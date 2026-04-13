El truco oculto para mejorar el audio de tu Android en segundos

Localiza la opción de Audio HD en tu celular Android para tener una buena experiencia auditiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas una forma sencilla de potenciar la calidad de sonido en tu móvil Android, existe un ajuste secreto que puede marcar una gran diferencia. Esta opción, disponible en las configuraciones para desarrolladores de algunos dispositivos, permite activar el audio en alta definición, mejorando no solo el sonido del propio teléfono, sino también el de los auriculares conectados.

Es menester señalar que no todos los modelos cuentan con esta función, pero si está disponible en tu equipo, el cambio en la experiencia auditiva será notable.

Cómo activar el audio HD en Android paso a paso

Para acceder a este ajuste oculto, primero es necesario habilitar las opciones para desarrolladores en tu dispositivo. Dirígete a Ajustes y entra en la sección Información del teléfono o Información del dispositivo, generalmente ubicada al final del menú.

Si buscas una forma sencilla de potenciar la calidad de sonido en tu móvil Android, existe un ajuste secreto que puede marcar una gran diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez allí, desplázate hacia abajo y pulsa repetidamente sobre el apartado Número de compilación, hasta que aparezca un mensaje indicando que las opciones para desarrolladores han sido activadas.

Luego, regresa al menú principal de ajustes y entra en la sección Sistema. Busca el apartado Opciones para desarrolladores; si no lo encuentras a simple vista, utiliza el buscador integrado del sistema.

Dentro de este menú, localiza la opción de Audio HD, que suele estar cerca de las configuraciones relacionadas con Bluetooth. Actívala y, si tu dispositivo lo permite, notarás una mejora significativa en la calidad del audio, tanto al escuchar música como al reproducir cualquier contenido multimedia.

Una joven con gorra y auriculares con cable disfruta de un momento de música y tranquilidad mientras está sentada en una banca en un parque urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementar este truco puede transformar tu experiencia sonora en segundos, sacando el máximo provecho de tu Android y sus accesorios de audio.

Cómo mejorar la calidad de sonido en tu iPhone con ajustes ocultos

El iPhone ofrece un potencial de audio sobresaliente, aunque la mayoría de sus funciones avanzadas permanecen desactivadas de fábrica para optimizar el consumo de batería y datos móviles. Para aprovechar al máximo la calidad sonora del dispositivo, es necesario ajustar algunos parámetros en la configuración.

En primer lugar, quienes utilizan Apple Music pueden elevar la fidelidad del audio activando la opción de calidad sin pérdida. Esta alternativa se encuentra en el menú de Configuración, dentro de la sección Música y luego en Calidad de audio.

El iPhone ofrece un potencial de audio sobresaliente, aunque la mayoría de sus funciones avanzadas permanecen desactivadas de fábrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al habilitar “Audio sin pérdida”, se accede a música con calidad de estudio. Es importante tener en cuenta que, para escuchar este nivel de detalle, se requieren audífonos con cable, ya que la transmisión Bluetooth no soporta ese volumen de información.

El siguiente ajuste recomendado es el Audio Espacial Personalizado, disponible para quienes poseen auriculares compatibles como los AirPods Pro, AirPods Max o Beats. Para configurarlo, hay que ingresar a Bluetooth, seleccionar los audífonos y buscar la opción correspondiente.

El iPhone solicitará escanear las orejas con la cámara frontal, lo que permite adaptar el sonido 3D a la anatomía del usuario y conseguir una experiencia auditiva envolvente y precisa.

La transmisión por Bluetooth implica compresión y limitaciones técnicas que afectan la calidad final del sonido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del menú de Accesibilidad, en la sección Audio/Visual, se encuentra la herramienta de adaptaciones de audífonos. Aunque está pensada para personas con dificultades auditivas, cualquier usuario puede personalizar el perfil sonoro de sus auriculares.

Al activar esta función, es posible realizar una prueba de audio personalizada o seleccionar mejoras específicas como realce de voces, brillo o ciertas frecuencias, logrando así una mayor claridad en la música incluso a bajos volúmenes.

Por último, se recomienda revisar la función de ajuste de volumen, que viene activada por defecto. Esta característica iguala el nivel de todas las canciones para evitar sobresaltos, pero limita el rango dinámico original de la grabación. Desactivándola desde Configuración en el apartado de Música, se permite que cada tema suene con la fuerza y los matices originales con los que fue producido en el estudio.