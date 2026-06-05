Los llamativos diseños para el GP de Mónaco de la F1: del homenaje a un histórico piloto a un mineral que cambia de color

El equipo británico presentó un innovador livery que cambiará de color a lo largo del circuito

El Gran Premio de Mónaco no es una fecha más en el calendario de la Fórmula 1. El icónico circuito callejero del Principado forma parte de una de las tres competiciones más históricas del deporte motor y una de las características principales es el glamour que se exhibe durante el fin de semana de competición. Tanto los equipos como los pilotos suelen elegir este fin de semana para rendir homenaje a sucesos legendarios y realizar modificaciones en las liverys oficiales con diseños distintivos. Al igual que en las ediciones 2024 y 2025, el 2026 no es la excepción: McLaren llegará a las 1000 carreras y Aston Martin realizó una innovación inédita.

En el caso de los últimos campeones, Lando Norris y Oscar Piastri serán los encargados de comandar al equipo en la pista en su Gran Premio número 1000 en la Máxima. Para celebrar el hito, la escudería británica utilizará un diseño especial que también se repetirá en Barcelona, una decisión con la que el equipo enlaza su presente con el circuito donde debutó en 1966 junto a su fundador, Bruce McLaren.

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La escudería presentó un diseño en naranja papaya metalizado y antracita, con el número 1000 en el lateral del MCL40. La decoración incluye referencias ocultas a hitos de su historia: su primera carrera, victorias, campeonatos, la triple corona y su récord mundial de parada en boxes. El homenaje no se limitará al coche, ya que Norris y Piastri usarán monos especiales con la misma línea visual del monoplaza.

“La decoración simboliza el mensaje de que McLaren nunca se rinde. A medida que el equipo se acerca al hito de los 1000 Grandes Premios, resalta las historias y el trabajo que se necesitó para llegar a este aniversario, celebrando momentos en los que el equipo no solo tuvo éxito, sino también los desafíos que enfrentó y cómo salió fortalecido”, señaló la escudería.

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La escudería británica usará un livery especial en las calles del Principado

El mismo fin de semana, Aston Martin también presentará una decoración especial para el Gran Premio de Mónaco. Los AMR26, comandados por Fernando Alonso y Lance Stroll, dejarán de manera temporal el verde habitual de la marca para una campaña llamada “From Rock to Racetrack”.

La propuesta busca mostrar el recorrido de metales y minerales desde su extracción hasta su aplicación en la ingeniería de alto rendimiento. Según la descripción del equipo, el objetivo es exponer cómo los materiales extraídos por uno de sus patrocinadores se convierten en componentes fundamentales para la vida moderna.

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La carrocería llevará un acabado iridiscente con cambio de color, desarrollado con un material de recubrimiento que Aston Martin usará por primera vez. El efecto está pensado para cambiar mientras el auto recorre las calles del circuito urbano de Mónaco. Ese mismo diseño aparecerá en los monos de competición de Fernando Alonso y Lance Stroll. También se aplicará a los cascos y monos de los mecánicos del equipo.

El equipo alemán rendirá homenaje a uno de los históricos piltos del automovilismo

Otra de las escuderías que utilizará un diseño especial será Audi. Más allá de que el diseño a grandes rasgos será el mismo que el que mantiene a lo largo de la temporada, tendrá un cambio de color trascendental: el rojo de su monoplaza será reemplazado por un amarillo radiante. La vestimenta de los pilotos Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto estará en la misma línea que el vehículo.

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“Algunos apodos se vuelven legendarios. Tazio Nuvolari, también conocido como ‘El Mantuano Volador’ (The Flying Mantuan), forma parte de nuestro legado y este amarillo es nuestro tributo”, describió el equipo mediante un comunicado oficial. El histórico piloto italiano fue una de las grandes estrellas del deporte y se convirtió en una leyenda por historias increíbles: manejó sin el volante, logró la “Victoria Imposible” e inspiró a Ferrari.

La actividad en las calles del Principado iniciará a las 8:30 (hora argentina) del viernes 5 de junio con las primeras prácticas libres, mientras que a las 12 del mismo día serán las segundas. La FP3 comenzará a las 7:30 del sábado y, desde las 11, la atención se centrará en la clasificación. La carrera del Gran Premio de Mónaco será a las 10:00 del domingo.

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LOS DETALLES DE LOS DISEÑOS ESPECIALES DE LAS ESCUDERÍAS DE LA FÓRMULA 1 PARA EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

*Fotos: @McLarenF1Team / @audif1_ / @AstonMartinF1