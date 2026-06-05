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No retires los viejos cables de teléfono: pueden convertirse en tu mejor red de internet

En casas más antiguas, es común encontrar un tendido de cables de cobre, muchas veces a la vista o dentro de tubos corrugados

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cables - cable Ethernet - internet - tecnología - 4 de junio
Una posible solución consiste en adquirir el cable Ethernet sin el conector (cabezal) y pasarlo por los tubos que antes alojaban el cable telefónico. (Gemini)

En muchas viviendas, especialmente en aquellas construidas antes de la masificación de la fibra óptica, los cables de cobre que antes servían para llevar la línea telefónica fija recorren aún paredes y techos. Aunque ya no se utilizan para su función original, estos conductos pueden ser la solución ideal para quienes buscan mejorar la conectividad a internet en todos los ambientes del hogar.

Lejos de ser residuos inútiles, estos cables y los tubos que los alojan pueden facilitar la instalación de nuevas redes internas de datos, optimizando la cobertura y la calidad de la señal.

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Cómo reutilizar la instalación telefónica para mejorar la conexión a internet en casa

Las viviendas más recientes suelen estar equipadas con cableado Ethernet desde el router hacia diferentes habitaciones, lo que permite una conexión estable y rápida. Pero en casas más antiguas, es común encontrar un tendido de cables de cobre para teléfonos fijos, muchas veces a la vista o dentro de tubos corrugados.

Primer plano de una mano sosteniendo un cable Ethernet gris claro, a punto de insertarlo en el puerto de red en la parte trasera de un televisor negro.
Una mano inserta cuidadosamente un cable Ethernet en el puerto trasero de un televisor, asegurando una conexión a internet estable para el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar esta infraestructura existente es una alternativa práctica y económica. Los tubos por donde se instalaba el cable telefónico pueden ser reutilizados para montar una red interna, sustituyendo el cobre por cable de fibra óptica de plástico.

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Esta fibra es delgada, con un diámetro que no supera los 2,2 milímetros, lo cual la hace ideal para instalaciones en viviendas con conductos angostos y con curvas pronunciadas. Además, se caracteriza por ser flexible, económica y resistente a interferencias electromagnéticas, lo que mantiene la calidad de la transmisión en trayectos de varias decenas de metros.

En los casos en que los cables estén adheridos a la superficie de las paredes en vez de ir dentro de tubos, se pueden aprovechar los orificios ya existentes entre habitaciones para pasar el nuevo cableado. Así, se evita la necesidad de realizar nuevas perforaciones o intervenciones invasivas en la estructura del hogar.

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Los cables de teléfono que sobreviven en muchas viviendas pueden transformarse en aliados para mejorar la red doméstica de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas de usar fibra óptica plástica en instalaciones domésticas

La fibra óptica plástica destaca por su facilidad de instalación en lugares donde los tubos son antiguos o presentan curvas cerradas. Su reducido tamaño permite pasarla sin dificultades por los espacios que antes ocupaba el cable de teléfono, sin necesidad de reemplazar los tubos.

A diferencia del cableado metálico tradicional, la fibra óptica plástica no sufre interferencias de otros cables eléctricos y mantiene una transmisión estable en distancias típicas de una vivienda.

Para que la señal de internet llegue a través de la fibra óptica plástica a los diferentes ambientes, es necesario instalar un convertidor o conversor de medios. Este dispositivo permite conectar la fibra a uno o varios cables Ethernet, transformando la señal y haciéndola utilizable para ordenadores, televisores y otros dispositivos conectados.

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Para que la señal de internet llegue a través de la fibra óptica plástica a los diferentes ambientes, es necesario instalar un convertidor o conversor de medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas con cable Ethernet y consideraciones técnicas

Otra opción viable es sustituir el antiguo cable de teléfono por un cable Ethernet. Sin embargo, este tipo de cable es más grueso y puede dificultar el paso por los mismos conductos, especialmente en instalaciones antiguas.

Una posible solución consiste en adquirir el cable Ethernet sin el conector (cabezal) y pasarlo por los tubos que antes alojaban el cable telefónico. Una vez instalado, se coloca el cabezal con una herramienta especial, aunque este procedimiento requiere ciertos conocimientos técnicos y habilidades manuales.

En resumen, los cables de teléfono que sobreviven en muchas viviendas pueden transformarse en aliados para mejorar la red doméstica de internet. Ya sea utilizando la infraestructura para instalar fibra óptica plástica o cable Ethernet, es posible aprovechar recursos existentes y evitar obras mayores, asegurando una conexión más estable y eficiente en todos los rincones del hogar.

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