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Qué función de Android llegará al iPhone con iOS 27 y por qué puede cambiar la forma de usarlo

Una función presente desde hace años en Android llegaría a iOS 27 con el objetivo de facilitar el reparto de cuentas y la gestión de pagos compartidos

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iOS 27 - iPhone - iPadOS 27 - tecnología - 19 de mayo
Apple prepara nueva función para iPhone que está disponible en Android hace 7 años. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple podría incorporar en iOS 27 una función presente desde hace años en Android que permitiría escanear facturas y dividir gastos entre varias personas desde el iPhone. La herramienta, que según Bloomberg será presentada durante la conferencia WWDC 2026, utilizaría inteligencia artificial para reconocer tickets y facilitar el envío de solicitudes de pago, una característica que busca hacer más sencilla la gestión de gastos compartidos.

La novedad llegaría integrada en la aplicación Cartera (Wallet) y estaría vinculada con Apple Cash, el sistema de pagos entre usuarios de iPhone disponible actualmente en Estados Unidos. Aunque todavía no ha sido anunciada oficialmente, las filtraciones apuntan a que se convertirá en una de las nuevas funciones de iOS 27.

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Apple quiere llevar al iPhone una función conocida por los usuarios de Android

La posibilidad de dividir cuentas no es nueva en el ecosistema móvil. Desde hace más de siete años existen aplicaciones y herramientas en Android capaces de calcular cuánto debe pagar cada persona después de una comida, un viaje o cualquier otro gasto compartido.

iPhone - Android - iOS 26.5 - tecnología - 14 de abril
Apple sigue copiando funciones de Android, esta vez para su sistema de pago. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Imagen ilustrativa)

Sin embargo, Apple pretende integrar esta experiencia directamente dentro de iOS 27, eliminando la necesidad de instalar aplicaciones externas y aprovechando la inteligencia artificial para automatizar gran parte del proceso.

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La función recuerda a aplicaciones como TriCount, ampliamente utilizadas para repartir gastos entre amigos o familiares.

Cómo funcionará la nueva herramienta de iOS 27

La función permitiría apuntar con la cámara del iPhone a un ticket o una factura. El sistema identificaría automáticamente el importe total, los impuestos y otros conceptos presentes en el recibo.

Posteriormente, el usuario podría indicar cuántas personas participaron en el gasto para que el sistema calcule cuánto corresponde pagar a cada una.

La herramienta no estaría integrada directamente en la aplicación Cámara, sino en Cartera, desde donde se gestionaría todo el proceso.

Desde la misma Apple Pay podrás calcular cuánto tienes que pagar si tienes una factura compartida con amigos o familiares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Desde la misma Apple Pay podrás calcular cuánto tienes que pagar si tienes una factura compartida con amigos o familiares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gracias al reconocimiento inteligente del contenido, el usuario evitaría introducir manualmente las cantidades y realizar los cálculos por su cuenta.

La integración con Apple Cash sería la principal diferencia

Aunque la calculadora del iPhone ya permite dividir cantidades, la propuesta de Apple busca ir más allá. De acuerdo con la información adelantada por Bloomberg, la función estaría conectada con Apple Cash, el servicio que permite enviar y recibir dinero entre usuarios de iPhone a través de iMessage.

Esto permitiría que, una vez dividida la cuenta, el sistema enviara automáticamente solicitudes de pago a los demás participantes. La idea es simplificar desde una cena entre amigos hasta gastos compartidos en hoteles, viajes o servicios domésticos.

En la práctica, el proceso sería similar al que ofrecen algunas aplicaciones financieras, pero integrado directamente en el sistema operativo.

Manos acercando dos smartphones para un pago contactless con NFC en una cafetería. Un iPhone funciona como terminal. Hay clientes y personal difuminados al fondo
Con la nueva función de Apple Cash, ya no será necesario instalar aplicaciones externas. (Imagen ilustrativas IA Infobae México)

Su utilidad fuera de Estados Unidos podría ser limitada

La principal limitación es que Apple Cash solo está disponible en Estados Unidos. Esto significa que en otros mercados, como España o América Latina, la herramienta perdería parte de su atractivo, ya que no podría aprovechar la función de envío automático de solicitudes de dinero.

En esos países, la utilidad se limitaría básicamente a escanear recibos y calcular cuánto corresponde pagar a cada persona, algo que actualmente puede hacerse con una simple operación matemática o mediante aplicaciones especializadas.

Incluso existe la posibilidad de que Apple decida restringir la función exclusivamente al mercado estadounidense, donde la integración con Apple Cash tendría un mayor valor.

El nuevo servicio de Apple Cash solo estaría disponible para Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustratio/File Photo
El nuevo servicio de Apple Cash solo estaría disponible para Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustratio/File Photo

La WWDC 2026 despejará las dudas

La conferencia para desarrolladores WWDC 2026 comenzará el próximo 8 de junio y será el escenario donde Apple presentará oficialmente iOS 27 y otras novedades relacionadas con el software de sus dispositivos.

Hasta entonces, toda la información procede de una filtración difundida por Bloomberg y basada en fuentes anónimas cercanas al desarrollo del sistema.

Si finalmente se confirma, Apple sumará a iOS 27 una herramienta que lleva años presente en Android y que busca simplificar una tarea cotidiana: repartir gastos y gestionar pagos compartidos de forma más rápida y sencilla.

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