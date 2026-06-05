Luis Ventura habló de una posible conducción entre Wanda Nara y la China Suárez en los Martín Fierro de Turquía

El periodista habló de un posible cruce entre la conductora y la actriz

Tras el inicio de los Martín Fierro Latino, pasando a las futuras ediciones de Paraguay y Uruguay, el famoso premio argentino comenzó a internacionalizarse. En ese sentido, este viernes, Luis Ventura habló sobre las negociaciones que lleva a cabo tras el interés que mostró Turquía en el formato. Sin embargo, lejos de hablar sobre ternas, el periodista sorprendió al referirse a un posible cruce de Wanda Nara y la China Suárez en dicha edición.

Todo sucedió cuando Ventura esperaba el inicio de los Martín Fierro de Portales Web 2026. Allí, en la alfombra roja, fue recibido por Guido Zaffora y Paula Varela. “¿Cuántos Martín Fierro vienen? Tenemos el de Portales Web, que es ahora segunda edición. ¿Qué se viene después?”, le preguntó el rosarino a la figura de Aptra.

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Rápidamente, Ventura afirmó: “Mira, en fecha no tengo claro, pero termino de cerrar Martín Fierro en Perú, en Lima, en marzo del año que viene”. Fue entonces cuando Varela lo interrumpió y comentó: “Se viene Perú, viene Turquía, ¿verdad? ¿O me estás hinchando?”. Lejos de bromear, Luis destacó: “Te muestro la carta del embajador”.

Continuando con la conversación, Zaffora le consultó si Wanda Nara haría la conducción. “¿Y la China por qué no? Y Wanda con la China, ¿no les gusta?”, agregó Ventura, redoblando la apuesta. Sin embargo, la idea no fue apoyada del todo por Varela, quien subrayó: “Pero se van a matar, te digo la verdad. No sé si están todavía para tanto”.

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El periodista habló de un posible cruce entre la conductora y la actriz

Con la idea de mostrar que iría a fondo, el periodista agregó: “Le dijimos a Wanda que se ponga el manto de virgencita, no se lo quería poner. ¿Cómo salió la tapa? Y una con la camiseta número nueve del Galatasaray”. Buscando conocer más detalles, Guido preguntó: “¿La China o Wanda?”. En tono de broma, Ventura respondió: “Y bueno, ahí está, la sorteamos. ¿y por qué no puede aparecer en el medio Maxi López? Que aparezcan todos.

Mientras tanto, en las últimas horas se conoció que Mauro Icardi y la China Suárez regresarían al país. La noticia se desprendió cuando la abogada Ana Rosenfeld remarcó el alivio que significó, para Wanda Nara, confirmar por fin la fecha en que el delantero regresaría al país para reencontrarse con sus hijas. “Nuestra exigencia era saber cuándo venía, porque hasta ahora era una incógnita. Parecía que estábamos jugando al gato y al ratón. Nunca había precisión de fechas”, relató la letrada en diálogo con Teleshow, describiendo el clima de incertidumbre previo en la familia.

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La reacción de la China Suárez cuando un fan gritó por Wanda Nara en Turquía

A partir de la notificación oficial sobre el arribo de Icardi, Rosenfeld detalló el nuevo escenario pactado para el cuidado de las menores. “Por supuesto que retire a las niñas el sábado del domicilio materno, disfrute con las niñas las tres semanas que dice que se va a quedar, pero la obligación sí o sí es… que cumpla con todas las responsabilidades que tienen las niñas: ir al colegio”, puntualizó Rosenfeld acerca del acuerdo alcanzado.

Durante esas semanas, la abogada dejó claro que las rutinas de las menores no pueden verse alteradas. “Tienen psicólogas, tienen actividades extracurriculares que están obviamente ya en su calendario y tienen turnos médicos que ya están fijados porque tienen tratamientos médicos, como todos los chicos, que no pueden interrumpir”, aclaró en conversación con Teleshow.

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El acuerdo establece que el padre podrá compartir tiempo con sus hijas durante el período acordado, pero la vida cotidiana de las niñas debe mantenerse intacta. La obligación de asistir a clases y respetar los tratamientos médicos conforma una parte innegociable del trato. La abogada subrayó la importancia de no interferir con esas obligaciones ni con las actividades programadas previamente.