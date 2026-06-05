Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Mónaco: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO
Viernes 5 de junio
Práctica Libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Mónaco)
Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)
Sábado 6 de junio
Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)
Domingo 7 de junio
Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Estadísticas clave del Circuito de Mónaco
- Longitud del circuito: 3.337 km
- Número de turnos: 19
- Número de vueltas: 78
- Distancia de la carrera: 260,286 km
- Récord de vuelta: 1m 12.909s – Lewis Hamilton (2021)
Así es el circuito del GP de Mónaco:
Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco después de repetir una gran actuación por segundo fin de semana de acción consecutivo. Es que después de haber logrado un valioso 7° lugar en Miami, mejoró esa actuación y logró la mejor de su carrera en la prueba principal de Canadá tras llegar a la bandera a cuadros en el puesto 6 en el circuito de Montreal.
La pasada fecha del calendario en el trazado Gilles Villeneuve mostró la mejor versión del piloto argentino a bordo del A526 de Alpine. Es que después de un inicio complicado en la única práctica libre, en la que sólo pudo girar una vuelta, clasificó 13° para la Sprint y allí mostró todo el potencial del monoplaza:avanzó cuatro posiciones y terminó en el puesto 9. El equipo con sede en Enstone consolidó la 5° posición en el campeonato de Constructores.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Este viernes se llevarán adelante las FP1 y FP2, en las que Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, buscará prolongar su gran presente en el campeonato.