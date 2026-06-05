Las fotos de los ganadores del Premio Martín Fierro de Portales Web 2026

Luis Novaresio, periodista de Infobae — Ganador como Mejor Periodista y Martín Fierro de Oro a los Portales Web
María Laura Santillán, periodista de Infobae — Ganadora de Entrevista o reportaje
Joaquín Frere, Tomás Pergolini, Romina Pereyra y Nicolás Rábago, periodistas de Malditos Nerds en Infobae.com — Ganadores de Contenido periodístico sobre gaming
Valeria Cavallo, directora periodística de Infobae — Ganadores de Mejor sitio de noticias argentino
Valeria Cavallo, directora periodística, junto al equipo de Infobae — Ganadores de Mejor sitio de noticias argentino
El Dr. Daniel López Rosetti, ganador de Columnista de ciencia, salud y vida sana por Infobae
Daniel Avellaneda, columnista deportivo en clarin.com — Ganador de Columnista deportivo
Bárbara Moreiro, cronista; Martina Fasce, redactora; Eugenia Ludmer, editora; Nicolás Gallardo, productor; y Sebastián Bustamante, director de rosarionuestro.com — Ganadores de Sitio de información general
Sebastián Ignacio, director; Gonzalo Irazoqui, presidente; Enrique Iommi, gerente general; y Gabriel González, director de dib.com — Ganadores de Sitio de investigación
Pablo Oscar Scholz, redactor de clarin.com — Ganador de Columnista de espectáculos
Ignacio Fidanza, director, y Javier Laquidara, editor de lapoliticaonline.com — Ganadores de Sitio político
Facundo Pastor, periodista de A24 — Ganador de Crónica periodística
Jeremías Rodríguez, editor; Ailén Schaffner, cronista; Guido Valeri, director; y Juan Cruz Lodoli, editor de Bardeo News — Ganadores de Rubro Magazine
Agustín Challiol, editor; Martín Fernández Paz, director; y Luciana Elbusto, redactora de Paparazzi — Ganadores de Sitio / contenido de espectáculos
Carlos Walker, periodista de elmarplatense.com — Ganador de Sitio del interior
Alejandro Borensztein, periodista de clarin.com — Ganador de Columnista destacado en portal web
Martín Ciccioli, periodista de TN — Ganador de Crónica urbana
Eduardo Aliverti, periodista de pagina12.com.ar — Ganador de Analista político
Reconocimiento para Clarín (recibió Pablo Oscar Scholz)
Luis Majul, periodista de elobservador.uy/argentina — Ganador de Columnista político
Belén Pierri, directora de marketing; Florencia Stronati, gerenta de marketing; Papon Ricciarelli, CEO de Don; y Javier Nir, director de Oruga, de Nutrilon — Ganadores de Aviso publicitario para portales web
Jonatan Viale, periodista de TN — Ganador de Columnista de opinión
Guillermo Laborda, periodista de cronista.com — Ganador de Columnista económico
Sebastián Gálligo, jefe de redacción, y Pablo Ortiz, periodista de ahora.com — Ganadores de Diseño integral
Daniel Bilotta, periodista de lanacion.com.ar — Ganador de Columnista de opinión
Reconocimiento para La Nación (recibieron Gastón Roitberg y José Del Río)
Marysol Falbo, producción; Martín Musciatti, director; Sebastián Muzi, corrección; Federico Carestía, Editor de espectáculos; Rosario Castagnet, Editora de internacionales; Agustín Rey, Editor de Farándula; Sebastián Dumont, y parte del equipo de News Digitales — Ganadores de Innovación en medios digitales
Leandro Cócolo, jefe de contenidos digitales; Alejandro Bochichio, editor web; Daniel Melluso, coordinador de contenidos digitales; y Juan Collazo, coordinador de contenidos digitales de TyC Sports — Ganadores de Sitio / contenido deportivo
Gustavo Sylvestre, periodista de Minuto Uno/C5N — Ganador de Segmento para TV con firma digital