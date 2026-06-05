Si juegas en PC, tienes regalos: reclama las joyas de Songs of Conquest y Rogue Waters por tiempo limitado

Epic Games Store mantiene su costumbre de entregar juegos gratuitos cada jueves. (Composición Infobae: Difusión)

Si eres usuario de PC y disfrutas de los juegos de estrategia, esta semana tienes la oportunidad de añadir dos títulos sin coste a tu biblioteca digital. Epic Games Store ofrece sin cargo Songs of Conquest y Rogue Waters, dos propuestas con combates tácticos por turnos que pueden reclamarse durante los próximos días.

Estos regalos se suman a la tradición semanal de la plataforma de ampliar el catálogo de los jugadores con nuevas experiencias, pero solo estarán disponibles por un tiempo limitado.

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Juegos gratis en Epic Games Store: cómo y hasta cuándo reclamarlos

Epic Games Store mantiene su costumbre de entregar juegos gratuitos cada jueves, permitiendo a los jugadores de PC expandir sus colecciones sin invertir dinero. Esta semana, tanto Songs of Conquest (valor habitual de 29,99 euros) como Rogue Waters (habitualmente 26,99 euros) pueden obtenerse sin coste.

Epic Games Store ofrece sin cargo Songs of Conquest y Rogue Waters. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo para reclamarlos se extiende hasta el 11 de junio, fecha en la que la promoción finalizará y los títulos serán reemplazados por una nueva oferta.

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Para sumar estos juegos a la biblioteca solo es necesario acceder a la aplicación de Epic Games o a su sitio web oficial, seleccionar los títulos y agregarlos de forma gratuita. Una vez reclamados, quedarán disponibles permanentemente en la cuenta del usuario, siempre que se realice el proceso dentro del periodo establecido.

Songs of Conquest: estrategia por turnos en un mundo de fantasía

Songs of Conquest es una propuesta que lleva la estrategia por turnos a un entorno de fantasía medieval, con claras referencias a los clásicos del género de los años noventa. En este título, los jugadores se sumergen en mapas que pueden ser explorados, gestionan los recursos de un imperio y participan en guerras contra otros bandos.

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Su característica principal es la combinación de RPG y estrategia, donde lideras poderosos magos llamados "Portadores" (Wielders).

El sistema de juego destaca por la importancia de la táctica: cada enfrentamiento requiere planificación y uso adecuado de las habilidades de las tropas y la magia disponible. Las partidas suponen retos mentales, exigiendo al jugador que piense cada movimiento para lograr la victoria.

La combinación de exploración, gestión y combates complejos conforma una experiencia que recuerda a los referentes históricos de la estrategia, pero adaptada a los estándares actuales.

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Rogue Waters: combate táctico y piratería en alta mar

La segunda joya gratuita de la semana es Rogue Waters, otro juego de estrategia con combates por turnos, aunque ambientado en un universo muy diferente. Aquí, el jugador se pone al mando de una tripulación pirata, enfrentándose tanto a otros grumetes como a monstruos marinos en escenarios de batallas navales y cuerpo a cuerpo.

En lugar de solo atacar, puedes usar ataques cuerpo a cuerpo para empujar a tus enemigos hacia el agua, contra otros enemigos, o contra obstáculos. (Steam)

El desarrollo del juego gira en torno a la formación de una tripulación eficaz. Es fundamental reclutar, entrenar y mejorar a los piratas para aumentar sus probabilidades de éxito frente a los desafíos que plantea el océano. El sistema de progresión permite fortalecer cada miembro del equipo y adaptar las tácticas de combate según las amenazas presentes en el mar.

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Rogue Waters introduce, además, elementos de gestión, ya que no basta solo con luchar: es necesario mantener un grupo cohesionado y preparado para superar tanto a rivales humanos como a criaturas legendarias.

Próximo juego gratis: Warhammer 40.000 Speed Freeks en Epic Games

La política de Epic Games Store de ofrecer títulos gratuitos cada semana continuará después del 11 de junio. La próxima entrega anunciada es Warhammer 40.000 Speed Freeks, un juego de carreras basado en el popular universo de Warhammer, que podrá reclamarse sin coste alguno entre el 11 y el 18 de junio.

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Epic Games Store es una tienda digital de videojuegos operada por la empresa Epic Games, famosa por títulos como Fortnite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nuevo título introduce una experiencia vertiginosa para quienes busquen acción rápida y competencias automovilísticas con la estética y los personajes característicos de Warhammer 40K.

Los interesados en sumar Speed Freeks a su biblioteca digital deberán estar atentos al próximo cambio de promociones en la tienda para no perderse la oportunidad de conseguirlo sin pagar.

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