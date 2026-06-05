Marco Rubio reafirmó el respaldo de EEUU a Kuwait y condenó el ataque iraní contra su aeropuerto

Marco Rubio junto a el ministro de Exteriores kuwaití, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah (Europa Press)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reafirmó el compromiso de Washington con la seguridad de Kuwait durante una reunión con el ministro de Exteriores kuwaití, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah. En el encuentro, el secretario de Estado de Estados Unidos condenó los “indignantes e inaceptables ataques de Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait”, en el contexto de las recientes hostilidades entre las fuerzas armadas estadounidenses y las de la república islámica.

“El secretario reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Kuwait, con garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear y con el restablecimiento de la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz”, señaló la nota oficial del Departamento de Estado tras la reunión.

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Rubio también expresó sus condolencias por las víctimas mortales y los heridos tras el ataque, que dejó un muerto y decenas de heridos. “Nos solidarizamos con el pueblo kuwaití en estos momentos difíciles”, agregó el secretario de Estado.

Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah calificó los ataques iraníes como “reiterados y reprobables” y subrayó el derecho de Kuwait a adoptar “todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial”. Según el comunicado kuwaití, ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral y la coordinación en áreas como política y defensa.

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“Los dos ministros destacaron la importancia de mantener la coordinación kuwaití-estadounidense a diversos niveles y en vista de la delicada situación en la región, con el fin de afrontar los desafíos actuales, gestionar los rápidos acontecimientos y fortalecer los esfuerzos para consolidar la seguridad y la estabilidad regionales”, añadió la nota oficial.

Las imágenes muestran el momento del impacto de un dron en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Un objeto volador es visible en el cielo antes de que una gran columna de humo oscuro se eleve sobre una estructura del aeropuerto

El encuentro se celebró menos de 48 horas después de que un dron impactara en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. El hecho dejó al menos un muerto y decenas de heridos. Las autoridades de Kuwait y Estados Unidos atribuyeron el ataque a Irán, mientras que Teherán negó su implicación y responsabilizó a Washington, señalando la posibilidad de que un misil interceptor estadounidense causara los daños.

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La Guardia Revolucionaria iraní había reivindicado el lanzamiento de “misiles y drones” contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin, otras bases aéreas de Medio Oriente y un buque de bandera estadounidense, como “respuesta” a una supuesta violación del alto el fuego por parte de Washington tras ataques anteriores contra un buque iraní y la isla de Qeshm.

Este cruce de ataques ocurre en medio de acusaciones mutuas sobre violaciones al alto el fuego acordado en abril y el estancamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, tras una ofensiva sorpresa de Israel y Estados Unidos contra las autoridades del régimen de Irán.

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Autoridades kuwaitíes evalúan los daños en el aeropuerto atacado por Irán (Europa Press)

Desde Teherán, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, difundió un mensaje escrito en el que acusó a Estados Unidos e Israel de intentar provocar divisiones en la sociedad iraní en medio de la actual guerra regional. La carta fue divulgada durante las ceremonias por el 37º aniversario de la muerte de Ruhollah Khomeini, fundador de la república islámica, en uno de los actos más relevantes del calendario político y religioso de Irán.

El mensaje, leído por un clérigo en el mausoleo de Khomeini, al sur de Teherán, sostiene que “el enemigo malicioso” busca introducir “dudas, desesperación, miedo, desconfianza y división” entre los ciudadanos iraníes. Khamenei pidió a la población responder con “firmeza”, “perspicacia” y “unidad”, y advirtió que cualquier acción que promueva el pesimismo o la frustración dentro del país termina favoreciendo los intereses de sus adversarios.

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(Con el información de Europa Press)