple lanza iOS 26.5 beta 3 y soluciona un molesto problema en la pantalla de bloqueo

Desarrolladores pueden usar la nueva versión de iOS 26.5 beta 3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ha liberado la tercera beta de iOS 26.5 para desarrolladores, una actualización que, aunque no introduce grandes novedades, corrige uno de los fallos más reportados por los usuarios en versiones previas: los tirones al desbloquear la pantalla.

Este ajuste llega a pocas semanas del lanzamiento de la versión final, prevista para mayo, en un momento en el que la compañía se enfoca en pulir detalles antes de su próxima gran presentación en la WWDC 2026.

La mejora más destacada de esta beta 3 está en la fluidez del sistema. En versiones anteriores, algunos usuarios experimentaban una leve pérdida de fotogramas al deslizar hacia arriba desde la pantalla de bloqueo, generando una sensación de interrupción en la animación. Con esta actualización, ese problema ha sido corregido, devolviendo una transición más suave entre la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio.

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Una corrección enfocada en la experiencia diaria

Aunque se trata de un fallo menor, su impacto en la experiencia de uso era constante. El gesto de desbloquear el dispositivo es una de las acciones más repetidas a lo largo del día, por lo que cualquier irregularidad, por pequeña que sea, resulta perceptible.

La solución en esta beta refleja una estrategia más amplia de Apple: mejorar el rendimiento general del sistema operativo incluso en actualizaciones intermedias. Si bien estos ajustes suelen reservarse para versiones mayores, como la futura iOS 27, la compañía ha optado por adelantar algunas optimizaciones para mantener la estabilidad del sistema.

Sin grandes cambios, pero con avances progresivos

Más allá de esta corrección, iOS 26.5 beta 3 mantiene las funciones ya vistas en entregas anteriores. Entre ellas, destaca el cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre iPhone y dispositivos Android, que continúa activo por defecto y sin las advertencias que aparecían en versiones previas de prueba. Esto sugiere que la función podría mantenerse en la versión final.

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En paralelo, Apple sigue trabajando en funciones de interoperabilidad para usuarios en Europa. Estas herramientas buscan mejorar la compatibilidad con accesorios de terceros, incluyendo opciones como el emparejamiento por proximidad, el reenvío de notificaciones y la integración de Live Activities en dispositivos como relojes inteligentes o auriculares de otras marcas.

Sin embargo, estas características aún se encuentran en fase de pruebas. Versiones anteriores del sistema ya habían incluido funciones similares que finalmente no llegaron al lanzamiento oficial, por lo que su presencia en esta beta debe interpretarse con cautela.

Publicidad en Maps y diferencias regionales

Otra de las áreas en desarrollo es Apple Maps, que sigue preparando la incorporación de publicidad dentro de la aplicación. Según lo observado en esta beta, los anuncios aparecerían en los resultados de búsqueda y en la sección de lugares sugeridos, basándose en factores como la ubicación aproximada o los términos utilizados por el usuario.

Apple Maps tendrá publicidad.

No obstante, esta funcionalidad no estará disponible en la Unión Europea en su lanzamiento inicial. Tampoco se incluirá la sección de lugares sugeridos en esta región, lo que marca una diferencia en la experiencia de uso según el mercado.

Un paso previo a la próxima gran actualización

La beta 3 de iOS 26.5 ya se encuentra disponible para desarrolladores a través de los canales habituales, mientras que la versión pública podría liberarse en breve. Este ritmo de actualizaciones indica que Apple se encuentra en la etapa final de pruebas antes del lanzamiento oficial.

A pesar de no incorporar cambios revolucionarios, esta versión cumple un rol clave: mejorar la estabilidad y corregir errores que afectan el uso cotidiano. Todo esto ocurre mientras la compañía prepara el anuncio de iOS 27, que será presentado en junio durante su evento anual para desarrolladores.

En ese contexto, iOS 26.5 funciona como una actualización de transición. No redefine la experiencia del sistema, pero sí refuerza aspectos esenciales como la fluidez y el rendimiento, elementos fundamentales para el uso diario de los dispositivos.