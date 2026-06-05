Crimen y Justicia

Violento asalto con toma de rehenes en Córdoba, hubo dos detenidos y un operativo de rescate

Dos jóvenes irrumpieron en una vivienda de Villa Carlos Paz, redujeron a sus propietarios y se atrincheraron con ellos. La policía logró ingresar y detener a los agresores. Usaron a las víctimas como escudos humanos

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Sobre una mesa de madera oscura, se ven billetes, una mochila, un arma, dos pasamontañas negros, guantes, teléfonos, herramientas y una gorra
Elementos recuperados por la policía tras el asalto y secuestro en una casa de Villa Carlos Paz, Córdoba, incluyen dinero en efectivo, armas, pasamontañas y herramientas (Policía de Córdoba)

Un violento asalto ocurrido en la ciudad de Villa Carlos Paz conmocionó a la comunidad la noche del pasado miércoles cuando dos delincuentes irrumpieron en una vivienda del barrio José Muñoz y tomaron como rehenes a un hombre de 50 años y a una mujer de 88, desencadenando un operativo policial de máxima urgencia.

El hecho, que tuvo lugar pasadas las 20, puso en vilo a los habitantes del sector y movilizó a un importante número de efectivos.

La secuencia se inició cuando una alarma domiciliaria alertó a la policía sobre una intrusión en curso. Al arribar al domicilio señalado, los agentes se encontraron con una situación crítica: dos jóvenes, de 21 y 26 años, habían sorprendido a los propietarios al momento de ingresar a la vivienda, los redujeron con violencia y los mantuvieron bajo amenaza. Según fuentes policiales, los asaltantes no dudaron en aplicar fuerza física para controlar a las víctimas, que sufrieron golpes y escoriaciones durante el forcejeo inicial.

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El desarrollo del asalto estuvo marcado por un alto nivel de tensión. Al advertir la llegada de la policía, los delincuentes trancaron puertas y ventanas, atrincherándose junto a sus rehenes. En un intento desesperado por evitar la detención, los agresores llegaron a utilizar a las víctimas como escudos humanos, incrementando el riesgo para todos los presentes y complicando la tarea de los rescatistas.

La gravedad de la situación obligó a las fuerzas de seguridad a desplegar un operativo de emergencia. La intervención incluyó la movilización de diversas patrullas, unidades de apoyo táctico y negociadores, que buscaron una resolución pacífica sin exponer a los rehenes a mayor peligro. Según el informe policial, la resistencia de los asaltantes fue finalmente neutralizada tras un breve pero intenso enfrentamiento dentro de la vivienda.

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Durante el procedimiento y según informó el portal El Doce.tv, la policía logró ingresar al inmueble, reducir a los atacantes y resguardar la integridad de las víctimas. Los dos sospechosos, identificados como dos hombres de 21 y 26 años, fueron detenidos en el acto. En poder de los individuos se secuestró una pistola Zonda calibre 22 largo con ocho proyectiles, dos pasamontañas, guantes, herramientas varias, dos teléfonos celulares, 1.420 dólares, 535.760 pesos en efectivo y una motocicleta Honda que habrían utilizado para trasladarse hasta el lugar del hecho.

Vista superior de una pistola de color oscuro y una funda de cuero marrón desgastada, ambas sobre una superficie de madera oscura
Esta arma de fuego y su funda de cuero fueron recuperadas en Villa Carlos Paz, Córdoba, tras un violento asalto a una vivienda (Policía de Córdoba)

Según fuentes policiales, la activación de la alarma domiciliaria permitió una llegada oportuna de los efectivos, lo que resultó determinante para evitar consecuencias más graves. La coordinación entre diferentes unidades de la fuerza fue clave para poder ingresar y resolver el asalto sin lamentar pérdidas humanas.

Una vez controlada la situación, las víctimas recibieron asistencia médica inmediata. Tanto el hombre de 50 años como la mujer de 88 presentaban un fuerte estado de shock, además de lesiones leves —principalmente escoriaciones y contusiones— producto del forcejeo que se produjo durante la irrupción y posterior toma de rehenes. Los profesionales de la salud indicaron que ambos se encuentran fuera de peligro, aunque permanecerán en observación por el impacto emocional vivido durante el asalto.

Entre los elementos decomisados en el lugar se destaca una suma considerable de dinero en efectivo, tanto en moneda local como extranjera, además del armamento y los accesorios presuntamente utilizados para concretar el robo. La motocicleta Honda, que habría sido empleada para la llegada y posible huida de los delincuentes, también quedó secuestrada como parte de la investigación.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que ordenó la detención formal de los dos sospechosos bajo la acusación de robo agravado y privación ilegítima de la libertad. Los investigadores continúan trabajando para determinar si los detenidos cuentan con antecedentes penales y si podrían estar vinculados a otros hechos delictivos en la zona.

Los vecinos del barrio José Muñoz expresaron preocupación por la creciente inseguridad en el sector, aunque destacaron la eficacia de la respuesta policial en este caso puntual. La policía de Villa Carlos Paz reforzó los patrullajes preventivos en la zona y llamó a la población a mantener activas las medidas de seguridad domiciliaria, como la utilización de alarmas y sistemas de monitoreo.

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