Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Mónaco: hora, TV y todo lo que hay que saber

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Este viernes se llevarán adelante las FP1 y FP2, en las que Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, buscará prolongar su gran presente en el campeonato.

La pasada fecha del calendario en el trazado Gilles Villeneuve mostró la mejor versión del piloto argentino a bordo del A526 de Alpine. Es que después de un inicio complicado en la única práctica libre, en la que sólo pudo girar una vuelta, clasificó 13° para la Sprint y allí mostró todo el potencial del monoplaza: avanzó cuatro posiciones y terminó en el puesto 9 . El equipo con sede en Enstone consolidó la 5° posición en el campeonato de Constructores .

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco después de repetir una gran actuación por segundo fin de semana de acción consecutivo. Es que después de haber logrado un valioso 7° lugar en Miami, mejoró esa actuación y logró la mejor de su carrera en la prueba principal de Canadá tras llegar a la bandera a cuadros en el puesto 6 en el circuito de Montreal .

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