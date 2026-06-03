Windows 11 puede ser gratuito: en qué casos se puede obtener el sistema operativo sin costo

Microsoft ofrece diversas vías legales para instalar Windows 11 gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una consulta muy recurrente entre los cibernautas es si dar el salto a Windows 11 requiere efectuar un pago obligatoriamente. Afortunadamente, Microsoft ha estructurado diversas vías legales y legítimas para instalar su último sistema operativo de forma completamente gratuita.

A continuación, explicamos todos los escenarios posibles.

Actualización directa desde Windows 10 (licencia activa)

Si actualmente posees una computadora que funciona con una copia original, activada y con licencia válida de Windows 10, tienes derecho a dar el salto a Windows 11 de forma 100% gratuita. Este proceso respeta la misma edición que ya posees (por ejemplo, de Windows 10 Home pasarás a Windows 11 Home, o de Pro a Pro).

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Puedes verificar la disponibilidad directamente desde el menú de Configuración: Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update en tu PC, o acelerar el proceso utilizando el Asistente de instalación de Windows 11 disponible en el sitio web oficial de Microsoft.

Los usuarios con Windows 10 original pueden actualizar a Windows 11 sin costo adicional. (Europa Press)

Equipos preensamblados y ordenadores portátiles nuevos

Las computadoras de marca (como HP, Lenovo, Dell y ASUS, entre otras) que se adquieren en tiendas autorizadas suelen incluir la licencia del sistema operativo diluida en el precio del hardware. Esta licencia se denomina OEM y se inyecta digitalmente en la placa madre (dentro del chip BIOS/UEFI) del equipo de manera permanente.

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Si necesitas reinstalar el sistema, cambiar el disco de almacenamiento o formatear el equipo por completo, basta con descargar la Herramienta de creación de medios de Microsoft, instalar Windows 11 desde un dispositivo USB y el propio sistema se activará automáticamente al conectarse a internet, al reconocer el hardware legítimo.

Transición de licencias independientes ya activadas

Si armaste tu computadora por componentes o compraste una clave independiente de tipo Retail, y actualmente ya tienes Windows 10 instalado y correctamente activado con ella, tu derecho a obtener Windows 11 de forma gratuita está plenamente garantizado.

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Antes de dar el salto, en tu PC actual, ve a Configuración > Actualización y seguridad > Activación, para verificar que tu sistema indique que está “activado con una licencia digital”. Si inicias sesión en el equipo con tu cuenta de Microsoft, dicha licencia se vinculará permanentemente a tu perfil de usuario.

Las licencias independientes tipo Retail permiten migrar gratuitamente de Windows 10 a Windows 11. (Europa Press)

Una vez hecho esto, podrás actualizar directamente a Windows 11 a través de Windows Update, o bien formatear el equipo y realizar una instalación limpia utilizando un medio externo (USB); al omitir el paso de la clave e iniciar sesión con tu misma cuenta de Microsoft, los servidores reconocerán tu derecho digital y activarán Windows 11 de forma automática.

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4. Instalación sin activar (uso gratuito por tiempo indefinido)

Una de las facilidades menos difundidas, pero completamente reales, de Microsoft es que permite descargar, instalar y utilizar Windows 11 de forma indefinida sin necesidad de introducir una clave de activación ni realizar pago alguno. Es una opción totalmente legal que no compromete la integridad del equipo.

Beneficios: el sistema es 100% funcional y cuenta con acceso total a actualizaciones de seguridad críticas y parches de rendimiento de forma permanente.

Limitaciones: aparecerá una discreta marca de agua transparente en la esquina inferior derecha con el texto “Activar Windows”. Además, las opciones estéticas y de personalización (cambiar el fondo de pantalla, colores de énfasis o temas generales) quedarán bloqueadas en el panel de configuración.

Las computadoras preensambladas activan automáticamente Windows 11 al reconocer el hardware legítimo. (Europa Press)

5. Convenios educativos para estudiantes y docentes

El sector educativo posee una ventaja gracias a los acuerdos de colaboración a gran escala que Microsoft mantiene con escuelas, institutos y universidades a nivel global, mediante programas como Azure for Students o las suites de Microsoft 365 Educación.

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Los alumnos y el personal docente en activo pueden validar su identidad utilizando su correo electrónico institucional en los portales educativos específicos de Microsoft. Esto les da acceso, en la mayoría de los casos, a una clave de producto legítima y gratuita para la edición Windows 11 Education.

El requisito indispensable: compatibilidad de hardware

A pesar de contar con cualquiera de los métodos gratuitos antes mencionados, existe un filtro estricto impuesto por Microsoft. Para que Windows 11 funcione y se actualice bajo los parámetros oficiales, el hardware del equipo debe cumplir con los siguientes estándares mínimos:

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Procesador: procesador compatible de 64 bits (mínimo de 2 núcleos a 1 GHz ) de generaciones recientes (Intel Core de 8.ª generación o superior / AMD Ryzen de 2.ª generación o superior).

Memoria RAM: mínimo de 4 GB .

Almacenamiento: capacidad interna de al menos 64 GB .

Firmware del sistema: compatible con UEFI y con Secure Boot (arranque seguro).

Seguridad: TPM 2.0 activado en la placa base.