Todos los premiados de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web

Este viernes, el Goldencenter de Parque Norte se vistió de gala para la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web, un evento que reunió a representantes destacados del periodismo digital y del espectáculo. La ceremonia, que buscó reconocer el trabajo de los medios digitales en el país, convocó a nominados, figuras invitadas y referentes del sector.

En los primeros minutos de la ceremonia, Luis Ventura, presidente de APTRA, se dirigió a los presentes y expresó que el evento reivindicaba el valor de la palabra, la información y la opinión, actividades que describió como en desarrollo, aunque muchas veces parezcan en extinción. El periodista remarcó el trabajo de quienes generan, trasladan y posicionan las noticias. Además, contó que hubo una reunión en la embajada de Turquía y que recibieron una invitación para viajar a Estambul, donde el embajador turco los esperaba la semana siguiente. También informó que Uruguay ya había adquirido el Martín Fierro de ese país y que se encontraban en negociaciones con Paraguay.

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Contenido periodístico sobre Gaming

Luego de que Malditos Nerds fuera anunciado como ganador, los periodistas subieron ale scenario y agradecieron: “Somos un montón de personas, desde editores, escritores, gente que hace entrevistas, edita videos. lo hacemos con mucho profesionalismo y pasión porque realmente amamos los videojuegos. Malditos Nerds no solo se lee en Argentina, sino también en el mundo hispanohablante, el gaming es internacional y también se hace en Argentina”.

Columnista de ciencia, salud y vida sana

En la terna de ciencia, salud y vida sana, el ganador fue Daniel López Rosetti. Tras la ovación y los aplausos, el especialista comentó: “Gracias a la facultad que me enseñó medicina, la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires”.

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Entrevista o reportaje

La ganadora fue María Laura Santillán por su entrevista a Alejandra Locomotora Oliveras. “Nos dicen ensobrados, delincuentes, basura, nos humillan. Nos agravian, nos insultan. parece que no nos importa porque no contestamos todos los días las cosas que nos dicen, que leemos, que escriben. Pero nos importa mucho y nos parece muy grave. Y no lo estamos naturalizando. Estamos atónitos, creyendo que es ficción y esto se va a terminar y nos vamos a despertar y esto no va a pasar más. Pero pasa y nos da vergüenza ajena. No contestamos porque estamos trabajando, es lo que sabemos hacer. Trabajar es preguntar, preguntas es la razón de ser del periodismo, para mostrar lo que pasa y lo que se ve y no se, lo que se oculta. Es lo que vamos a seguir haciendo, digan lo que digan,. Feliz día del periodista”, expresó la comunicadora sobre el escenario.

Mejor documental

En la terna a Mejor documental, el ganador fue Fentanilo contaminad: una masacre sanitaria. Tras los aplausos, Andrés Klipphan subrayó: “Cuando llega un este momento uno no sabe qué decir, es la primera vez que me toca. Gracias a todos los que participaron en este emprendimiento, cuando la masacre recién comenzaba hacía seis meses había 20 muertes, ya son 90 por el fentanilo contaminado. Un juez se puso a investigar y llegó al fondo de al cuestión. Ahora falta la segunda parte. Esperemos que el juez llegue hasta el final. Gracias al equipo que trabajo para que esto fuera posible”.

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Periodista 2025

El destacado fue Luis Novaresio, quien subió al escenario y recordó: “Hace 15 años, yo estaba trabajando en mi ciudad, Rosario, y un empresario de medios me ofreció la posibilidad de venir a trabajar a Buenos Aires. Me acuerdo que me reuní con él y estaba leyendo un texto sobre la república y el liberalismo. Me pareció raro que leyera algo tan potente que no fuera rating. minuto a minuto o encuestas. En aquel entonces, podría describir cómo estaba vestido. Con este empresario hablamos de la importancia de la división de poderes, del respeto al periodismo, de la publicidad de los actos de gobierno, de entender que los servidores públicos tienen que dar cuenta de sus actos, no por deseo, sino pro deber. Ese mismo día, algún periodista había recibido un insulto, y empresario me dijo una frase en la que sigo creyendo: “Nunca explicar, no protestar”. El insulto no es novedoso, califica al insultante. No hay que normalizarlo. Quiero agradecerle a este empresario, Daniel Hadad, que hace 15 años me ofreció trabajo”.