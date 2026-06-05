Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos

Rusia lanzó un ataque con misiles y más de 200 drones contra varias regiones de Ucrania

Al menos cuatro personas murieron en Ucrania tras una nueva serie de ataques de Rusia en distintas regiones tras los informes de las autoridades locales. Las recientes hostilidades de Moscú, desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes, surgen tras la ofensiva de Kiev contra la terminal petrolera de San Petesburgo, ciudad natal del presidente ruso Vladimir Putin.

En la ciudad de Kherson, ubicada en el sur del país, un hombre de 75 años falleció tras un bombardeo con drones durante la noche del jueves, informó Yaroslav Shanko, jefe de la administración militar local. Mientras tanto, en Zaporizhzhia, una mujer murió y otras 16 personas resultaron heridas en un ataque similar, de acuerdo con los servicios de emergencia citados por Reuters.

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Tres personas murieron en Ucrania tras una nueva serie de ataques rusos en distintas regiones (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

En el distrito de Pavlograd, en la región de Dnipro, otra mujer murió como consecuencia de ataques combinados de drones y artillería, señaló el gobernador regional Oleksandr Ganzha en un mensaje publicado en Telegram. El ataque dejó además varios daños materiales, según detalló la autoridad.

Rusia también atacó la región de Odesa con vehículos aéreos no tripulados durante la madrugada. Varias viviendas e infraestructura crítica resultaron afectadas y, como consecuencia de los ataques, se produjeron incendios que los bomberos extinguieron rápidamente. Psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias trabajaron en el lugar, brindando apoyo a los residentes afectados por el bombardeo.

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Según el servicio de emergencias de la región, una persona resultó herida. Las labores de rescate, en las cuales se vieron involucrados 56 rescatistas y 13 unidades de equipo, fueron dificultadas por las repetidas alarmas aéreas.

Los incendios en Odesa fueron apagados por los bomberos que llegaron rápidamente a los sitios afectados por el ataque ruso (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que durante la noche del 4 al 5 de junio, las defensas aéreas lograron derribar o neutralizar 198 drones enemigos de los modelos Shahed, Gerbera, Italmas, así como otros tipos de vehículos aéreos no tripulados, en las regiones norte, sur y este del país. El ataque incluyó el lanzamiento de dos misiles aéreos guiados J-59/69 desde la región ocupada de Zaporizhzhia y el despliegue de 216 drones kamikaze y modelos de imitación desde varias direcciones, entre ellas Orel, Kursk, Briansk, Primorsko-Ajtarsk en Rusia y Chaudá en Crimea ocupada.

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Las operaciones de defensa involucraron aviación, unidades antiaéreas, sistemas de guerra electrónica y equipos móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Según el informe, hasta las 07:30 de este viernes se registraron impactos de 16 drones en 13 ubicaciones, además de la caída de restos de aparatos derribados en 12 lugares. Las autoridades indicaron que los misiles aéreos guiados no alcanzaron sus objetivos. El parte oficial advirtió que la ofensiva continuaba con drones enemigos todavía presentes en el espacio aéreo e instó a la población a respetar las normas de seguridad.

Las negociaciones truncadas para la paz en Ucrania

Vladimir Putin aseguró el jueves que su país está dispuesto a alcanzar un acuerdo pacífico para poner fin a la guerra contra Ucrania. Según la oficina del mandatario, declaró: “Sin duda, estamos listos y dispuestos a llegar a un acuerdo con Ucrania por medios pacíficos, basándonos en lo que discutimos en la reunión con el presidente (Donald) Trump en Anchorage. En esa reunión, se plantearon ciertas cuestiones a Rusia para que pudiéramos acordar ciertas concesiones”.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene durante una reunión con representantes de agencias de noticias internacionales (Dmitri Lovetsky/REUTERS)

Sin embargo, Moscú solicitó a Estados Unidos, país mediador entre las partes, que presionara a Ucrania para retirarse del Donbás, territorio que abarca las regiones de Lugansk y Donetsk, una acción que Kiev reiteradamente descarta realizar durante las conversaciones para poner fin a la invasión.

A pesar de la falta de avances significativos en las conversaciones de paz, el mandatario ruso cambió su postura firme hacia el diálogo en paralelo al aumento de los ataques ucranianos contra infraestructuras militares y energéticas rusas en los últimos meses. El 9 de mayo, durante una conferencia de prensa en el Kremlin tras las celebraciones del Día de la Victoria, Putin afirmó: “Creo que la guerra (en Ucrania) está llegando a su fin”.

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(Con información de )