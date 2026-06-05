Crimen y Justicia

Ofrecen una recompensa por información sobre el paradero del joven de 21 años que desapareció en Chaco

La resolución oficial dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos sobre Axel González, visto por última vez el 17 de mayo

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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Axel González
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Axel González

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $10 millones para quienes aporten datos útiles que permitan encontrar a Axel Alejandro González, joven de 21 años desaparecido desde el 17 de mayo en la provincia de Chaco. La resolución, publicada el 5 de junio en el Boletín Oficial, establece que la recompensa se destina a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos, puedan brindar información relevante sobre el paradero del joven, cuya búsqueda movilizó a la comunidad local y a fuerzas federales de seguridad.

Según consta en el documento oficial, Axel González es argentino, nacido el 9 de julio de 2004, hijo de María Inés Gómez y José Luis González, con domicilio en el barrio Takay de Puerto Tirol, Chaco. La resolución describe que fue visto por última vez cerca de las 2 de la madrugada del 17 de mayo en el barrio Anunciación de la ciudad de Fontana, también en Chaco, y detalla sus características físicas: contextura delgada, 1,70 metros de altura, cabello negro enrulado y un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo negro, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

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El caso se tramita en el Equipo Fiscal N° 14 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la fiscal Julieta Arolfo, y se investiga bajo la hipótesis de un posible delito contra la integridad física. El ofrecimiento de recompensa se enmarca en la Ley N° 26.538 y contempla el pago en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que la autoridad designe, garantizando la confidencialidad de quien aporte información relevante.

La noche de la desaparición, Axel González salió de su casa con destino a la vivienda de su exnovia en Fontana, pero nunca llegó ni respondió mensajes. La familia realizó la denuncia de su ausencia ante la policía y la búsqueda cobró notoriedad pública en las horas siguientes. La desaparición activó un intenso operativo de búsqueda, con rastrillajes terrestres, aéreos y fluviales en distintos puntos de Fontana y zonas cercanas al riacho Arazá.

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María Inés Gómez, madre de Axel González, señaló desde un primer momento la posible participación policial en la desaparición de su hijo. La sospecha se fundó en su percepción de irregularidades en los operativos. En este marco, Goméz puso en duda el hallazgo de una ojota atribuida al joven en un campo cercano al último lugar donde se reportó su presencia, sugiriendo la posibilidad de que la prenda fue plantada -ya que apareció en un sitio previamente inspeccionado-.

La familia de Axel González reclama justicia tras su desaparición en Chaco (Fuente: Diario Norte)
La familia de Axel González reclama justicia tras su desaparición en Chaco (Fuente: Diario Norte)

Esto derivó en una denuncia formal contra dos efectivos de la Policía del Chaco, a quienes señaló como posibles responsables de la desaparición. A partir de esa acusación, la justicia provincial abrió dos investigaciones paralelas: una para localizar a Axel González y otra para determinar si existió intervención policial en los hechos.

Según la reconstrucción oficial, Axel González fue visto por última vez caminando junto a un amigo, Ariel Esteban Lázaro. Cuando ambos advirtieron la presencia de un patrullero, el joven escapó hacia una zona de monte luego de arrojar un cuchillo en un baldío. El expediente indica que el patrullero permaneció en la zona durante ocho minutos, pero las pericias descartaron que el González hubiera sido subido al vehículo policial o trasladado a una comisaría.

Axel González, de 21 años, fue visto por última vez el 17 de mayo en el barrio Anunciación de Fontana
Axel González, de 21 años, fue visto por última vez el 17 de mayo en el barrio Anunciación de Fontana

Por decisión del fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, la causa pasó a otras manos tras evaluar que no había elementos suficientes para sostener una imputación contra efectivos policiales por desaparición forzada. El expediente judicial también da cuenta de antecedentes de violencia entre la familia González y allegados a la expareja del joven, incluyendo denuncias previas por amenazas y enfrentamientos armados.

El avance de la causa derivó en la detención de Lorena Rosario Gómez, Sergio Ramón Gómez yAntonio Ramón Gómez, familiares de la expareja de Axel, quienes quedaron imputados por amenazas. También fueron señalados por presunto encubrimiento Leonardo Nicolás Silva, Ariel Lázaro, Antonio Omar Iñíguez y Agustín Ariel Pucheta. Este último fue identificado por la fiscalía como posible responsable de crear un perfil falso en redes sociales con el objetivo de difundir versiones que desviaran la investigación.

Lo sucedido a Axel González continúa siendo incierto y las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Recordaron que cualquier persona con datos puede comunicarse con la línea gratuita 134, habilitada por el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional. La confidencialidad de los aportantes está garantizada.

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