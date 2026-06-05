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“Misión Génesis”: Japón y Estados Unidos lanzaron una alianza de investigación en inteligencia artificial de USD 1.000 millones

El acuerdo, en el que trabajarán equipos conjuntos de científicos japoneses y estadounidenses, contempla un plan estratégico a cinco años con el propósito de impulsar la transformación de las investigaciones para la ciencia a través de la IA

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El secretario en jefe del Gabinete de Japón, Minoru Kihara, habla en una conferencia de prensa en Tokio, el martes 7 de abril de 2026 (Keisuke Hosojima/Kyodo News vía AP)
El secretario en jefe del Gabinete de Japón, Minoru Kihara, habla en una conferencia de prensa en Tokio, el martes 7 de abril de 2026 (Keisuke Hosojima/Kyodo News vía AP)

Los gobiernos de Japón y Estados Unidos anunciaron este viernes una alianza de investigación en inteligencia artificial (IA) con una inversión conjunta de USD 1.000 millones, en el marco de la iniciativa denominada ‘Misión Génesis’. Según confirmó el portavoz del Ejecutivo japonés, Minoru Kihara, el acuerdo contempla un plan estratégico a cinco años con el propósito de impulsar la transformación de la investigación científica a través de la IA.

Kihara señaló que el Ejecutivo japonés decidió implementar una “IA para la ciencia” con enfoque intersectorial, al tiempo que profundiza la cooperación internacional. El funcionario precisó que el objetivo es posicionar a Japón como “líder mundial” en el sector y garantizar la “superioridad internacional y autonomía estratégica” del país.

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En el marco de la alianza, equipos conjuntos de científicos japoneses y estadounidenses y sus principales instituciones de investigación compartirán instalaciones, recursos informáticos y conocimiento técnico. Tokio se convierte así en el primer socio internacional del proyecto impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Departamento de Energía de Estados Unidos calificó la iniciativa como “una de las colaboraciones científicas y tecnológicas más importantes” entre ambos países. El organismo informó que cada nación invertirá USD 500 millones durante los próximos cinco años. El subsecretario de Ciencia de la cartera y director del proyecto, Darío Gil, afirmó: “Esta alianza reúne a dos de las mayores potencias científicas del mundo para acelerar los descubrimientos y lograr avances que darán forma al futuro”.

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El subsecretario de Ciencia de la cartera y director del proyecto, Darío Gil, afirmó: “Esta alianza reúne a dos de las mayores potencias científicas del mundo para acelerar los descubrimientos y lograr avances que darán forma al futuro” (Associated Press)
El subsecretario de Ciencia de la cartera y director del proyecto, Darío Gil, afirmó: “Esta alianza reúne a dos de las mayores potencias científicas del mundo para acelerar los descubrimientos y lograr avances que darán forma al futuro” (Associated Press)

Por parte de Japón, el viceministro de Coordinación de Políticas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, Yasuyoshi Kakita, consideró que “la IA y los recursos informáticos son esenciales tanto para la excelencia en la investigación como para la competitividad industrial”.

Las relaciones entre Washington y Tokio están cada vez más estrechas. Ambos Estados impulsan también una nueva estrategia conjunta para acelerar la producción de misiles en respuesta al aumento de las tensiones regionales con China y las amenazas del régimen de Corea del Norte. La propuesta, denominada “Operación Potenciación” (Operation Supercharge), fue presentada por el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante una reunión realizada en el marco del Diálogo de Shangri-La en Singapur, según informó la oficina de Koizumi en un comunicado.

El encuentro se centró en el desarrollo y fabricación conjunta de sistemas como el SM-3 Block IIA y el AMRAAM. Además, se definieron medidas específicas para acelerar la producción de estos misiles. La iniciativa formaliza el acuerdo alcanzado en marzo durante la cumbre celebrada en Washington entre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, conversan mientras asisten a la cumbre de seguridad «Shangri-La Dialogue» del IISS, celebrada en Singapur el 29 de mayo de 2026 (REUTERS/Edgar Su)
El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, conversan mientras asisten a la cumbre de seguridad «Shangri-La Dialogue» del IISS, celebrada en Singapur el 29 de mayo de 2026 (REUTERS/Edgar Su)

Durante la reunión, Koizumi detalló la revisión del marco legal japonés para la transferencia de equipos y tecnología de defensa. Por su parte, Hegseth expresó su respaldo a los cambios legales propuestos por Tokio y apoyó los esfuerzos de Japón para fortalecer sus capacidades militares, según el comunicado del Ministerio de Defensa nipón.

En paralelo, Corea del Sur y Japón acordaron retomar el 7 de junio el ejercicio naval de búsqueda y rescate SAREX, suspendido durante nueve años. El SAREX es un simulacro marítimo diseñado para fortalecer la respuesta conjunta de la Armada de Corea del Sur y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón ante emergencias en buques y para promover la cooperación humanitaria. Según la información oficial, Corea del Sur participará con el buque de desembarco Cheonjabong, de 4.900 toneladas, mientras que Japón desplegará el destructor Aegis Kongo, de 7.250 toneladas, y un helicóptero SH-60K.

Las maniobras se desarrollarán en aguas internacionales al sureste de la isla surcoreana de Jeju, con el objetivo de mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia marítima.

(Con información de EFE)

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