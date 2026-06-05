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Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Mónaco: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de Alpine intentará prolongar su gran presente en la Fórmula 1 en el clásico circuito de Montecarlo

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Mónaco)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)

Domingo 7 de junio

Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

09:30 hsHoy

Estadísticas clave del Circuito de Mónaco

  • Longitud del circuito: 3.337 km
  • Número de turnos: 19
  • Número de vueltas: 78
  • Distancia de la carrera: 260,286 km
  • Récord de vuelta: 1m 12.909s – Lewis Hamilton (2021)
09:20 hsHoy

Así es el circuito del GP de Mónaco:

Mapa del circuito de Mónaco con secciones de pista en rosa, amarillo y azul. Incluye 19 curvas, línea de meta, trampa de velocidad y zonas de adelantamiento
El mapa detallado del circuito de Mónaco
09:15 hsHoy

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco después de repetir una gran actuación por segundo fin de semana de acción consecutivo. Es que después de haber logrado un valioso 7° lugar en Miami, mejoró esa actuación y logró la mejor de su carrera en la prueba principal de Canadá tras llegar a la bandera a cuadros en el puesto 6 en el circuito de Montreal.

La pasada fecha del calendario en el trazado Gilles Villeneuve mostró la mejor versión del piloto argentino a bordo del A526 de Alpine. Es que después de un inicio complicado en la única práctica libre, en la que sólo pudo girar una vuelta, clasificó 13° para la Sprint y allí mostró todo el potencial del monoplaza:avanzó cuatro posiciones y terminó en el puesto 9. El equipo con sede en Enstone consolidó la 5° posición en el campeonato de Constructores.

09:05 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Este viernes se llevarán adelante las FP1 y FP2, en las que Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, buscará prolongar su gran presente en el campeonato.

franco colapinto primer entrenamiento monaco
Franco Colapinto buscará prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el GP de Mónaco (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

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