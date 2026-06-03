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Qué se sabe de God of War: Laufey, el nuevo juego de la saga centrado en Faye

El nuevo juego de la saga explorará la historia de la esposa de Kratos y la llevará a enfrentarse a distintas deidades en un territorio marcado por la magia

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God of War Laufey fue presentado de manera oficial por Sony.
God of War Laufey fue presentado de manera oficial por Sony y el estudio Santa Mónica.

Sony y Santa Monica Studio confirmaron oficialmente el desarrollo de God of War: Laufey, una nueva entrega de la popular franquicia que tendrá como protagonista a Faye, la esposa de Kratos y madre de Atreus.

El anuncio se realizó durante el State of Play y estuvo acompañado por una extensa demostración de jugabilidad de aproximadamente 20 minutos que permitió conocer algunos de los escenarios, enemigos y mecánicas del nuevo título.

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La aparición de este proyecto pone fin a meses de rumores y representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la saga, ya que por primera vez Kratos cede el protagonismo a otro personaje principal.

State of Play desvela anuncia una nueva entrega de God of War. (PlayStation)
State of Play desvela anuncia una nueva entrega de God of War. (PlayStation)

Según Santa Monica Studio, la aventura comenzará tras la muerte de Faye, quien despierta en una tierra desconocida y descubre que los planes que había puesto en marcha para proteger a Kratos y Atreus se encuentran amenazados.

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La protagonista deberá enfrentarse a múltiples deidades y sobrevivir en Everywhen, una región marcada por la presencia de magia y por la lucha entre distintas fuerzas mitológicas.

Faye será la protagonista del nuevo God of War

El personaje de Faye, interpretado nuevamente por la actriz Deborah Ann Woll, había sido una figura clave en los acontecimientos de la saga nórdica, aunque hasta ahora permanecía en gran medida fuera de la acción principal.

En God of War: Laufey, Santa Monica Studio busca explorar su historia y mostrar el papel que desempeñó en los acontecimientos que rodearon a Kratos y Atreus.

Sony describió el comienzo de la aventura como una nueva etapa para la guerrera, que deberá enfrentarse a desafíos completamente distintos a los conocidos por los seguidores de la franquicia.

God of War Laufey tendrá como protagonista a Faye, la esposa de Kratos.
God of War Laufey tendrá como protagonista a Faye, la esposa de Kratos.

El estudio explicó que el objetivo es profundizar en el personaje y ampliar el universo narrativo de la serie desde una perspectiva diferente.

Cory Barlog vuelve a participar en la saga

El proyecto cuenta con la participación de Cory Barlog, una de las figuras más importantes de la historia de God of War.

Barlog dirigió God of War II y fue el responsable creativo del reinicio de 2018, considerado por muchos jugadores como uno de los mejores títulos de la franquicia.

Sin embargo, la dirección de God of War: Laufey estará en manos de Ariel Lawrence. La nueva entrega forma parte de los dos grandes proyectos actualmente en desarrollo dentro de Santa Monica Studio, junto con el esperado remake de la trilogía original protagonizada por Kratos.

God of War Laufey tendrá como protagonista a Faye, la esposa de Kratos.
God of War Laufey se desarrollará luego de la muerte de Faye.

Cómo será la jugabilidad

Durante la presentación del State of Play, Sony mostró cerca de 20 minutos de gameplay. Las secuencias permitieron observar algunos de los nuevos escenarios y combates que formarán parte de la aventura.

El mundo principal será Everywhen, un territorio disputado por diferentes dioses y atravesado por poderosas energías mágicas.

Entre las figuras reveladas aparecen Sekhmet y Begtse, dos deidades que tendrán un papel importante dentro de la historia. La compañía destacó que las habilidades de Faye estarán enfocadas en la velocidad, el control y la precisión.

La protagonista utilizará un estilo de combate diferente al de Kratos, apostando por movimientos ágiles y ataques rápidos capaces de adaptarse a enfrentamientos complejos.

God of War Laufey tendrá como protagonista a Faye, la esposa de Kratos.
God of War Laufey ya ha mostrado 20 minutos de su gameplay.

Una mezcla entre la era griega y la era nórdica

Santa Monica Studio explicó que uno de los objetivos del proyecto es combinar elementos de distintas etapas de la franquicia.

El estudio señaló que el nuevo título recoge el dinamismo y la fluidez característicos de los juegos de la era griega, mientras mantiene el enfoque narrativo y la construcción de mundos desarrollados durante la etapa nórdica.

Según los responsables del juego, esta combinación ha permitido experimentar con nuevas ideas sin perder la identidad que convirtió a God of War en una de las series más importantes de PlayStation.

La intención es conservar los pilares fundamentales de la saga mientras se exploran nuevas posibilidades narrativas y jugables.

God of War Laufey tendrá como protagonista a Faye, la esposa de Kratos.
God of War Laufey abordará un mundo totalmente nuevo.

Un nuevo capítulo para una de las franquicias más exitosas de PlayStation

Desde su debut en 2005, God of War se ha convertido en una de las propiedades más valiosas de PlayStation.

La reinvención iniciada en 2018 con la ambientación nórdica renovó el interés de millones de jugadores y amplió la dimensión emocional de la historia de Kratos y Atreus.

Con God of War: Laufey, Sony apuesta por seguir expandiendo ese universo, pero desde una perspectiva inédita.

La elección de Faye como protagonista supone uno de los cambios más importantes en la historia de la franquicia y abre la puerta a nuevas historias y mitologías dentro de una saga que, más de dos décadas después de su nacimiento, continúa evolucionando.

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