El robot humanoide H1 de Unitree alcanza velocidades de atleta olímpico: 10 metros por segundo

La prueba, documentada en video, mostró cómo el dispositivo lograba un sprint de hasta 10,1 metros por segundo. (Captura Unitree Robotics)

El robot humanoide H1 de Unitree ha logrado un hito en el desarrollo de la robótica al alcanzar una velocidad máxima de 10 metros por segundo, posicionándose a la par de los atletas olímpicos más veloces.

Esta marca, difundida a través de un video publicado por la startup china Unitree Robótica, ha generado debate en comunidades tecnológicas y deportivas por su proximidad al récord mundial humano en los 100 metros.

Robot humanoide H1: avances tecnológicos en robótica deportiva

La aparición del robot humanoide H1 en una pista de atletismo marcó un antes y un después en la percepción sobre las capacidades físicas de los robots modernos. La prueba, documentada en video, mostró cómo el dispositivo lograba un sprint de hasta 10,1 metros por segundo, aproximándose al promedio de velocidad de Usain Bolt durante su récord mundial de 2009, que fue de aproximadamente 9,58 m/s.

El registro audiovisual evidenció que el dispositivo alcanzó una velocidad máxima de 10,1 metros por segundo durante su sprint. (Captura Unitree Robotics)

H1 posee dimensiones similares a las de un ser humano adulto, con una longitud de muslo y pantorrilla combinadas de 80 centímetros y un peso cercano a los 62 kilogramos. Estas características físicas contribuyen a su desempeño, permitiendo que su eficiencia en carrera rivalice con la de atletas de élite.

La startup mencionó que, aunque el sistema de medición podría presentar leves imprecisiones, la velocidad registrada supera cualquier registro previo para robots humanoides.

Alcanzar los 10 metros por segundo no solo requiere potencia en los motores y estabilidad estructural, sino también un avanzado sistema de control y coordinación, aspectos que varios expertos y usuarios en redes sociales han destacado al analizar el video liberado por la compañía.

La velocidad registrada supera cualquier registro previo para robots humanoides, según Unitree. (Captura Unitree Robotics)

Implicaciones del récord para el desarrollo de robots humanoides

El fenómeno Unitree H1 no solo ha impactado por su marca, sino también por lo que significa para el crecimiento del sector de robots humanoides en China. En los últimos años, correr se ha transformado en una métrica clave para medir el avance de estos dispositivos, con la velocidad considerada como uno de los principales retos técnicos a superar.

La empresa, liderada por el director ejecutivo Wang Xingxing, sostiene que el desarrollo de robots capaces de romper la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos podría materializarse para mediados de 2026.

De concretarse, los robots humanoides no solo igualarían, sino que superarían el rendimiento humano en una de las pruebas más emblemáticas del atletismo mundial.

Las competencias organizadas en el país asiático, como los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025, consolidan la carrera como disciplina central en la evolución de estos sistemas. En dicho evento, el robot Tien Kung Ultra obtuvo el primer lugar en los 100 metros con un tiempo de 21,50 segundos.

El robot humanoide H1 de Unitree alcanzó una velocidad de 10 metros por segundo, comparable a la de un atleta olímpico. (Captura Unitree Robotics)

Además, completó una media maratón en aproximadamente 2 horas y 40 minutos, evidenciando la rápida aceleración en las capacidades físicas y de resistencia de estas máquinas.

Reacciones sobre la robótica de alta velocidad

El video del H1 ha sido ampliamente compartido y comentado en plataformas digitales, donde la reacción dominante ha sido de asombro ante la destreza alcanzada por el robot. Usuarios y especialistas han señalado que el desafío principal ya no radica en lograr que los robots caminen, sino en si pueden competir de igual a igual con los atletas olímpicos humanos.

Algunos comentarios han subrayado el nivel de control y la coordinación técnica como aspectos sobresalientes del desarrollo. La fluidez en el movimiento de H1 durante la carrera ha sido considerada prueba del avance en algoritmos de control y en la optimización de la estructura física robótica.

Algunos comentarios han subrayado el nivel de control y la coordinación técnica como aspectos sobresalientes del desarrollo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es pertinente señalar que otros han especulado sobre el potencial de estos desarrollos para futuras aplicaciones en el deporte, la asistencia física y la investigación biomecánica.