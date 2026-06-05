Sociedad

El Gobierno aprobó un plan de emergencias para hacer frente a las bajas temperaturas del invierno

El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha el Plan Invierno 2026 a partir de las alertas del Servicio Meteorológico Nacional

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre las condiciones meteorológicas para el período mayo-junio-julio del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el objetivo de establecer los lineamientos de coordinación federal ante emergencias vinculadas a la temporada de invierno, el Gobierno aprobó el Plan Invierno 2026 mediante la resolución 492/2026 de esta madrugada.

La medida actualizó el plan aprobado en 2024 y transfirió a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) las competencias que hasta entonces ejercía la ex Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil. El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional tendrá el rol de autoridad nacional en materia de emergencias y estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). La AFE intervino activamente durante el verano, cuando los incendios forestales causaron graves daños principalmente en ecosistemas del sur del país.

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El documento tomó como base el informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierte sobre las condiciones meteorológicas por encima de los valores normales para el período que va de mayo (recientemente finalizado) a julio, especialmente en la zona sur del país. De acuerdo a lo indicado en el anexo que acompaña el texto, el pronóstico indica una mayor probabilidad de precipitaciones normales o superiores a la normal en Buenos Aires, La Pampa, sur de Cuyo y centro-norte de Patagonia, junto con temperaturas normales o superiores a la normal en el centro y sur del territorio nacional. Ante ese escenario, el plan activa mecanismos de seguimiento reforzado y coordinación interinstitucional.

Hombre sella una ventana con cinta aislante mientras una mujer envuelta en una manta bebe de una taza, en una sala con chimenea y un paisaje nevado visible al exterior.
El plan contempló la distribución de insumos básicos para calefacción, combustible y alimentos y el abastecimiento de leña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la elaboración del diagnóstico, la AFE conformó un grupo de trabajo que integra a las áreas de Defensa y Protección Civil jurisdiccionales, Vialidad Nacional, las Fuerzas Federales, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Energía, YPF, el Centro de Información para Emergencias en el Transporte (CIPET), la Dirección Nacional de Prevención y Mitigación y la Dirección Nacional de Operaciones y Logística.

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A diferencia del año pasado, donde no fue necesario actualizar el plan que ahora está vigente dado que las condiciones registradas en ese período no revistieron carácter extraordinario respecto de las observadas en 2024, la nueva versión responde a las previsiones meteorológicas del corriente año y a las necesidades operativas y logísticas que podrían derivarse de su evolución.

Entre las amenazas identificadas, el plan contempla temporales de nieve con vientos fuertes, nevadas intermitentes de varios días de duración, lluvias sobre nieve acumulada con riesgo de deslaves e inundaciones, y daños en la infraestructura eléctrica. Los datos proporcionados, destacaron los antecedentes históricos de grandes nevadas entre 1970 y 2024 —que van desde el episodio de Neuquén en 1972, con 280 evacuados, hasta el de Santa Cruz en junio de 2024, con unas 14.000 hectáreas afectadas—. De esta manera fundamentaron la necesidad de contar con un esquema de respuesta articulado y escalonado.

Las zonas de mayor atención son Patagonia, Cuyo y el Noroeste, regiones donde las temperaturas bajas y la infraestructura disponible determinan una mayor exposición a los riesgos energéticos.

Persona con abrigo y gorro cubiertos de nieve, sosteniendo una taza de la que sale vapor, con mejillas enrojecidas, en un paisaje invernal nevado.
El Plan Invierno 2026 se publicó mediante Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección Nacional de Operaciones y Logística (DNOYL) de la AFE tendrá a cargo la ejecución del plan territorial, con despliegue escalonado según el nivel de complejidad de cada evento. Ante un requerimiento provincial, se activará el Procedimiento Operativo Normalizado (PON), que prevé la convocatoria de equipos de respuesta, el establecimiento de un puesto de coordinación principal y, de ser necesario, puestos secundarios. Las herramientas operativas incluyen el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

El plan también contempló la distribución de insumos básicos para calefacción, combustible y alimentos, y la coordinación con Parques Nacionales para el abastecimiento de leña. La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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