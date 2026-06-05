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En plena invasión a Ucrania, Rusia reconoció que su déficit presupuestario de 2026 será mayor al previsto

El ministro de Finanzas ruso afirmó que el gasto deficitario puede cubrirse mediante diversas fuentes, incluida la venta de activos. La ley presupuestaria para este año había previsto un déficit de unos USD 52.000 millones, pero hasta abril ya se alcanzaron los USD 82.000 millones

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El ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov, asistió al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 4 de junio de 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova)
El ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov, asistió al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 4 de junio de 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov, reconoció que el déficit del presupuesto federal en 2026 será mayor al previsto, aunque afirmó que este aumento no tendrá un impacto significativo en el volumen de empréstitos estatales internos. El anuncio se enmarca en la última ofensiva ucraniana con drones que logró impactar de la terminal petrolera rusa de San Petesburgo.

“Corregiremos los parámetros del año en curso y del déficit corriente, que era del 1,6% según los planes. Observamos que hay una tendencia al cambio de estos parámetros. El déficit crecerá ligeramente”, expresó el funcionario durante el Foro Económico Internacional que se desarrolla en la ciudad atacada por Kiev.

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El ministro precisó que “esto no debe conducir a cambios significativos de los volúmenes de empréstitos internos” y añadió que el endeudamiento interno bruto se sitúa actualmente en torno a los 5,5 billones de rublos, aproximadamente USD 75.000 millones. “En cualquier caso planificamos que si hay un alza, no será tan significativa como en el año pasado”, indicó.

Siluánov explicó que el déficit puede cubrirse mediante diversas fuentes, incluidas “restos presupuestarios, la venta de activos y otras”. La ley presupuestaria para 2026 había previsto un déficit de 3,8 billones de rublos, unos USD 52.000 millones, equivalentes al 1,6% del producto interior bruto (PIB). Sin embargo, entre enero y abril, el déficit alcanzó cerca de 6 billones de rublos, unos USD 82.000 millones, el 2,5% del PIB.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y el viceprimer ministro primero, Denis Mantúrov (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS/Archivo)
El presidente ruso, Vladímir Putin, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y el viceprimer ministro primero, Denis Mantúrov (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS/Archivo)

El titular de Finanzas aseguró que la situación mejora por el incremento de los ingresos fiscales. “Vemos que la situación se está corrigiendo en comparación con lo que teníamos en el primer trimestre. Ahora vemos los ingresos fiscales están llegando”, afirmó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, participará este viernes del foro de inversiones clave en San Petersburgo, en medio de una economía afectada por la invasión en Ucrania y tras recientes ataques con drones ucranianos en su ciudad natal. Sin embargo, Moscú intenta enaltecer su poderío militar con drones y ametralladoras que se exhiben en la exposición.

La economía rusa enfrenta dificultades a raíz de la guerra en territorio ucraniano, las sanciones impuestas por Occidente y el aumento del gasto militar, factores que llevaron al Kremlin a restringir la venta de divisas, incrementar los tipos de interés y los impuestos.

De acuerdo con el medio Financial Times, el gasto de Rusia en la guerra podría superar este año su presupuesto en USD 28.000 millones, lo que obliga al Kremlin a considerar recortes en otras áreas en los próximos años. El diario citó una carta de Siluánov en la que habría solicitado al Gobierno ruso la congelación del gasto previsto en otros sectores para cubrir los costos del conflicto.

Un soldado ucraniano transporta proyectiles de artillería para disparar en dirección a Bakhmut, mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania en la región de Donetsk (Europa Press/Archivo)
Un soldado ucraniano transporta proyectiles de artillería para disparar en dirección a Bakhmut, mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania en la región de Donetsk (Europa Press/Archivo)

En los primeros cuatro meses del año, el déficit presupuestario ruso equivale al 2,5% del PIB, el nivel más alto desde el inicio de la invasión a Ucrania ordenada por el presidente Vladímir Putin en febrero de 2022. También se han registrado cierres de empresas y escasez de mano de obra, lo que coloca a la economía en su punto más crítico desde el inicio del conflicto en 2022.

En paralelo, la intensificación de los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas en Rusia, como depósitos de petróleo, refinerías y centros de exportación, amenaza con debilitar la principal fuente de ingresos del Estado ruso.

(Con información de EFE y AFP)

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