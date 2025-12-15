Tecno

Cómo lograr un audio superior en tu Smart TV sin complicaciones

Aprovechando los dispositivos que ya tienes en casa, puedes lograr un sonido más claro, potente y envolvente en celebraciones como Navidad y Año Nuevo

Guardar
Para quienes ven televisión en
Para quienes ven televisión en solitario, los auriculares Bluetooth compatibles ofrecen una solución práctica. (Imagen ilustrativa Infobae)

El diseño cada vez más estilizado de las Smart TV ha llevado a que la calidad del sonido integrado en estos dispositivos quede relegada, dejando a muchos usuarios insatisfechos con la experiencia auditiva. No obstante, existen estrategias simples y asequibles para transformar el audio de tu televisor sin necesidad de grandes inversiones ni complicaciones en la instalación.

Mediante configuraciones internas y el uso de dispositivos disponibles en casa, es posible obtener un sonido más claro, potente y envolvente durante celebraciones como Navidad y Año Nuevo.

Ajustes de audio y soluciones con dispositivos accesibles

El primer paso para mejorar el sonido de tu Smart TV está en el propio menú de ajustes. Modificar las configuraciones del ecualizador, subir los graves o activar modos especiales puede marcar una diferencia significativa en la percepción del audio, especialmente en diálogos o escenas con alto contenido sonoro. Revisar y experimentar con estos recursos permite ajustar el sonido según la ubicación de la TV o las preferencias del usuario.

Modificar las configuraciones del ecualizador,
Modificar las configuraciones del ecualizador, subir los graves o activar modos especiales puede marcar una diferencia significativa en la percepción del audio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes ven televisión en solitario, los auriculares Bluetooth compatibles ofrecen una solución práctica y de alta calidad. Al enlazarlos con la Smart TV, no solo se logra mayor detalle y aislamiento sonoro, sino que algunos modelos también permiten mantener la conciencia del entorno gracias a funciones de transparencia.

Otra posibilidad es sacar partido de altavoces estéreo, como los que se usan en computadoras. Muchos televisores modernos tienen salidas de audio analógicas o digitales que facilitan la conexión directa con altavoces o, en algunos casos, mediante un adaptador de HDMI eARC. Esta opción reutiliza equipos ya disponibles en el hogar, mejorando notoriamente la presencia y profundidad del sonido.

Barras de sonido y altavoces inteligentes: sistemas para audio envolvente

Para quienes desean una mejora más evidente en la experiencia audiovisual pero siguen priorizando la simplicidad y el costo, las barras de sonido compactas son la alternativa perfecta. Con modelos desde 2.0 hasta 2.1 (que incorporan subwoofer inalámbrico), estos equipos potencian tanto el volumen como la calidad de bass sin ocupar espacio excesivo. Muchos modelos se integran sin dificultad y ofrecen mayor claridad en voces y efectos.

Una barra de sonido compacta
Una barra de sonido compacta es un dispositivo de audio alargado y de tamaño reducido diseñado para mejorar la calidad del sonido del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los altavoces inteligentes, como los Apple HomePod o Amazon Echo, también resultan útiles para transmitir el sonido del televisor. En combinación con Apple TV u otras plataformas, pueden funcionar como un auténtico sistema estéreo wireless, aprovechando los avances en conectividad Bluetooth y las funcionalidades de emparejamiento directo.

Combinar estas opciones permite obtener un mayor control y personalización del audio, transformando la experiencia de ver películas, series o deportes en la Smart TV. Con ajustes adecuados y recursos asequibles, el sonido deja de ser una debilidad y se convierte en un componente de disfrute y calidad.

Guía práctica para instalar una barra de sonido compacta al Smart TV

Instalar una barra de sonido compacta al Smart TV es un proceso sencillo que mejora notablemente la calidad del audio. Para comenzar, apaga ambos dispositivos y ubica la barra de sonido cerca del televisor, preferiblemente justo debajo de la pantalla o delante del mueble, procurando que los sensores del control remoto no queden obstruidos.

Otra posibilidad es sacar partido
Otra posibilidad es sacar partido de altavoces estéreo, como los que se usan en computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso consiste en conectar la barra de sonido al televisor. La mayoría de los modelos actuales utilizan un cable HDMI ARC, que permite transmisión de audio de alta calidad y un control más fácil desde el propio televisor. Si ambos dispositivos cuentan con este puerto, conecta el cable y selecciona la entrada correspondiente en el Smart TV. Alternativamente, puedes emplear cables ópticos o, si la barra lo permite, usar Bluetooth para una instalación inalámbrica.

Por último, enciende ambos equipos y configura la salida de audio del televisor para asegurarte de que el sonido provenga de la barra. Con estos pasos, la experiencia de sonido se optimiza sin complicaciones técnicas.

Temas Relacionados

Smart TVAudioTVLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tres claves para mejorar el rendimiento del aire acondicionado en verano de 2026

Mantener limpios los filtros y bobinas es fundamental: la acumulación de polvo u obstrucciones en estos componentes disminuye el flujo de aire

Tres claves para mejorar el

Cuál es la comida más importante del día, según la IA

Tanto el asistente de OpenAI como el sistema de Google coinciden en varios de los factores clave que sostienen la importancia del desayuno

Cuál es la comida más

Startup busca ‘resucitar’ la marca “Twitter” alegando abandono por parte de X

La iniciativa argumenta que la empresa liderada por Elon Musk renunció legalmente al nombre tras rebautizar la red social y cesar su uso comercial

Startup busca ‘resucitar’ la marca

Mujer da a luz dentro de un robotaxi de Waymo: vehículo llegó al hospital antes que los servicios de emergencia

El sistema de soporte detectó “actividad inusual” durante el trayecto, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de asistencia remota y contactar al 911

Mujer da a luz dentro

Waymo, el servicio de conducción autónoma de Google, sorprendió en 2025: mayor seguridad frente a humanos

Los datos de seguridad recopilados por la compañía demuestran una reducción significativa en accidentes: 91% menos de siniestros con lesiones graves

Waymo, el servicio de conducción
DEPORTES
Aston Villa ganó un partidazo

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

Las tiernas fotos que compartieron Julián Álvarez y Emilia Ferrero en la recta final de su embarazo: “Te esperamos con mucho amor”

El emotivo mensaje de la pareja de Juan Ramón Verón, a siete meses de su muerte: “Todo tuyo amor mío”

“¿Cómo es ser normal?“: El insólito disfraz que usó Neymar para pasear por Nueva York sin ser reconocido

La medida que tomó Djokovic para “ganarle al tiempo” e intentar ganar su 25º Grand Slam a los 38 años

TELESHOW
Nico Occhiato ganó en el

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet: “Yo no soy ‘wandanaresco’”

El desopilante look de Luis Ventura en el Martín Fierro de Streaming disfrazado de Dumbledore de Harry Potter

INFOBAE AMÉRICA

Maruja Mallo rompe moldes: ¿surrealismo,

Maruja Mallo rompe moldes: ¿surrealismo, geométrica o algo totalmente distinto?

Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo

EEUU afirmó que hubo “muchos avances” durante la reunión en Berlín para tratar el plan de paz de Trump para Ucrania

EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad