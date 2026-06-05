Las chicanas de Mario Pergolini a Rada en su vuelta a Otro día perdido: “Es difícil sacar estas marcas en la relación”

El conductor bromeó con el humorista, que se ausentó durante unos días por los ensayos de Charlie y la fábrica de chocolates (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Después de tres días de ausencia, abocado a los ensayos antes del estreno del musical Charlie y la fábrica de chocolate, Rada regresó el jueves a Otro día perdido (Eltrece) y no faltaron los pasos de comedia con Mario Pergolini, bromeando con los rumores de roces que surgieron entre ambos.

“Ya nos arreglamos nosotros, ¿no? Por la pelea que teníamos“, comenzó el humorista, luego de hablar con Evelyn Botto sobre el reemplazo que hizo de su compañero, al frente del micrófono en la presentación del programa. “Vos sos un boludo, te metes solo en el tema”, siguió Pergolini entre risas. “¿Yo me metí?“, acotó el actor que interpreta a Willy Wonka en la monumental obra.

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“Vos sos la típica pareja que quiere discutir. Viste la pareja que te arma lío por armártelo”, chicaneó Mario, actuando un momento de tensión. Ahí Rada lo interrumpió. “Quiero que terminen de estar las cosas bien porque hasta ahora tuvimos grandes momentos”, aseguró, pero el conductor pidió una hoja de papel para, de forma visual, contar cómo estaba su vínculo hoy. “Estoy sensible, Mario”, continuó el comediante.

“Vos sos la típica pareja que quiere discutir. Viste la pareja que te arma lío por armártelo”, ironizó Pergolini (Otro día perdido, Eltrece)

“Esta es tu relación conmigo”, siguió Pergolini, mientras tomaba una hoja indistinta con la rutina del programa. “La vas llevando bien, pero de golpe hay un problema...”, detalló, momento en el que realizaba un bollo de papel. “Entonces vos intentás que la relación mejore y mejorás la relación, pero notás que ya no es lo mismo...”, prosiguió, mientras planchaba con las manos la hoja arrugada. “¿Qué notás? Que ya no está el papel como estaba. Quedan marcas y es difícil sacar estas marcas en la relación. Porque las relaciones, como te conté, comienzan con un papelito lindo", indicó, jocoso mientras Evelyn acotaba que el ejemplo era “un poco violento”.

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“La relación la volvimos a armar, pero... ¿Qué quedan?“, continuó, invitando a que Rada termine la frase, en tono pedagógico. ”Marcas", completó el humorista. Evelyn por su parte lo consoló: “Quedate tranquilo que yo también tengo la hoja arrugada. Nadie tiene el papel liso”. Entonces, el actor volvió a la carga empeñado en amistarse con el animador. “Bueno, pero por lo menos no está arreglado con cinta...”, dijo, pero antes de que pueda terminar la frase Pergolini lo cortó dándole comienzo al programa y disparando, una vez más, las ironías de Mario. “Qué lindo volver a casa”, finalizó, risueño.

“La relación la volvimos a armar, pero... ¿Qué quedan?”, insistió Pergolini, ilustrando con humor el momento que vive su relación

Desde el lunes la ausencia con aviso de Agustín “Rada” Aristarán en Otro día perdido llevó a Evelyn Botto a ocupar su lugar en la apertura y reavivó rumores sobre un posible conflicto interno. La situación, lejos de apaciguarse, fue motivo de ironía y bromas por parte de Mario Pergolini, quien aprovechó la emisión para referirse al tema ante su audiencia.

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Durante el programa, Pergolini optó por la sátira y presentó titulares y fragmentos de otros medios que hablaban del supuesto enfrentamiento. “Miren la escalada minuto a minuto de algo que no es nada, sino algo que nosotros mostramos porque justamente no es nada”, afirmó el conductor, evidenciando su desconcierto ante la repercusión del rumor.

La especulación sobre un distanciamiento entre los conductores cobró fuerza luego de que Aristarán solicitara varios días de ausencia para enfocarse en los ensayos de la obra teatral Charlie y la fábrica de chocolate.

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El humorista se ausentó del ciclo haciendo que Evelyn Botto ocupe su lugar (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

En el desarrollo de la polémica, Pergolini explicó su postura: “Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire”. Y agregó: “Pelearse con Agustín es imposible”. Posteriormente, compartió una anécdota familiar que muestra el alcance de la versión: “Me llamó mi hermana: ‘Che, ¿te peleaste con Agustín?’ No, ¿cómo me voy a pelear? Además, pelearse con Agustín es imposible”.

Sin embargo, tanto Mario Pergolini como Aristarán han restado importancia al tema y se han mostrado irónicos ante las versiones de pelea, negando cualquier crisis y asegurando que la relación entre ambos sigue siendo buena.

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La propia Evelyn Botto se sumó al tono humorístico y, al aire, presentó un aviso laboral ficticio: “Se busca mago obsesionado con los chismes para programa de TV diario, excluyente que no tenga compromisos con obras de teatro, y si sabe algo de fútbol, ahora que se viene el Mundial”. El guiño fue una forma de subrayar lo absurdo de la polémica.