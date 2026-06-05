Deportes

Los llamativos diseños para el GP de Mónaco de la F1: del homenaje a un histórico piloto a un mineral que cambia de color

Las calles del Principado contarán con la presencia liverys únicos por parte de tres escuderías distintas

Guardar
Google icon
El equipo británico presentó un innovador livery que cambiará de color a lo largo del circuito

El Gran Premio de Mónaco no es una fecha más en el calendario de la Fórmula 1. El icónico circuito callejero del Principado forma parte de una de las tres competiciones más históricas del deporte motor y una de las características principales es el glamour que se exhibe durante el fin de semana de competición. Tanto los equipos como los pilotos suelen elegir este fin de semana para rendir homenaje a sucesos legendarios y realizar modificaciones en las liverys oficiales con diseños distintivos. Al igual que en las ediciones 2024 y 2025, el 2026 no es la excepción: McLaren llegará a las 1000 carreras y Aston Martin realizó una innovación inédita.

En el caso de los últimos campeones, Lando Norris y Oscar Piastri serán los encargados de comandar al equipo en la pista en su Gran Premio número 1000 en la Máxima. Para celebrar el hito, la escudería británica utilizará un diseño especial que también se repetirá en Barcelona, una decisión con la que el equipo enlaza su presente con el circuito donde debutó en 1966 junto a su fundador, Bruce McLaren.

PUBLICIDAD

La escudería presentó un diseño en naranja papaya metalizado y antracita, con el número 1000 en el lateral del MCL40. La decoración incluye referencias ocultas a hitos de su historia: su primera carrera, victorias, campeonatos, la triple corona y su récord mundial de parada en boxes. El homenaje no se limitará al coche, ya que Norris y Piastri usarán monos especiales con la misma línea visual del monoplaza.

La decoración simboliza el mensaje de que McLaren nunca se rinde. A medida que el equipo se acerca al hito de los 1000 Grandes Premios, resalta las historias y el trabajo que se necesitó para llegar a este aniversario, celebrando momentos en los que el equipo no solo tuvo éxito, sino también los desafíos que enfrentó y cómo salió fortalecido”, señaló la escudería.

PUBLICIDAD

La escudería británica usará un livery especial en las calles del Principado

El mismo fin de semana, Aston Martin también presentará una decoración especial para el Gran Premio de Mónaco. Los AMR26, comandados por Fernando Alonso y Lance Stroll, dejarán de manera temporal el verde habitual de la marca para una campaña llamada “From Rock to Racetrack”.

La propuesta busca mostrar el recorrido de metales y minerales desde su extracción hasta su aplicación en la ingeniería de alto rendimiento. Según la descripción del equipo, el objetivo es exponer cómo los materiales extraídos por uno de sus patrocinadores se convierten en componentes fundamentales para la vida moderna.

La carrocería llevará un acabado iridiscente con cambio de color, desarrollado con un material de recubrimiento que Aston Martin usará por primera vez. El efecto está pensado para cambiar mientras el auto recorre las calles del circuito urbano de Mónaco. Ese mismo diseño aparecerá en los monos de competición de Fernando Alonso y Lance Stroll. También se aplicará a los cascos y monos de los mecánicos del equipo.

El equipo alemán rendirá homenaje a uno de los históricos piltos del automovilismo

Otra de las escuderías que utilizará un diseño especial será Audi. Más allá de que el diseño a grandes rasgos será el mismo que el que mantiene a lo largo de la temporada, tendrá un cambio de color trascendental: el rojo de su monoplaza será reemplazado por un amarillo radiante. La vestimenta de los pilotos Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto estará en la misma línea que el vehículo.

Algunos apodos se vuelven legendarios. Tazio Nuvolari, también conocido como ‘El Mantuano Volador’ (The Flying Mantuan), forma parte de nuestro legado y este amarillo es nuestro tributo”, describió el equipo mediante un comunicado oficial. El histórico piloto italiano fue una de las grandes estrellas del deporte y se convirtió en una leyenda por historias increíbles: manejó sin el volante, logró la “Victoria Imposible” e inspiró a Ferrari.

La actividad en las calles del Principado iniciará a las 8:30 (hora argentina) del viernes 5 de junio con las primeras prácticas libres, mientras que a las 12 del mismo día serán las segundas. La FP3 comenzará a las 7:30 del sábado y, desde las 11, la atención se centrará en la clasificación. La carrera del Gran Premio de Mónaco será a las 10:00 del domingo.

LOS DETALLES DE LOS DISEÑOS ESPECIALES DE LAS ESCUDERÍAS DE LA FÓRMULA 1 PARA EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

Imagen GTF5562KZNGDBNHR4TMY4CPBCE
Imagen FFK7RAKHVRDOLLLT62LHAXWYGQ
Imagen PGP6EA3KU5HWZB33PD4D2KDQNM
Imagen NTA7VCYNLREJ3L4IDE6P5RO24Y
Imagen KPOWOG7MTNEUPJGMXGWIYZTK7I
Imagen LBMLZ6IWKZFXBFQGQUD43GPB44
Imagen YIDRV37DF5A6HA7D3X3UJV5NI4
Imagen LM4UXJW6HRAVLLXUURJJV6ONXM
Imagen FWBMDR2ZIVCQVAG2IFSYLZRLNI
Imagen 3OKSR3BPERAVXEJ3PEPCA3JERI

*Fotos: @McLarenF1Team / @audif1_ / @AstonMartinF1

Temas Relacionados

Fórmula 1Gran Premio de MónacoF1GP de MónacoAudiMcLarenAston MartinLando NorrisOscar PiastriFernando AlonsoLance StrollNico HulkenbergGabriel Bortoleto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mundial 2026: todas las nuevas reglas que prometen transformar el fútbol para siempre

La mayor transformación reglamentaria de la era moderna verá la luz en Estados Unidos, México y Canadá

Mundial 2026: todas las nuevas reglas que prometen transformar el fútbol para siempre

A 40 años del primer gran gol de Maradona en México 86: empate con Italia y un anticipo de lo que vendría

El 5 de junio de 1986 el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo igualó con los italianos y encaminó su clasificación a octavos de final. Diego convirtió de manera excepcional, marcando el camino de lo que llegaría más tarde

A 40 años del primer gran gol de Maradona en México 86: empate con Italia y un anticipo de lo que vendría

Papu Gómez, el campeón del mundo olvidado: los dos guiños en redes que se mantienen en medio de su silencio

El Papu Gómez es uno de los pocos jugadores argentinos campeones a nivel juvenil y mayor. Su último partido con la Albiceleste fue en los octavos de final contra Australia

Papu Gómez, el campeón del mundo olvidado: los dos guiños en redes que se mantienen en medio de su silencio

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Honduras: cómo ver el primer amistoso antes del Mundial 2026

El equipo que dirige Lionel Scaloni tendrá en Texas su primer examen antes de la Copa del Mundo

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Honduras: cómo ver el primer amistoso antes del Mundial 2026

El guiño de Mastantuono y Echeverri a River Plate en medio de los rumores sobre un regreso al Millonario

Una foto de un picado en Pilar encendió la ilusión de los hinchas en plena ventana de pases, mientras la dirigencia negocia préstamos con Real Madrid y Manchester City

El guiño de Mastantuono y Echeverri a River Plate en medio de los rumores sobre un regreso al Millonario

DEPORTES

Mundial 2026: todas las nuevas reglas que prometen transformar el fútbol para siempre

Mundial 2026: todas las nuevas reglas que prometen transformar el fútbol para siempre

A 40 años del primer gran gol de Maradona en México 86: empate con Italia y un anticipo de lo que vendría

Papu Gómez, el campeón del mundo olvidado: los dos guiños en redes que se mantienen en medio de su silencio

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Honduras: cómo ver el primer amistoso antes del Mundial 2026

El guiño de Mastantuono y Echeverri a River Plate en medio de los rumores sobre un regreso al Millonario

TELESHOW

Las mejores fotos de la gran noche del periodismo digital

Las mejores fotos de la gran noche del periodismo digital

Las fotos de los ganadores del Premio Martín Fierro de Portales Web 2026

Luis Ventura habló de una posible conducción entre Wanda Nara y la China Suárez en los Martín Fierro de Turquía

Las chicanas de Mario Pergolini a Rada en su vuelta a Otro día perdido: “Es difícil sacar estas marcas en la relación”

Todos los premiados de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web 2026

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos

“Misión Génesis”: Japón y Estados Unidos lanzaron una alianza de investigación en inteligencia artificial de USD 1.000 millones

En plena invasión a Ucrania, Rusia reconoció que su déficit presupuestario de 2026 será mayor al previsto

Marco Rubio reafirmó el respaldo de EEUU a Kuwait y condenó el ataque iraní contra su aeropuerto

El FMI advirtió que la suba del precio del crudo por la guerra de Irán está generando inflación a nivel mundial