Mundial 2026: todas las nuevas reglas que prometen transformar el fútbol para siempre

Szymon Marciniak (Polonia) fue el árbitro de la última final entre Argentina y Francia (AP Photo/Natacha Pisarenko)

El fútbol mundial se prepara para ingresar en una nueva era. La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será histórica por reunir a 48 selecciones y disputarse en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, sino también porque será el escenario donde debutará el paquete de modificaciones reglamentarias más importante de las últimas décadas, junto al nuevo VAR simplificado.

Las reformas impulsadas por la International Football Association Board (IFAB) y respaldadas por FIFA tienen un objetivo claro: aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir las conductas antideportivas, fortalecer las herramientas arbitrales y proteger los valores esenciales del deporte. La preocupación de los organismos rectores es concreta. Diversos estudios indican que de los 90 minutos reglamentarios apenas entre 48 y 52 minutos corresponden a juego efectivo. El resto se consume entre interrupciones, pérdidas deliberadas de tiempo, protestas, simulaciones y reanudaciones demoradas. Ante esta realidad, el Mundial 2026 será el gran laboratorio donde comenzará a ponerse en práctica una nueva filosofía: menos interrupciones, más juego y mayor responsabilidad individual.

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El arquero ya no podrá administrar el reloj

Durante años, los guardametas encontraron en la retención prolongada del balón una herramienta eficaz para consumir tiempo y enfriar los partidos. A partir de ahora, cuando un arquero controle el balón con sus manos dispondrá de un máximo de ocho segundos para ponerlo en juego. Durante los últimos cinco segundos, el árbitro realizará una cuenta regresiva visible. Si supera el tiempo permitido, el equipo adversario obtendrá un saque de esquina.

Ejemplo técnico

Un equipo gana 1-0 a falta de cinco minutos. El arquero atrapa un centro y retiene deliberadamente el balón para que transcurra el tiempo. El árbitro inicia la cuenta visible y, al superar los ocho segundos, concede un saque de esquina al adversario. La antigua sanción de tiro libre indirecto prácticamente había desaparecido de la práctica arbitral. La nueva medida busca una sanción visible, inmediata y con consecuencias tácticas relevantes.

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Saques de banda y saques de meta: solo cinco segundos

La lucha contra las pérdidas deliberadas de tiempo también alcanzará las reanudaciones. Una vez que el balón esté correctamente ubicado para la ejecución, el árbitro podrá iniciar una cuenta visible de cinco segundos. Si el ejecutor demora la reanudación:

• En el saque de meta se concederá un saque de esquina al equipo adversario.

• En el saque de banda la posesión será otorgada al rival.

Ejemplo técnico

Un lateral se dispone a efectuar un saque de banda y demora deliberadamente buscando consumir segundos. Si supera el límite reglamentario perderá automáticamente la posesión. La intención es clara: aumentar el tiempo efectivo y eliminar pausas artificiales.

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Fin de las sustituciones eternas

Otra de las modificaciones apunta directamente a una de las imágenes más frecuentes de los últimos años. Desde el Mundial 2026, el futbolista sustituido dispondrá de un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora deliberadamente su salida, el jugador que ingrese deberá esperar un minuto fuera del campo antes de poder participar.

Ejemplo técnico

Un equipo protege una ventaja mínima en el minuto 88. El jugador sustituido cruza lentamente todo el campo para consumir tiempo. Como consecuencia, su equipo deberá jugar durante un minuto con un futbolista menos. La sanción deja de ser simbólica y pasa a afectar directamente el desarrollo táctico del encuentro.

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Las interrupciones médicas tendrán consecuencias

La FIFA también decidió actuar sobre otra conducta habitual: las asistencias médicas utilizadas estratégicamente para cortar el ritmo del partido. Cuando un futbolista reciba atención médica dentro del campo deberá permanecer fuera durante un minuto después de la reanudación, salvo excepciones vinculadas a conmociones cerebrales, golpes en la cabeza o lesiones graves.

Ejemplo técnico

Un defensor solicita asistencia médica cuando su equipo atraviesa un momento de fuerte presión ofensiva del rival. Tras la atención, deberá permanecer un minuto fuera del terreno de juego. La medida busca desalentar simulaciones y favorecer la continuidad natural del juego.

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Un VAR con mayores facultades

La tecnología ampliará significativamente su capacidad de intervención. A partir del Mundial 2026, el VAR podrá colaborar en situaciones que hasta ahora escapaban al protocolo tradicional. Entre ellas:

• Segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión cuando exista un error claro de identidad técnica y consideraciones.

• Identificación equivocada del jugador sancionado.

• Determinadas decisiones administrativas antes de una reanudación.

• Algunos errores relacionados con la concesión incorrecta de saques de esquina.

Ejemplo técnico

El árbitro muestra una segunda tarjeta amarilla al jugador número 5 cuando la infracción fue cometida por el número 15. Antes, el error podía mantenerse. Ahora el VAR podrá intervenir para corregir la identidad del jugador sancionado.

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La gran revolución: el VAR llegará al balón detenido

Probablemente sea la modificación más trascendente del nuevo paquete reglamentario. La IFAB aprobó una aclaración que permitirá al VAR intervenir cuando una infracción cometida antes de la ejecución de un saque de esquina o un tiro libre tenga una incidencia directa en un gol, un penal o una sanción disciplinaria.

Ejemplo técnico

Antes de ejecutarse un saque de esquina, un defensor derriba o sujeta claramente a un atacante dentro del área penal. El balón aún no está en juego. La ejecución continúa y posteriormente se convierte un gol. Si el VAR determina que la infracción previa tuvo influencia directa sobre la acción, podrá recomendar una revisión en campo (OFR). Tras observar las imágenes, el árbitro podrá anular el gol, sancionar disciplinariamente al infractor y ordenar la repetición de la reanudación.

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Una prueba durante el Mundial

Esta ampliación del protocolo será observada especialmente durante la Copa Mundial 2026, donde funcionará como una verdadera prueba operacional. La FIFA pretende evaluar si esta herramienta puede convertirse en una solución eficaz para controlar las numerosas sujeciones, empujones y bloqueos que se producen en acciones de balón detenido y que muchas veces pasan inadvertidos para el equipo arbitral.

Tolerancia cero frente a la discriminación

La FIFA y la IFAB también han decidido endurecer su postura frente a cualquier manifestación discriminatoria. Las nuevas directrices establecen un criterio de tolerancia cero frente a conductas racistas, xenófobas, homofóbicas o cualquier expresión que atente contra la dignidad humana. Particular atención recibirán aquellos futbolistas que intenten ocultar expresiones ofensivas cubriéndose deliberadamente la boca con las manos, los brazos o la camiseta para evitar ser detectados.

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Ejemplo técnico

Durante una discusión, un jugador se cubre la boca mientras dirige expresiones discriminatorias hacia un adversario. Aunque intente ocultar la conducta, las imágenes, los reportes arbitrales o cualquier otro elemento probatorio podrán ser utilizados para iniciar procedimientos disciplinarios severos. La señal de FIFA es contundente: cualquier acto discriminatorio será perseguido, investigado y sancionado con la máxima firmeza reglamentaria.

Protestar abandonando el terreno de juego también será castigado

Otra de las novedades disciplinarias apunta a proteger la autoridad arbitral. Los jugadores que abandonen deliberadamente el terreno de juego o se nieguen a continuar jugando como forma de protesta frente a una decisión arbitral podrán enfrentar sanciones más severas.

Ejemplo técnico

Tras una revisión VAR que confirma un penal, varios jugadores abandonan el terreno de juego intentando presionar al árbitro o retrasar la reanudación. La nueva redacción reglamentaria busca erradicar este tipo de manifestaciones colectivas y preservar el normal desarrollo del encuentro.

Comunicación pública de las decisiones VAR

Otra de las innovaciones que continuará expandiéndose es la comunicación pública de determinadas decisiones arbitrales tras una revisión VAR. Luego de una OFR, el árbitro podrá explicar brevemente la decisión adoptada mediante los sistemas de audio y video del estadio.

Objetivo

• Mayor transparencia.

• Mejor comprensión de las decisiones.

• Acercar el arbitraje a jugadores, entrenadores y espectadores.

El VAR tendrá más facultades en la Copa del Mundo (REUTERS/Jean Carniel)

Un nuevo fútbol comienza en 2026

Las modificaciones aprobadas por la IFAB no representan simples ajustes reglamentarios. Constituyen una transformación profunda del modelo de juego moderno. Menos pérdidas deliberadas de tiempo. Más minutos efectivos. Mayor responsabilidad individual. Fair Play. Más herramientas tecnológicas para corregir errores. VAR Simplificado. Tolerancia cero frente a la discriminación. Mayor control sobre las acciones a balón detenido. Y un VAR que comenzará a expandir sus fronteras hacia situaciones que hasta ahora escapaban de su alcance.

El veredicto técnico: ¿Solución o sobrecarga para el arbitraje?

El Mundial 2026 no será un torneo más; se constituirá como el laboratorio analítico más exigente de la era moderna. El éxito de esta revolución reglamentaria dependerá de la uniformidad de criterios en la aplicación analítica de las reglas y de la capacidad de los protagonistas para asimilar que el fútbol ha decidido, finalmente, blindar la transparencia y la justicia deportiva por encima de la especulación.