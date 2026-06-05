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El ajuste ‘oculto’ de Starlink que todo gamer de PS5 necesita para optimizar la conexión

Los juegos en línea demandan una conectividad robusta y estable, algo que se vuelve aún más crítico cuando se utiliza tecnología satelital

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Starlink - PS5 - PLAYSTATION - internet - tecnología - 4 de junio
Dentro de las opciones de configuración disponibles en los dispositivos Starlink, el cambio de banda WiFi es un paso clave. (Composición Infobae: Reuters / PLAYSTATION)

La conexión satelital de Starlink, la empresa fundada por Elon Musk, ofrece a los usuarios distintos menús de configuración y ajustes que permiten sacar el máximo partido a la conexión a Internet.

Entre esas opciones, existe una configuración específica que resulta fundamental para quienes buscan reducir la latencia y aumentar la velocidad al jugar en línea, especialmente en consolas como la PlayStation 5. Este ajuste, aunque suele pasar desapercibido, puede marcar la diferencia entre una experiencia fluida y una sesión frustrante por las demoras y cortes.

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Cómo optimizar la conexión de Starlink para jugar en PS5

Los juegos en línea demandan una conectividad robusta y estable, algo que se vuelve aún más crítico cuando se utiliza tecnología satelital. Mientras que para tareas como navegar por la web, ver contenido en streaming o enviar correos electrónicos una velocidad de 300 Mbps resulta suficiente, las partidas online exigen un rendimiento superior.

Starlink
El menú de ajustes permite seleccionar entre la banda de 2,4 GHz y la de 5 GHz. SPACEX

Por esa razón, tanto la elección de la tarifa adecuada como el ajuste del tipo de conexión inalámbrica se convierten en factores determinantes para los usuarios más exigentes.

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Dentro de las opciones de configuración disponibles en los dispositivos Starlink, el cambio de banda WiFi es un paso clave. El menú de ajustes permite seleccionar entre la banda de 2,4 GHz y la de 5 GHz. La banda de 2,4 GHz ofrece mayor alcance, aunque puede estar expuesta a más interferencias, lo que puede traducirse en microcortes o picos de latencia.

Por el contrario, la banda de 5 GHz proporciona mayor velocidad y estabilidad, pero con un alcance más limitado, lo que la hace ideal cuando la consola se encuentra cerca del router.

(PlayStation)
Es imprescindible acceder al menú de configuración del router y de la consola para asegurarse de que la PS5 utilice la banda de 5 GHz. (PlayStation)

Para mejorar el rendimiento al jugar en la PlayStation 5, lo más recomendable es acceder al menú de configuración de la consola y seleccionar manualmente la red de 5 GHz. Si la consola se conecta automáticamente a la banda de 2,4 GHz, basta con eliminar esa red de la lista de conexiones guardadas y priorizar la de 5 GHz, asegurando que la consola aproveche la mejor velocidad disponible.

Diferencias entre bandas WiFi: 2,4 GHz y 5 GHz en Starlink

La selección entre las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz no solo afecta la velocidad de la conexión, sino también la estabilidad y la respuesta en juegos online. La banda de 2,4 GHz, aunque útil para dispositivos alejados del router, tiende a saturarse con facilidad y resulta más vulnerable a interferencias, especialmente en entornos con múltiples aparatos conectados.

Es habitual que muchos dispositivos, incluidas consolas como la PS5, se conecten por defecto a esta banda por su alcance superior.

Sin embargo, la banda de 5 GHz está pensada para ofrecer mayores velocidades y reducir la congestión en la red, lo que se traduce en tiempos de respuesta más rápidos y menos problemas de lag. Para los gamers que buscan el mejor desempeño, esta opción se convierte en la alternativa más recomendable siempre que la distancia entre el router y la consola sea corta y no existan demasiados obstáculos arquitectónicos.

Antena para conexión a Internet por satélite. STARLINK
Antena para conexión a Internet por satélite. STARLINK

Configurar la consola para conectarse exclusivamente a la banda de 5 GHz implica acceder a los ajustes de red, olvidar la red de 2,4 GHz y buscar de nuevo la lista de redes disponibles para elegir la de 5 GHz.

Tarifas de Starlink y su impacto en la experiencia gamer

A diferencia de las conexiones de fibra óptica, cuyas tarifas suelen partir de los 300 Mbps y pueden llegar hasta los 10 Gbps en ciertos planes, Starlink ofrece opciones que empiezan en los 100 Mbps.

Para la mayoría de los usuarios, esta velocidad básica puede ser suficiente para tareas cotidianas, pero en el caso de los juegos online, donde cada milisegundo cuenta, puede resultar insuficiente.

Smart TV - Switch 2 - PS5 - videojuegos - tecnología - 22 de marzo
La banda de 5 GHz brinda mayor velocidad y menor congestión, ideal para juegos si la consola está cerca del router. (Imagen ilustrativa Infobae)

La compañía dispone de planes superiores, como el de 200 Mbps y el denominado Max, que están diseñados para usuarios con mayores exigencias de ancho de banda. Estos planes garantizan un caudal de datos más elevado y menor latencia, condiciones esenciales para quienes juegan en línea y requieren una conexión estable y rápida en todo momento.

Para quienes buscan la mejor experiencia posible al jugar en la PlayStation 5 a través de Starlink, lo ideal es optar por la tarifa Max, combinando esta elección con la correcta configuración de la banda WiFi.

Pasos prácticos para mejorar la conexión en juegos online con Starlink

Optimizar la experiencia de juego en línea con Starlink requiere seguir algunos pasos claros y sencillos. Primero, es fundamental revisar las tarifas disponibles y seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades de uso intensivo, como la tarifa Max.

Starlink es un servicio global de internet satelital de alta velocidad y baja latencia. STARLINK
Starlink es un servicio global de internet satelital de alta velocidad y baja latencia. STARLINK

Segundo, es imprescindible acceder al menú de configuración del router y de la consola para asegurarse de que la PS5 utilice la banda de 5 GHz, eliminando la de 2,4 GHz si es necesario.

De este modo, quienes utilizan la conexión satelital pueden disfrutar de partidas online más fluidas y sin interrupciones, obteniendo el máximo rendimiento que la tecnología Starlink puede ofrecer en el ámbito doméstico.

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