Saca el mejor audio de tus auriculares Bluetooth con estos tres consejos básicos

La calidad final del audio no depende únicamente del hardware. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mejorar la calidad de sonido en un móvil Android es posible siguiendo algunos pasos sencillos, tanto en la configuración del propio dispositivo como en el uso de apps especializadas y servicios de música adecuados. A continuación, se detallan tres formas prácticas de optimizar la experiencia musical y aprovechar al máximo tus auriculares inalámbricos.

Configura los códecs de audio Bluetooth para una calidad superior

El tipo de códec que utiliza tu móvil junto con los auriculares Bluetooth puede marcar una diferencia notable en la experiencia sonora. Para asegurarte de estar usando el que mejor calidad ofrece, accede a los ajustes de Bluetooth en tu smartphone.

Allí, selecciona la conexión de tus auriculares y revisa si puedes cambiar el códec a opciones como AAC u otros que sean compatibles. Esta elección puede mejorar la nitidez y riqueza del sonido, siempre que tanto el teléfono como los auriculares soporten el mismo códec avanzado.

Para asegurarte de estar usando el que mejor calidad ofrece, accede a los ajustes de Bluetooth en tu smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elige fuentes de música en alta calidad para tus auriculares

La calidad final del audio no depende únicamente del hardware, sino también del origen del archivo o del servicio de streaming que utilices. Plataformas como Spotify ofrecen reproducción a 320 kbps, suficiente para la mayoría de los usuarios.

Amazon Music Unlimited, por su parte, supera por mucho los 320 kbps. Desde hace un par de años, Amazon actualizó este servicio para incluir audio “HD” (calidad de CD, 16 bits / 44.1 kHz) y “Ultra HD” (alta resolución de hasta 24 bits / 192 kHz) sin costo adicional.

Sin embargo, si buscas una experiencia de alta fidelidad y cuentas con auriculares de gama alta, puedes optar por servicios como Tidal, conocidos por su transmisión en alta definición. Asegúrate de seleccionar siempre la máxima calidad disponible en la configuración del reproductor o la app de música.

El resultado sonoro no se determina solo por el equipo que uses, sino también por la fuente del archivo o la plataforma de streaming desde la que reproduzcas la música. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tidal logró posicionarse entre los favoritos de los aficionados al audio de alta fidelidad al ser pionero en ofrecer música en formatos sin compresión, como Lossless y Hi-Res FLAC. Para quienes cuentan con equipos de sonido avanzados —incluyendo DACs, amplificadores y auriculares o altavoces de alta gama—, la diferencia en profundidad y nivel de detalle respecto a servicios como Spotify es claramente perceptible.

Utiliza la aplicación oficial del fabricante para personalizar el sonido

Muchos fabricantes de auriculares Bluetooth desarrollan aplicaciones específicas para Android que, una vez instaladas, permiten acceder a funciones adicionales. Estas apps suelen ofrecer opciones como la activación de la cancelación de ruido, la personalización de gestos o la ecualización del sonido según tus preferencias.

Descargar la aplicación correspondiente a tu modelo de auricular es una forma sencilla de desbloquear todo el potencial del dispositivo y adaptar la experiencia a tus necesidades.

Para activar el audio HD en un dispositivo Android, el primer paso es habilitar las opciones de desarrollador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Siguiendo estos tres consejos, cualquier usuario de Android puede disfrutar de una calidad de sonido mejorada y sacar el máximo partido de sus auriculares Bluetooth en el día a día.

Cómo activar el audio HD en tu Android y mejorar la calidad de sonido

Para activar el audio HD en un dispositivo Android, el primer paso es habilitar las opciones de desarrollador. Para hacerlo, accede al menú de Ajustes y selecciona la sección Información del teléfono o Información del dispositivo, que suele encontrarse al final de la lista. Una vez dentro, busca el apartado Número de compilación y tócala repetidamente hasta que el sistema confirme que las opciones de desarrollador están activadas.

El siguiente paso es volver al menú principal de ajustes y entrar en el apartado Sistema. Allí, busca el menú Opciones para desarrolladores; si no lo ves de inmediato, puedes utilizar el buscador interno para localizarlo rápidamente.

Si buscas una experiencia de alta fidelidad y cuentas con auriculares de gama alta, puedes optar por servicios como Tidal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las opciones de desarrollador, localiza la configuración de Audio HD, habitualmente situada junto a las opciones relacionadas con conexiones inalámbricas. Al activarla, y siempre que tu equipo sea compatible, podrás notar una mejora considerable en la calidad del sonido, tanto para música como para otros contenidos multimedia.

Aplicar este ajuste es una manera sencilla y rápida de mejorar la experiencia auditiva en tu móvil Android, aprovechando al máximo sus capacidades junto con tus auriculares o altavoces favoritos.