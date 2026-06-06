A pocas horas de su primer recital en River, Lali Espósito mostró los preparativos: “Hoy nos encontramos”

Lali Espósito en la previa de su show en River, con el escenario de fondo

A pocas horas de sus recitales en el estadio Monumental, Lali Espósito difundió imágenes que muestran sus recorridos por el estadio vacío, el montaje del escenario y una atmósfera de misterio en torno a invitados y posibles homenajes. Las fotografías, compartidas en su cuenta oficial de Instagram, ilustran el alcance del evento y el interés creciente de sus seguidores,.

Los preparativos de Lali Espósito para sus shows en River Plate han generado expectativas tanto por las imágenes de los ensayos como por la incertidumbre respecto a los posibles invitados y el homenaje al Indio Solari. La serie fotográfica, acompañada por el mensaje “hoy nos encontramos en el Monumental”, revela una atmósfera íntima y visualmente impactante, mientras se multiplican los rumores sobre duetos y figuras ilustres que podrían aparecer durante las funciones anunciadas para esta noche y el domingo.

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Lali Espósito con su mate en River

Las fotos publicadas por la cantante dan cuenta de cada rincón del estadio Monumental. La primera muestra a Lali Espósito vestida de negro, recostada en soledad sobre butacas en los sectores bajos, retratada en blanco y negro y destacando la inmensidad del escenario. Otra imagen, en color, la presenta de pie en las gradas altas, con campera de cuero y anteojos oscuros, mientras al fondo se aprecian la pantalla LED encendida y el personal técnico trabajando sobre el césped.

En otras tomas, alternando entre blanco y negro y el contraluz, la artista aparece en un corredor que conduce al escenario, luciendo tapado largo y botas, sosteniendo sus anteojos y mirando a cámara. En un balcón exterior del estadio, la silueta de Lali se recorta contra el cielo y la ciudad difusa de Buenos Aires. También se la ve en las tribunas bebiendo mate, con el montaje del escenario avanzado y su logo brillante en la estructura, y en los interiores caminando bajo un mural ilustrado y sonriendo.

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"Es hoy", promete Lali, que compartió fotos en la previa de su concierto en el Monumental

El recorrido visual concluye con dos imágenes en el escenario: una la muestra en cuclillas, vestida con ropa deportiva negra bajo las luces mínimas, y otra la exhibe de espaldas, con los brazos extendidos en cruz sobre el piso iluminado solo por un foco. En sus historias de Instagram, sumó una escena animada por su tema “Lokura”, levantando los brazos con el cabello al viento y transmitiendo la energía previa al show.

Invitados especiales y las especulaciones sobre duetos en River Plate

Con la proximidad del espectáculo, aumentaron los rumores acerca de los artistas que podrían acompañarla en el escenario de River Plate. La estadía en Buenos Aires de la cantante australiana Kylie Minogue ha escenificado la ilusión de un posible dúo con Lali, principalmente para la función del sábado, . También se especula sobre la aparición de Charly García, ícono del rock nacional, condicionada por las variables climáticas, como precisó el periodista Fede Flowers.

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Lali Espósito en las plateas y los accesos a River, aguardando el primer show de su vida en el Monumental

La expectativa por invitados de alto perfil, tanto internacionales como locales, refuerza el atractivo del evento y mantiene atentos a los seguidores de la artista. El departamento de producción sigue de cerca el desarrollo del montaje del show y los anuncios en redes sociales, a la espera de una confirmación sobre quiénes compartirán el escenario.

Lali Espósito, chequeando el escenario en River

Homenaje probable al Indio Solari

Entre las incógnitas figura si Lali Espósito volverá a rendir tributo al Indio Solari, tal como hizo en Vélez Sarsfield al interpretar “Vencedores vencidos”. Tras el fallecimiento reciente del músico, la cantante compartió un primer plano del Indio con sus tradicionales lentes redondos y la frase: “El futuro ya llegó” en sus redes sociales, a modo de epitafio simbólico.

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En aquella ocasión en Vélez, el propio Indio reaccionó con un gesto de aprobación al compartir en sus redes el video de la versión de Lali del tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Este acto fue interpretado como un respaldo explícito en medio de los debates sobre su postura frente a la reinterpretación de sus canciones.

La cantante Lali Espósito compartió en sus redes sociales una imagen de Indio Solari con la frase "El futuro ya llegó" a modo de homenaje por su fallecimiento

Horas antes de ocupar el centro del escenario en River Plate, Lali Espósito se dispone a afrontar el desafío impulsada por su intuición y sus ganas de sorprender, una actitud que le ha permitido sostener su crecimiento y conquistar nuevos espacios en la música argentina.

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