Crimen y Justicia

Tras jurar venganza, detuvieron armado a la pareja de la mujer asesinada durante un tiroteo en Comodoro Rivadavia

Luego de que fuera dado de alta, el único sobreviviente del tiroteo donde murió Mariana Calfuquir fue detenido durante un operativo. También le encontraron droga e investigarían un presunto nexo con el narcotráfico

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Luis Damian Uribe y Mariana Soledad Calfuquir (Facebook: Infoaguilares)
Luis Damian Uribe y Mariana Soledad Calfuquir (Facebook: Infoaguilares)

A poco más de dos semanas del asesinato de Mariana Soledad Calfuquir durante un tiroteo ocurrido en la zona sur de Comodoro Rivadavia, la investigación dio un nuevo giro a raíz de la detención de Luis Damián Uribe, pareja y único sobreviviente del ataque inicial. Luego de que hubiera jurado venganza en redes sociales, las autoridades lo sorprendieron con un arma de fuego lista para disparar.

El procedimiento policial tuvo lugar cerca de la una de la madrugada del jueves en la intersección de las avenidas Kennedy y Patricio, en pleno barrio Juan XXIII. En ese punto, los agentes de la Comisaría Seccional Quinta interceptaron un automóvil Peugeot 207 color blanco con tres ocupantes.

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Durante la inspección al vehículo, efectuada ante dos testigos civiles, se secuestraron tres teléfonos celulares, una balanza de precisión digital y un manojo de siete llaves con un llavero de Mickey Mouse, vinculado a una causa de presunto hurto. Además, hallaron una bolsa con contenido vegetal, que se confirmó que se trataba de marihuana a partir de las pericias realizadas.

El hallazgo más grave se produjo al descubrir una pistola semiautomática Browning, cargada con trece municiones calibre 9mm y un proyectil en la recámara, lista para ser disparada. De acuerdo con la información obtenida por Diario Crónica, esta condición aumentó la preocupación de las autoridades, ya que tenían conocimiento de las amenazas que Uribe había realizado desde su Facebook personal.

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El auto en donde Uribe viajaba junto a otras dos personas (Gentileza: Diario Crónica)
El auto en donde Uribe viajaba junto a otras dos personas (Gentileza: Diario Crónica)

Según relató el comisario Cristian Mulero, Uribe reconoció que tanto el arma de fuego como la marihuana le pertenecían. Por este motivo, la fiscal de turno, Andrea Rubio, dispuso la inmediata detención de Uribe por portación ilegítima de arma de fuego. Además, los elementos incautados fueron entregados a la División Drogas Peligrosas para continuar las investigaciones sobre su posible relación con delitos vinculados al narcotráfico.

“Voy a extinguir a toda su familia manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo, ahora ajo y agua”, fue una de las publicaciones en tono amenazante que el detenido había realizado en contra de los responsables de asesinar a su pareja, quien se encontraba embarazada. Desde ese momento, las autoridades confirmaron que habían comenzado a seguir de cerca sus pasos.

Desde ese momento, Uribe se encontraba detenido en una dependencia policial, a la espera de una resolución judicial que defina su situación procesal. Además, se confirmó que el hombre viajaba con otras dos personas.

Según trascendió, se trataría de una mujer, identificada como dueña del Peugeot 207, y otro hombre que viajaba sentado en la parte trasera del vehículo. No obstante, ninguno de ellos quedó detenido, pese a que el masculino tendría antecedentes penales y sería una persona conocida en el mundo delictivo.

La publicaciones que realizó Uribe en su cuenta personal (Facebook: Infoaguilares)
La publicaciones que realizó Uribe en su cuenta personal (Facebook: Infoaguilares)

Respecto a la causa que investiga el crimen de Calfuquir, se detuvo a dos hombres que son hermanos. Durante una audiencia de control de detención realizada la semana pasada, M. E. D. S. admitió haber efectuado los disparos que culminaron con la muerte de la mujer embarazada.

“No voy a negar que fui el autor de los disparos. Temí por la integridad física de mi familia”, declaró al contar que la secuencia había iniciado en la casa de su familia, cuando Uribe se había presentado en la vivienda para hablar con uno de sus hermanos. Sin embargo, se habría tratado de un engaño, debido a que este habría intentado balearlo.

Según la información publicada por La Opinión Austral, reiteró que no tenía la intención de matar a Calfuquir. “No quise terminar con la vida de Mariana”, apuntó al explicar que, por los vidrios polarizados del Volkswagen Gol, no pudo ver que en el interior también se encontraba la mujer embarazada.

“Me siento mal porque no es mi mundo. No es mi mundo como el de Uribe”, afirmó el acusado, al negar las versiones sobre supuestas deudas económicas entre las partes. A pesar de esto, la Fiscalía consideró como hipótesis principal que se habría tratado de un ataque armado “sorpresivo” y “alevoso”, atribuyendo participación directa tanto a M. E. D. S. como a su hermano J. J. S.

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