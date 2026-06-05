Watkins analizó su trayectoria y su gol en la Eurocopa: “Siempre aspiré a superarme, nunca pienso que ya llegué”

Ollie Watkins afirmó que su gol con Inglaterra en la semifinal de la Eurocopa cambió su carrera y redefinió su liderazgo en el fútbol internacional

Del ascenso en las divisiones inferiores a la élite europea, Ollie Watkins relató en Rio Ferdinand Presents que marcar en la semifinal de la Eurocopa representó un punto de inflexión en su carrera y redefinió su liderazgo en el fútbol internacional.

El gol de Watkins en la semifinal de la Eurocopa con Inglaterra fue un tanto decisivo. Le otorgó reconocimiento internacional, amplió la presión sobre su desempeño y consolidó su posición en la élite, según expuso el propio delantero en la entrevista.

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El atacante explicó que ese momento no solo fue decisivo para su equipo, sino también una transformación personal. “Hay jugadores que serán leyendas y nunca marcaron en esa circunstancia. Cuando vi que Cole entraba conmigo, les dije a mis compañeros: ‘Voy a marcar aquí’”, recordó Watkins sobre la previa del gol, subrayando la confianza forjada en los entrenamientos con Cole Palmer.

El delantero inglés sostuvo que el gol en la Eurocopa le dio reconocimiento internacional, elevó la presión sobre su rendimiento y consolidó su lugar en la élite (AP/Andreea Alexandru)

Narró que antes de ingresar al campo informó a Lewis Dunk y Dean Henderson de su presentimiento, y cuando finalmente anotó, la emoción fue inesperada y contundente. Añadió que la semana siguiente apenas pudo dormir y vivió “en un estado de euforia permanente” por el impacto de la jugada.

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El recorrido de Watkins hasta la élite

La historia de Ollie Watkins parte de su paso por equipos modestos como el Exeter City. “Siempre aspiré a superarme y avanzar; nunca pienso que ya llegué”, afirmó, recordando que en sus inicios su meta era progresar, no fijarse directamente en la selección. Insistió en que los avances sucedieron de forma paulatina y que nunca vivió un salto repentino.

El futbolista recordó que debutó en varias posiciones: comenzó en la banda bajo las indicaciones de Paul Tisdale y luego se centró en el ataque. Valoró esa evolución porque le permitió estar más involucrado en el juego y adaptarse a distintas necesidades tácticas.

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La semana posterior al gol de Ollie Watkins en la Eurocopa estuvo marcada por la euforia, los mensajes y las felicitaciones, incluida la de David Beckham (REUTERS/Isabel Infantes)

En el Brentford, Watkins destacó la importancia del trabajo específico con entrenadores como Thomas Frank para consolidar su rol como delantero. “Con Thomas aprendí movimientos claros dentro del área y la importancia de la relación con los compañeros de banda”, expresó en Rio Ferdinand Presents.

El gol en la Eurocopa y su impacto

La noche de la semifinal, Watkins intuyó que era posible marcar. “Vi que Cole iba a entrar y le dije a Dunk y Henderson que iba a marcar”, relató. Explicó el impacto de su conexión con Palmer y cómo la acción se materializó tras analizar los espacios y decidir girar y rematar con precisión.

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El delantero narró la sorpresa y el entusiasmo tras concretar el gol. “Fue el mejor momento de mi carrera, porque lo anticipé y aun así me sorprendió”, detalló. La repercusión mediática fue inmediata y reconoció que “definitivamente, ese gol me hizo mucho más reconocido. Después sentí más presión sobre mí para rendir”.

Watkins recordó que anticipó el gol junto a Cole Palmer y atribuyó esa confianza al trabajo compartido en los entrenamientos con Inglaterra (AP/Martin Meissner)

Durante la semana posterior, Watkins experimentó un aluvión de mensajes y llamadas, incluidas felicitaciones de figuras como David Beckham. “No viví nada igual; el teléfono no paraba”, contó al programa.

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Entrenadores, presión y crecimiento personal

Watkins resaltó cómo la influencia de técnicos como Unai Emery y Steven Gerrard marcó su desarrollo en clubes como Aston Villa. “Con cada entrenador aprendí algo distinto para mejorar mi juego”, señaló en Rio Ferdinand Presents. Describió el rigor físico y la claridad táctica que exige Emery, y cómo el ambiente cambió tras la salida de Gerrard, situación que asumió con autocrítica y sentimiento de responsabilidad.

Sobre su experiencia en la selección, Watkins afirmó que trabajar con Gareth Southgate y posteriormente con Thomas Tuchel supuso nuevos retos. Consideró a Southgate un referente capaz de proteger al grupo ante la adversidad, mientras que Tuchel destacó por su detalle táctico y exigencia en el trabajo sobre el terreno de juego.

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El atacante señaló que Unai Emery, Steven Gerrard, Gareth Southgate y Thomas Tuchel influyeron en su crecimiento con exigencia física, táctica y aprendizaje constante (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

El delantero también compartió el valor de escuchar consejos de referentes como Michael Owen, quien, según Watkins, le recomendó nunca dejar de buscar pequeños márgenes de mejora: “Siempre busco evolucionar, nunca estoy satisfecho y quiero encontrar ese extra uno por ciento”.

Compañerismo y adaptación en Inglaterra

En el plano de relaciones de vestuario, Watkins valoró la importancia de los lazos personales. “La relación fuera del campo se refleja en cómo rendimos juntos dentro”, afirmó en Rio Ferdinand Presents. Mencionó la integración alcanzada con jugadores como Morgan Rogers, relación que trasladan tanto en el Aston Villa como en las concentraciones de Inglaterra.

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Destacó aportaciones de compañeros como Cole Palmer y Ezri Konsa, de quien puntualizó: “Su mayor cualidad es la compostura con el balón”. Watkins enfatizó que la competencia en los entrenamientos y la colaboración diaria fortalecen al grupo.

Ollie Watkins remarcó que el compañerismo en Inglaterra, con aportes de Cole Palmer, Ezri Konsa y Luke Shaw, fortalece el rendimiento del equipo en los momentos decisivos (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Al recordar su primera convocatoria con Inglaterra, agradeció el gesto de Luke Shaw, quien ayudó a disipar la tensión inicial y propició un entorno social favorable para el rendimiento. Watkins cerró la entrevista reiterando que el compañerismo y la confianza mutua se reflejan directamente en la capacidad del equipo para responder en momentos decisivos.

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