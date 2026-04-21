Robots corren y ganan: así superaron a los humanos en la maratón de Beijing

Corredores toman fotos de un robot humanoide en la II Media Maratón y Media Maratón de Robots Humaoides Beijing E-Town en Beijing. (Haruna Furuhashi/Pool Foto via AP)

En una media maratón celebrada recientemente en Beijing, un robot humanoide fabricado por la compañía Honor logró completar los 21 kilómetros en un tiempo récord, por debajo de la marca actual establecida por el corredor humano más rápido del mundo.

Este evento, que reunió a robots y humanos en un mismo circuito, ofreció una muestra tangible de los avances tecnológicos y encendió el debate sobre el futuro de la robótica en el deporte y la industria.

Récords, tecnología y desempeño de robots humanoides en la carrera de Beijing

El robot ganador completó la media maratón en 50 minutos y 26 segundos, según informó el Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Beijing a través de WeChat. Este registro superó el tiempo conseguido por Jacob Kiplimo, el atleta ugandés que ostenta el récord mundial humano tras recorrer la misma distancia en Lisboa en marzo en 57 minutos.

Un robot participa junto a atletas humanos en la II Media Maratón y Media Maratón de Robots Humanoides Beijing E-Town, realizada en las afueras de la capital china. (Ng Han Guan/AP)

La diferencia marcó un hecho histórico: por primera vez, un robot corrió más rápido que los humanos en una prueba de este tipo.

El avance resulta aún más significativo si se compara con la edición inaugural de la carrera, realizada el año anterior, cuando el robot más rápido necesitó más de dos horas y media para terminar el recorrido.

Si bien la carrera de robots se celebró en paralelo a la de humanos, no estuvo exenta de dificultades: algunos robots colapsaron en la salida o chocaron contra barreras, mostrando que, a pesar de los logros, la tecnología aún enfrenta retos en la autonomía y el control.

Un robot humanoide es una máquina diseñada para imitar la forma, estructura y movimientos del ser humano, incluyendo cabeza, torso, dos brazos y dos piernas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Du Xiaodi, ingeniero de pruebas de Honor, explicó que el robot fue diseñado tomando como referencia las características de atletas humanos destacados, dotándolo de piernas largas de alrededor de 95 centímetros y equipándolo con un sistema avanzado de refrigeración líquida desarrollado en la propia empresa.

“De cara al futuro, algunas de estas tecnologías podrían transferirse a otras áreas. Por ejemplo, la fiabilidad estructural y la tecnología de refrigeración líquida podrían aplicarse en futuros escenarios industriales”, señaló Du.

Recepción del público y repercusiones del triunfo de los robots

El impacto de la carrera no pasó desapercibido para los asistentes. Sun Zhigang, espectador habitual del evento, compartió su asombro tras presenciar la edición de este año junto a su hijo: “Siento enormes cambios este año. Es la primera vez que los robots han superado a los humanos, y eso es algo que nunca imaginé”.

El robot ganador fue diseñado tomando como referencia las características de atletas humanos destacados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Wang Wen, quien acudió en familia, destacó que los robots se llevaron buena parte de la atención: “La velocidad de los robots supera con creces la de los humanos. Esto puede señalar la llegada de una especie de nueva era”.

De acuerdo con Beijing E-Town, cerca del 40% de los robots participantes recorrieron el circuito de forma completamente autónoma, mientras que el resto fue manejado a distancia.

El diario Global Times informó que el robot más veloz, aunque controlado remotamente, cruzó la meta en 48 minutos y 19 segundos, pero el título fue otorgado al robot de Honor que utilizó navegación autónoma, cumpliendo así con las reglas de puntuación ponderada del evento.

La televisión estatal CCTV añadió que los robots que finalizaron en segundo y tercer lugar completaron la carrera en aproximadamente 51 y 53 minutos, respectivamente.

Cerca del 40% de los robots participantes recorrieron el circuito de forma completamente autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempeño de los robots en la maratón de Beijing refleja los avances técnicos en movilidad, autonomía y resistencia, pero también los desafíos pendientes. Los incidentes ocurridos durante la competencia subrayan que el desarrollo de robots humanoides aún implica ajustar la fiabilidad y la seguridad en ambientes dinámicos.

Aunque la comercialización masiva de robots humanoides aún no es inminente, el evento de Beijing marca un hito y deja claro que la frontera entre el rendimiento humano y el de las máquinas es cada vez más difusa.